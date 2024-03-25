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В Москве из центра Пирогова эвакуировали около 700 человек

В Москве из центра Пирогова эвакуировали около 700 человек - РИА Новости Крым, 25.03.2024

В Москве из центра Пирогова эвакуировали около 700 человек

Около 700 человек из числа пациентов и персонала эвакуировали из центра хирургии им. Н.И. Пирогова в Москве. Об этом со ссылкой на руководителя центра Олега... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T14:18

2024-03-25T14:18

2024-03-25T14:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Около 700 человек из числа пациентов и персонала эвакуировали из центра хирургии им. Н.И. Пирогова в Москве. Об этом со ссылкой на руководителя центра Олега Карпова пишет РИА Новости.В настоящее время на месте работает кинологическая служба, лежачих пациентов в данном корпусе нет.По его словам, эвакуация проводилась из консультативно-диагностического центра, где нет лежачих пациентов. Пациенты из "Крокус Сити Холла" размещены в другом корпусе. В общей сложности эвакуированы около 700 человек, уточнил собеседник агентства.Накануне сообщалось, что Басманный суд Москвы предъявил официальное обвинение подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". Обвиняемые были доставлены в суд под конвоем бойцов спецподразделения ФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:На дорогах России усиливают контроль из-за теракта в "Крокусе"Теракт в "Крокус Сити Холл" - международная реакция и заявление КиеваМЧС России наращивают силы для тушения пожара в "Крокус Сити Холле"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, новости, эвакуация, россия, безопасность