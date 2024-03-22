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Каникулы без гаджетов: куда пойти и что увидеть в Крыму детям и родителям - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Каникулы без гаджетов: куда пойти и что увидеть в Крыму детям и родителям
Каникулы без гаджетов: куда пойти и что увидеть в Крыму детям и родителям - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Каникулы без гаджетов: куда пойти и что увидеть в Крыму детям и родителям
Родителей школьников каникулы почти всегда приводят в задумчивое состояние. Вопрос один: как развлечь детей, чтобы они оторвались от гаджетов. Крыму повезло -... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T07:18
2024-03-22T07:18
школа
каникулы
отдых
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общество
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Родителей школьников каникулы почти всегда приводят в задумчивое состояние. Вопрос один: как развлечь детей, чтобы они оторвались от гаджетов. Крыму повезло - здесь, в отличие от многих регионов России, весна уже активно вступает в свои права. А это значит – не стоит сидеть дома, можно одновременно хорошо провести время всей семьей и получить массу положительных эмоций, новых знаний и навыков.Самое простое – выйти на природу. Весной крымские водопады полны водой и представляют собой грандиозное зрелище. Учан-Су над Ялтой, Джур-Джур в Алуштинском регионе или множество водопадов в Бахчисарайском районе ни в какое другое время года не будут такими живописными, как весной.Если вы все же пойдете (или поедете) в небольшой поход к водопадам, по карте можно посмотреть, где в горно-лесной местности на вашем пути встретятся ближайшие памятники защитникам и освободителям Крыма от фашизма. В этом году исполняется 80 лет освобождения полуострова, как Крым вспоминает своих героев, сложивших головы за Победу. Леса хранят множество небольших и скромных, но очень трогательных памятников крымским партизанам. Склонить головы перед такой пирамидкой, упрятанной в укромном уголке леса, – большое дело. Памятниками богаты леса Белогорска и Зуи, Симферопольского и Бахчисарайского районов.Если вашей семье больше нравится горная стихия, можно совершить увлекательный поход в царство подземных королей. Узнать, кто миллионы лет тому жил на полуострове, наглядно изучить, чем отличаются сталактиты от сталагмитов и увидеть "спальни" летучих мышей. Пещеры Мраморная и Красная, а также не так давно открытая пещера "Таврида", оборудованные для удобства путешественников, и многие другие, ждут своих юных спелеологов.Природа бывает не только дикой, но и окультуренной. Весной наступает время цветения садов. Персики, черешня, яблони, миндаль… Розово-белая ароматная пена поднимается над Крымом. Фотосессии в цветущих садах – одна из модных "фишек" полуострова уже несколько лет. Туристы специально едут в дни цветения в Крым, чтобы увидеть своими глазами всю прелесть цветения косточковых. Есть ли у вас в семейном архиве такие фото?А если вы не хотите хотя бы и только фотографически приобщаться к сельскому хозяйству, добро пожаловать в парки! Благо, в Крыму и Севастополе есть из чего выбрать: будь то парки старинных дворцов и усадеб или новые с современными локациями для отдыха, как в Учкуевке под Севастополем. Везде можно прогуляться, подышать, покормить белочек, если парк находится на берегу, полюбоваться морем.Жизненный совет:На всех прогулках стоит помнить, что погода весной в Крыму коварна: если днем светит яркое солнце и куртку приходится расстегивать, то под вечер может даже немного приморозить, особенно в горной местности. Так что одевайтесь многослойно. А чтоб ваш отдых удался – возьмите с собой термос, бутерброды и плед и устройте первый в этом году пикник!