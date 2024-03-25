https://crimea.ria.ru/20240325/pozhar-na-novocherkasskoy-gres-ostanovleny-dva-energobloka-1136002922.html

Пожар на Новочеркасской ГРЭС: остановлены два энергоблока

Пожар на Новочеркасской ГРЭС: остановлены два энергоблока - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Пожар на Новочеркасской ГРЭС: остановлены два энергоблока

Из-за пожара на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС из эксплуатации временно выведено два энергоблока. Об этом сообщил губернатор Ростовской области РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T06:06

2024-03-25T06:06

2024-03-25T06:08

происшествия

пожар

владимир голубев

ростовская область

новочеркасская грэс

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Из-за пожара на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС из эксплуатации временно выведено два энергоблока. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.По его словам, возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.Он уточнил, что из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ - Тихорецкая и Ростовская. На данный момент энергоснабжение потребителей восстановлено."Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС", - добавил Голубев.Новочеркасская ГРЭС - тепловая электрическая станция в городе Новочеркасск Ростовской области. Является основным источником генерации в регионе, обеспечивающим электроэнергией наиболее промышленно развитую юго-западную часть области.

https://crimea.ria.ru/20240323/drony-atakovali-dva-neftezavoda-v-samarskoy-oblasti---vspykhnul-pozhar-1135953522.html

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происшествия, пожар, владимир голубев, ростовская область, новочеркасская грэс, новости, россия