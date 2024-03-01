https://crimea.ria.ru/20240301/v-krymskikh-zooparkakh-poselitsya-loshad-przhevalskogo-iz-askanii-novy-1135351515.html
В Крымских зоопарках поселится лошадь Пржевальского из "Аскании-Новы"
В Крымских зоопарках поселится лошадь Пржевальского из "Аскании-Новы" - РИА Новости Крым, 01.03.2024
В Крымских зоопарках поселится лошадь Пржевальского из "Аскании-Новы"
В Крыму в рамках обмена животными между парком львов "Тайган" и ялтинском зоопарком "Сказка" с биосферным заповедником "Аскания-Нова" могут появиться бизоны,... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T21:33
2024-03-01T21:33
2024-03-01T21:34
олег зубков
радио "спутник в крыму"
зоопарк "сказка"
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крым
заповедник аскания нова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках обмена животными между парком львов "Тайган" и ялтинском зоопарком "Сказка" с биосферным заповедником "Аскания-Нова" могут появиться бизоны, зебры, а также знаменитая лошадь Пржевальского – "почти потерянный вид". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор "Сказки" и "Тайгана" Олег Зубков.По словам Зубкова, в данный момент стороны уже "вышли на договор об обмене животными". В рамках документа "Аскании-Нова" были предложены "15 позиций", среди которых, в частности, "краснокнижные виды птиц: сипы крымские, грифы, пеликаны, венценосные журавли и дрофы"."Приедут зебры и какие-то еще другие животные… Может быть, это будут бизоны, может, знаменитая лошадь Пржевальского, которая сохранена именно благодаря существовании "Аскании-Нова" как биосферного заповедника. Потому что именно туда были вывезены последние буквально 20 лошадей из Монголии, и оттуда началась история их сохранения. Это почти потерянный вид диких лошадей. Возможно, они приедут и в Крым, в парк "Тайган", где есть большие территории и можно экспонировать этих животных", – поделился Зубков.Он отметил, что, помимо "Аскании-Нова", где есть большое стадо животных этого вида, лошадь Пржевальского сегодня сохранена в некоторых европейских зоопарках, кроме того, "несколько десятков бродит в Чернобыльской зоне".По словам Зубкова, договор с заповедником "Аскания-Нова" сейчас в стадии формирования. И как только обе стороны определятся с количественным и качественным составом, отобранных животных поставят на карантин, после чего произведут обмен.Директор крымских учреждений отметил, что "Аскания-Нова" сегодня переживает очередной крайне трудный период своей истории, и у него "очень большая потребность во многих видах животных и птиц, которые либо отсутствуют, либо необходимо "поменять кровь".Соглашение о сотрудничестве между зоопарком "Сказка" и биосферным заповедником "Аскания-Нова" было подписано в октябре 2023 года. Документом предусмотрено взаимодействие в области сохранения и воспроизводства животных, в том числе занесенных в Красную книгу РФ, а также взаимовыгодного обмена животными и музейными экспозициями и научно-консультативной деятельности.Ранее сообщалось, что крымский зоопарк "Сказка" и биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области планируют в ближайшее время совершить обмен животными с целью сохранения видов и улучшения качества коллекций обоих учреждений. Читайте также на РИА Новости Крым:У перевезенных в Крым из Мариуполя львов родились двое детенышей
https://crimea.ria.ru/20230823/v-zapovednike-askaniya-nova-voznik-pozhar-posle-obstrela-raketami-vsu-1130886859.html
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В Крымских зоопарках поселится лошадь Пржевальского из "Аскании-Новы"
В Крымских зоопарках поселится знаменитая лошадь Пржевальского из "Аскании-Новы" – Зубков
21:33 01.03.2024 (обновлено: 21:34 01.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым.
В Крыму в рамках обмена животными между парком львов "Тайган" и ялтинском зоопарком "Сказка" с биосферным заповедником "Аскания-Нова" могут появиться бизоны, зебры, а также знаменитая лошадь Пржевальского – "почти потерянный вид". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил директор "Сказки" и "Тайгана" Олег Зубков.
По словам Зубкова, в данный момент стороны уже "вышли на договор об обмене животными". В рамках документа "Аскании-Нова" были предложены "15 позиций", среди которых, в частности, "краснокнижные виды птиц: сипы крымские, грифы, пеликаны, венценосные журавли и дрофы".
"В обмен "Тайган" и "Сказка", очевидно, получат каких-то копытных животных", – сказал Зубков.
"Приедут зебры и какие-то еще другие животные… Может быть, это будут бизоны, может, знаменитая лошадь Пржевальского, которая сохранена именно благодаря существовании "Аскании-Нова" как биосферного заповедника. Потому что именно туда были вывезены последние буквально 20 лошадей из Монголии, и оттуда началась история их сохранения. Это почти потерянный вид диких лошадей. Возможно, они приедут и в Крым, в парк "Тайган", где есть большие территории и можно экспонировать этих животных", – поделился Зубков.
Он отметил, что, помимо "Аскании-Нова", где есть большое стадо животных этого вида, лошадь Пржевальского сегодня сохранена в некоторых европейских зоопарках, кроме того, "несколько десятков бродит в Чернобыльской зоне".
По словам Зубкова, договор с заповедником "Аскания-Нова" сейчас в стадии формирования. И как только обе стороны определятся с количественным и качественным составом, отобранных животных поставят на карантин, после чего произведут обмен.
Директор крымских учреждений отметил, что "Аскания-Нова" сегодня переживает очередной крайне трудный период своей истории, и у него "очень большая потребность во многих видах животных и птиц, которые либо отсутствуют, либо необходимо "поменять кровь".
"Аскания-Нова" очень нуждается в помощи российских властей, губернатора и всех неравнодушных людей. Существенно подорвана материально-техническая база. Парк "Тайган" и ялтинский заповедник "Сказка" имеют сегодня достаточно сил и средств для того, чтобы подставить плечо этому биосферному заповеднику. Будем, конечно, помогать им", – заключил Зубков.
Соглашение о сотрудничестве между зоопарком "Сказка" и биосферным заповедником "Аскания-Нова" было подписано в октябре 2023 года. Документом предусмотрено взаимодействие в области сохранения и воспроизводства животных, в том числе занесенных в Красную книгу РФ, а также взаимовыгодного обмена животными и музейными экспозициями и научно-консультативной деятельности.
Ранее сообщалось, что крымский зоопарк "Сказка" и биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области планируют в ближайшее время совершить обмен животными
с целью сохранения видов и улучшения качества коллекций обоих учреждений.
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