Природа – это не только растения, но и животные. Весной в зооуголках и зоопарках появляются новые обитатели: с февраля наблюдается бэби-бум. Посмотреть на немного подросших малышей можно вживую, а некоторых даже и покормить. А можно еще и совместить просмотр с необычной прогулкой: такую вам предложат на лошадиной или ослиной ферме. Можно прокатиться в седле или на тележке или даже в карете.Если вы и ваш ребенок все же больше тянетесь не к биологии и географии, а к истории, то тогда вам прямая дорога в города, где проводят иммерсионные экскурсии. Такие уже есть в Севастополе, Ялте, Симферополе, Феодосии. На вас наденут наушники и вы окунетесь в мир звуков прошлого. А на некоторых остановках еще и встретите персонажей давно минувших лет и сможете с ними пообщаться. А еще на полуострове есть необычные музеи, которые расскажут о разных вещах с необычной стороны. А вы знали, например, что в Феодосии есть музей рыбы, под Алуштой – музей катастроф на водах, в Алупке – музей курортных сувениров, а в небольшом селе Приветном – музей языков, который даст фору столичным? Сотрудники редакции РИА Новости Крым рекомендуют каждый из них.Конечно же, в весну 10-летия Крымской весны невозможно обойтись без мини-экскурсий в места, которые помнят события тех лет. Пройдитесь по центру Севастополя или Симферополя, расскажите детям, как Крым отстаивал право на свое собственное мнение о будущем. Которое наступило уже сейчас. И обязательно погладьте носик кота у памятника Вежливому человеку, говорят, это на счастье!Самый простой вариант совместного проведения прекрасного дня с семьей – заняться спортом. В каждом городском районе в российском Крыму появились площадки для абсолютно бесплатных занятий физкультурой – от воркаута до роликовых коньков, от футбола до волейбола. "Мама, папа, я – спортивная семья" - редакции РИА Новости Крым кажется, что это чудесный лозунг для каникул!Читайте также на РИА Новости Крым:Где можно разбивать стоянку и разжигать костры в заповедниках КрымаПо тропам Великой Победы: на кого рассчитан новый турмаршрут в КрымуКрым для детей: как и где можно весело отдохнуть с ребенком
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https://crimea.ria.ru/20240320/kogda-startuet-parad-tyulpanov-v-nikitskom-botanicheskom-sadu-1135878678.html
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4.7
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школа, каникулы, отдых, детский отдых, отдых в крыму, туризм, внутренний туризм, семья, общество
Каникулы без гаджетов: куда пойти и что увидеть в Крыму детям и родителям

Каникулы с толком и пользой: чем заняться в Крыму всей семьей весной

07:18 22.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на мониторе в учебном классе в московской школе No 2127
Надпись Каникулы на мониторе в учебном классе в московской школе No 2127 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Родителей школьников каникулы почти всегда приводят в задумчивое состояние. Вопрос один: как развлечь детей, чтобы они оторвались от гаджетов. Крыму повезло - здесь, в отличие от многих регионов России, весна уже активно вступает в свои права. А это значит – не стоит сидеть дома, можно одновременно хорошо провести время всей семьей и получить массу положительных эмоций, новых знаний и навыков.
Самое простое – выйти на природу. Весной крымские водопады полны водой и представляют собой грандиозное зрелище. Учан-Су над Ялтой, Джур-Джур в Алуштинском регионе или множество водопадов в Бахчисарайском районе ни в какое другое время года не будут такими живописными, как весной.
Если вы все же пойдете (или поедете) в небольшой поход к водопадам, по карте можно посмотреть, где в горно-лесной местности на вашем пути встретятся ближайшие памятники защитникам и освободителям Крыма от фашизма. В этом году исполняется 80 лет освобождения полуострова, как Крым вспоминает своих героев, сложивших головы за Победу. Леса хранят множество небольших и скромных, но очень трогательных памятников крымским партизанам. Склонить головы перед такой пирамидкой, упрятанной в укромном уголке леса, – большое дело. Памятниками богаты леса Белогорска и Зуи, Симферопольского и Бахчисарайского районов.
