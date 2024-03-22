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На дорогах России усиливают контроль из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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На дорогах России усиливают контроль из-за теракта в "Крокусе"
На дорогах России усиливают контроль из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 22.03.2024
На дорогах России усиливают контроль из-за теракта в "Крокусе"
Меры безопасности усиливают на всей сети автодорог Российской Федерации. РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T23:42
2024-03-22T23:43
"крокус сити холл"
гибдд
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новости
общество
теракт
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Меры безопасности усиливают на всей сети автодорог Российской Федерации. Там также напоминают, что служба помощи на дорогах работает в усиленном режиме."Вызвать аварийных комиссаров можно круглосуточно по номеру *2323. Если вы стали свидетелем любых подозрительных ситуаций на дороге — также просим сообщить по номеру *2323 или телефону экстренных служб 112", - предупреждают дорожники.Ранее после стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Москве были усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро. Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию подтвердили в ФСБ.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный моментВ регионах России отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко
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Новости
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"крокус сити холл", гибдд, россия, новости, общество, теракт, безопасность, автодор, росавтодор
На дорогах России усиливают контроль из-за теракта в "Крокусе"

На дорогах России усиливают контроль из-за теракта в "Крокус Сити Холле"

23:42 22.03.2024 (обновлено: 23:43 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГИБДД
ГИБДД - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Меры безопасности усиливают на всей сети автодорог Российской Федерации.
"Службы транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, вводится дополнительный контроль на дорогах. Обращаемся с просьбой к автомобилистам с пониманием отнестись к принимаемым мерам", - говорится в официальном сообщении "Автодора".
Там также напоминают, что служба помощи на дорогах работает в усиленном режиме.
"Вызвать аварийных комиссаров можно круглосуточно по номеру *2323. Если вы стали свидетелем любых подозрительных ситуаций на дороге — также просим сообщить по номеру *2323 или телефону экстренных служб 112", - предупреждают дорожники.
Ранее после стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Москве были усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро. Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности.
В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию подтвердили в ФСБ.
По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.
На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.
В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.
Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>
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"Крокус Сити Холл"ГИБДДРоссияНовостиОбществоТерактБезопасностьАвтодорРосавтодор
 
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23:13Стихийный мемориал открылся в Симферополе после теракта в "Крокус Сити"
23:04МЧС России наращивают силы для тушения пожара в "Крокус Сити Холле"
22:51Путину доложили о стрельбе в "Крокус Сити Холле" в первые минуты
22:47Захарова оценила заявление Белого дома о непричастности Украины к теракту
22:31В регионах России отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
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21:49В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности
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