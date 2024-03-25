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Главное за день: 25 марта

Главное за день: 25 марта - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Главное за день: 25 марта

Суд арестовал всех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". ЦБ рекомендует банкам простить долги погибших при теракте в концертном зале. Задержавшие... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T23:28

2024-03-25T23:28

2024-03-25T23:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Суд арестовал всех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". ЦБ рекомендует банкам простить долги погибших при теракте в концертном зале. Задержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" получили награды. В Госдуме высказались о смертной казни для террористов. Новости с передовой специальной военной операции. В Москве из центра Пирогова эвакуировали около 700 человек. Спецслужбы России предотвратили теракт накануне выборов. Когда начнется восстановление Артемовска и Авдеевки. Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС из эксплуатации вывели два энергоблока.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Суд арестовал всех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле"Басманный суд Москвы предъявил официальное обвинение подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" вечером в пятницу 22 марта. Обвиняемые были доставлены в суд под конвоем бойцов спецподразделения ФСБ.Следствие обратилось с ходатайством об аресте Рачабализода Саидакрами Муродали, Далерджона Мирзоева, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Срок ареста всем фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле" установлен до 22 мая.ЦБ рекомендует банкам простить долги погибших в "Крокус Сити Холле"Центробанк России рекомендует банкам и микрофинансовым организациям простить долги погибших в "Крокус Сити Холле".Такое письмо регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам. Организации вправе сделать это без обращения наследников", – сказано в сообщении на официальном сайте регулятора.Кредиторам также рекомендовано оказывать поддержку пострадавшим в теракте на основании их заявления "вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа".Задержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" получили наградыВоеннослужащие прикрытия российский государственной границы, отличившиеся в ходе задержания в Брянской области подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле" удостоены государственных и ведомственных наград. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.Замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев лично вручил медали "За отвагу" и медали Минобороны России "За боевые отличия" отличившимся. Награды были вручены непосредственно на позициях подразделения.В Госдуме высказались о смертной казни для террористовДискуссия о смертной казни для террористов может увести в ложном направлении, поэтому профильный комитет Госдумы намерен обсуждать "иные истории", которые будут способствовать предотвращению терактов. Об этом заявил председатель думского комитета по государственному строительству Павел Крашенинников."Сейчас дискутируется вопрос по поводу кары, я думаю, что это важный, но не совсем главный вопрос. И дискуссия, запущенная о смертной казни, может, мне кажется, увести нас в ложном направлении, будем обсуждать несколько иные истории", – сказал Крашенинников и подчеркнул, что "главное, чтобы подобное больше не повторялось".Новости с передовой специальной военной операцииРоссийские подразделения за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили положение по переднему краю на ряде направлений, потери противника составили порядка 465 военнослужащих и 40 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17011 беспилотных летательных аппаратов", – добавили в военном ведомстве.Кроме того, с начала СВО российские военные уничтожили 489 зенитных ракетных комплексов, около 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин, свыше 1200 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также более 20 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.В Москве из центра Пирогова эвакуировали около 700 человекОколо 700 человек из числа пациентов и персонала эвакуировали из центра хирургии им. Н. И. Пирогова в Москве."Эвакуация проводилась из консультативно-диагностического центра, где нет лежачих пациентов. Пациенты из "Крокус Сити Холла" размещены в другом корпусе", – сообщил руководитель центра Олег Карпов.Спецслужбы России предотвратили теракт накануне выборовЗлоумышленников задержали возле здания штаба при попытке совершения теракта. Лидером группы оказался 23-летний мужчина, приехавший в Алтайский край на заработки в 2023 году. Для осуществления задуманного он привлек двоих приятелей, 1998 и 2006 годов рождения."УФСБ России по Алтайскому краю пресечена террористическая деятельность троих жителей Новосибирской области… Молодые люди изготовили пять самодельных зажигательных устройств, так называемые коктейли Молотова, с помощью которых намеревались поджечь один из региональных избирательных штабов накануне проведения выборов президента РФ", – говорится в сообщении ведомства.В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Обвинение им предъявлено, сейчас задержанные находятся под стражей.Когда начнется восстановление Артемовска и Авдеевки – ПушилинПродвижение Вооруженных сил России к городу Часов Яр позволяет говорить о возможности начать восстановительные работы в Артемовске в обозримой перспективе. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Говоря об Авдеевке, он отметил, что уже определены 19 жилых домов, восстановление которых начнется в ближайшее время."Освобождение населенного пункта Красное и продвижение наших подразделений в районе Часов Яра делает все более близкой ту возможность, когда мы в Артемовске сможем начать работы", – сказал глава ДНР в эфире телеканала "Россия 24".Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС из эксплуатации вывели два энергоблокаИз-за пожара на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС из эксплуатации временно выведены два энергоблока. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев."Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет, – сообщил Голубев. – Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская. На данный момент энергоснабжение потребителей восстановлено".Ростовскую область пытались атаковать ракетами С-200"Около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены над территорией Ростовской области", – сообщили в Минобороны РФ.В понедельник в Новочеркасске Ростовской области прогремели взрывы. Повреждений и происшествий не зарегистрировано, сообщил градоначальник Юрий Лысенко. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском.Также утром 25 марта, Минобороны РФ сообщило, что 11 украинских беспилотников были сбиты в ночь на понедельник над Ростовской областью.

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