Если вашей семье больше нравится горная стихия, можно совершить увлекательный поход в царство подземных королей. Узнать, кто миллионы лет тому жил на полуострове, наглядно изучить, чем отличаются сталактиты от сталагмитов и увидеть "спальни" летучих мышей. Пещеры Мраморная и Красная, а также не так давно открытая пещера "Таврида", оборудованные для удобства путешественников, и многие другие, ждут своих юных спелеологов.
Сергей Жигунов на открытии музея Коровина в Гурзуфе - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Вчера, 16:25
Сергей Жигунов с супругой восстановили дом-музей Коровина в Гурзуфе
Природа бывает не только дикой, но и окультуренной. Весной наступает время цветения садов. Персики, черешня, яблони, миндаль… Розово-белая ароматная пена поднимается над Крымом. Фотосессии в цветущих садах – одна из модных "фишек" полуострова уже несколько лет. Туристы специально едут в дни цветения в Крым, чтобы увидеть своими глазами всю прелесть цветения косточковых. Есть ли у вас в семейном архиве такие фото?
А если вы не хотите хотя бы и только фотографически приобщаться к сельскому хозяйству, добро пожаловать в парки! Благо, в Крыму и Севастополе есть из чего выбрать: будь то парки старинных дворцов и усадеб или новые с современными локациями для отдыха, как в Учкуевке под Севастополем. Везде можно прогуляться, подышать, покормить белочек, если парк находится на берегу, полюбоваться морем.
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
20 марта, 20:54
Когда стартует парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Жизненный совет:
На всех прогулках стоит помнить, что погода весной в Крыму коварна: если днем светит яркое солнце и куртку приходится расстегивать, то под вечер может даже немного приморозить, особенно в горной местности. Так что одевайтесь многослойно. А чтоб ваш отдых удался – возьмите с собой термос, бутерброды и плед и устройте первый в этом году пикник!
Природа – это не только растения, но и животные. Весной в зооуголках и зоопарках появляются новые обитатели: с февраля наблюдается бэби-бум. Посмотреть на немного подросших малышей можно вживую, а некоторых даже и покормить. А можно еще и совместить просмотр с необычной прогулкой: такую вам предложат на лошадиной или ослиной ферме. Можно прокатиться в седле или на тележке или даже в карете.
Если вы и ваш ребенок все же больше тянетесь не к биологии и географии, а к истории, то тогда вам прямая дорога в города, где проводят иммерсионные экскурсии. Такие уже есть в Севастополе, Ялте, Симферополе, Феодосии. На вас наденут наушники и вы окунетесь в мир звуков прошлого. А на некоторых остановках еще и встретите персонажей давно минувших лет и сможете с ними пообщаться.
Экспозиция археологических артефактов в Симферополе
17 марта, 07:05
В Симферополе открылся новый музей археологии
А еще на полуострове есть необычные музеи, которые расскажут о разных вещах с необычной стороны. А вы знали, например, что в Феодосии есть музей рыбы, под Алуштой – музей катастроф на водах, в Алупке – музей курортных сувениров, а в небольшом селе Приветном – музей языков, который даст фору столичным? Сотрудники редакции РИА Новости Крым рекомендуют каждый из них.
Конечно же, в весну 10-летия Крымской весны невозможно обойтись без мини-экскурсий в места, которые помнят события тех лет. Пройдитесь по центру Севастополя или Симферополя, расскажите детям, как Крым отстаивал право на свое собственное мнение о будущем. Которое наступило уже сейчас. И обязательно погладьте носик кота у памятника Вежливому человеку, говорят, это на счастье!
Самый простой вариант совместного проведения прекрасного дня с семьей – заняться спортом. В каждом городском районе в российском Крыму появились площадки для абсолютно бесплатных занятий физкультурой – от воркаута до роликовых коньков, от футбола до волейбола. "Мама, папа, я – спортивная семья" - редакции РИА Новости Крым кажется, что это чудесный лозунг для каникул!
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