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В Москве из центра Пирогова эвакуировали около 700 человек - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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В Москве из центра Пирогова эвакуировали около 700 человек
В Москве из центра Пирогова эвакуировали около 700 человек - РИА Новости Крым, 25.03.2024
В Москве из центра Пирогова эвакуировали около 700 человек
Около 700 человек из числа пациентов и персонала эвакуировали из центра хирургии им. Н.И. Пирогова в Москве. Об этом со ссылкой на руководителя центра Олега... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Около 700 человек из числа пациентов и персонала эвакуировали из центра хирургии им. Н.И. Пирогова в Москве. Об этом со ссылкой на руководителя центра Олега Карпова пишет РИА Новости.В настоящее время на месте работает кинологическая служба, лежачих пациентов в данном корпусе нет.По его словам, эвакуация проводилась из консультативно-диагностического центра, где нет лежачих пациентов. Пациенты из "Крокус Сити Холла" размещены в другом корпусе. В общей сложности эвакуированы около 700 человек, уточнил собеседник агентства.Накануне сообщалось, что Басманный суд Москвы предъявил официальное обвинение подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". Обвиняемые были доставлены в суд под конвоем бойцов спецподразделения ФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:На дорогах России усиливают контроль из-за теракта в "Крокусе"Теракт в "Крокус Сити Холл" - международная реакция и заявление КиеваМЧС России наращивают силы для тушения пожара в "Крокус Сити Холле"
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москва, новости, эвакуация, россия, безопасность
В Москве из центра Пирогова эвакуировали около 700 человек

В Москве эвакуировали пациентов и персонал из центра хирургии Пирогова

14:18 25.03.2024 (обновлено: 14:23 25.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолицейская мигалка
Полицейская мигалка - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Около 700 человек из числа пациентов и персонала эвакуировали из центра хирургии им. Н.И. Пирогова в Москве. Об этом со ссылкой на руководителя центра Олега Карпова пишет РИА Новости.
В настоящее время на месте работает кинологическая служба, лежачих пациентов в данном корпусе нет.
"Эвакуация произведена, пациенты и персонал отведены на безопасное расстояние. Работают кинологи, спецслужбы", – сообщил Карпов.
По его словам, эвакуация проводилась из консультативно-диагностического центра, где нет лежачих пациентов. Пациенты из "Крокус Сити Холла" размещены в другом корпусе. В общей сложности эвакуированы около 700 человек, уточнил собеседник агентства.
Накануне сообщалось, что Басманный суд Москвы предъявил официальное обвинение подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". Обвиняемые были доставлены в суд под конвоем бойцов спецподразделения ФСБ.
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