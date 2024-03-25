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Пожар на Новочеркасской ГРЭС: остановлены два энергоблока - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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Пожар на Новочеркасской ГРЭС: остановлены два энергоблока
Пожар на Новочеркасской ГРЭС: остановлены два энергоблока - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Пожар на Новочеркасской ГРЭС: остановлены два энергоблока
Из-за пожара на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС из эксплуатации временно выведено два энергоблока. Об этом сообщил губернатор Ростовской области РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T06:06
2024-03-25T06:08
происшествия
пожар
владимир голубев
ростовская область
новочеркасская грэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Из-за пожара на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС из эксплуатации временно выведено два энергоблока. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.По его словам, возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.Он уточнил, что из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ - Тихорецкая и Ростовская. На данный момент энергоснабжение потребителей восстановлено."Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС", - добавил Голубев.Новочеркасская ГРЭС - тепловая электрическая станция в городе Новочеркасск Ростовской области. Является основным источником генерации в регионе, обеспечивающим электроэнергией наиболее промышленно развитую юго-западную часть области.
https://crimea.ria.ru/20240323/drony-atakovali-dva-neftezavoda-v-samarskoy-oblasti---vspykhnul-pozhar-1135953522.html
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происшествия, пожар, владимир голубев, ростовская область, новочеркасская грэс, новости, россия
Пожар на Новочеркасской ГРЭС: остановлены два энергоблока

Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС из эксплуатации вывели два энергоблока - Голубев

06:06 25.03.2024 (обновлено: 06:08 25.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкНовочеркасская ГРЭС в Ростовской области
Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Из-за пожара на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС из эксплуатации временно выведено два энергоблока. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.
"Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - написал Голубев в своем ТГ-канале рано утром в понедельник.
Он уточнил, что из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ - Тихорецкая и Ростовская. На данный момент энергоснабжение потребителей восстановлено.
"Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС", - добавил Голубев.
Новочеркасская ГРЭС - тепловая электрическая станция в городе Новочеркасск Ростовской области. Является основным источником генерации в регионе, обеспечивающим электроэнергией наиболее промышленно развитую юго-западную часть области.
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ПроисшествияПожарВладимир ГолубевРостовская областьНовочеркасская ГРЭСНовостиРоссия
 
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