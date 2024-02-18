https://crimea.ria.ru/20240218/karne-i-schetochka-dlya-usov-kak-vyglyadeli-suveniry-150-let-nazad-1134979575.html

Карне и щеточка для усов: как выглядели сувениры 150 лет назад

Карне и щеточка для усов: как выглядели сувениры 150 лет назад - РИА Новости Крым, 18.02.2024

Карне и щеточка для усов: как выглядели сувениры 150 лет назад

Житель Алупки Александр Вертинский коллекционирует старые фотографии и открытки с видами Крыма, предметы старины и сувениры, которые продавали на полуострове до РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T19:44

2024-02-18T19:44

2024-02-18T19:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Житель Алупки Александр Вертинский коллекционирует старые фотографии и открытки с видами Крыма, предметы старины и сувениры, которые продавали на полуострове до революции 1917 года. Что увозили из Ялты на память сто лет назад, собиратель показал корреспонденту РИА Новости Крым.Магнитиков тогда еще не было. Сувенирами служили вещи, произведенные руками местных мастеров. Причем многие из них указывали на изделии свою фамилию – в знак того, что они лично отвечают за качество. Например, старинная пудреница была куплена в "Кавказском магазине золотых и серебряных вещей С. А. Кайтмазова в Ялте", как гласит выгравированная на ней надпись.Назначение многих вещей для современного человека уже непонятно. Сейчас уже не используют пресс-папье или кольцо для салфеток, а тогда это были очень популярные сувениры. Если вам интересно, что такое карне, из чего дегустировали вино туристы XIX века и как выглядела сувенирная щеточка для усов – листайте нашу фотоленту.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке нашли старинный фонтан – его вернут на историческое местоЯлту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоЧто подарить мужчине на праздник: идеи к 23 февраля

https://crimea.ria.ru/20240216/raskryta-tayna-drevney-khanskoy-mecheti-v-krymu-1134980199.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, крым, коллекция, коллекционер, алупка