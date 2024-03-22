https://crimea.ria.ru/20240322/na-dorogakh-rossii-usilivayut-kontrol-iz-za-terakta-v-krokuse-1135949332.html

На дорогах России усиливают контроль из-за теракта в "Крокусе"

На дорогах России усиливают контроль из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 22.03.2024

На дорогах России усиливают контроль из-за теракта в "Крокусе"

Меры безопасности усиливают на всей сети автодорог Российской Федерации. РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T23:42

2024-03-22T23:42

2024-03-22T23:43

"крокус сити холл"

гибдд

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автодор

росавтодор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Меры безопасности усиливают на всей сети автодорог Российской Федерации. Там также напоминают, что служба помощи на дорогах работает в усиленном режиме."Вызвать аварийных комиссаров можно круглосуточно по номеру *2323. Если вы стали свидетелем любых подозрительных ситуаций на дороге — также просим сообщить по номеру *2323 или телефону экстренных служб 112", - предупреждают дорожники.Ранее после стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Москве были усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро. Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию подтвердили в ФСБ.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный моментВ регионах России отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", гибдд, россия, новости, общество, теракт, безопасность, автодор, росавтодор