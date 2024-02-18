Карне и щеточка для усов: как выглядели сувениры 150 лет назад
Старинные сувениры XIX века показали в Крыму
19:44 18.02.2024 (обновлено: 19:58 18.02.2024)
© РИА Новости КрымКурортная мода конца XIX века
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Житель Алупки Александр Вертинский коллекционирует старые фотографии и открытки с видами Крыма, предметы старины и сувениры, которые продавали на полуострове до революции 1917 года. Что увозили из Ялты на память сто лет назад, собиратель показал корреспонденту РИА Новости Крым.
Магнитиков тогда еще не было. Сувенирами служили вещи, произведенные руками местных мастеров. Причем многие из них указывали на изделии свою фамилию – в знак того, что они лично отвечают за качество. Например, старинная пудреница была куплена в "Кавказском магазине золотых и серебряных вещей С. А. Кайтмазова в Ялте", как гласит выгравированная на ней надпись.
Назначение многих вещей для современного человека уже непонятно. Сейчас уже не используют пресс-папье или кольцо для салфеток, а тогда это были очень популярные сувениры. Если вам интересно, что такое карне, из чего дегустировали вино туристы XIX века и как выглядела сувенирная щеточка для усов – листайте нашу фотоленту.
© РИА Новости КрымВладелец коллекции древностей Александр Вертинский.
1 из 10
Владелец коллекции древностей Александр Вертинский.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКошелечек для мелочи. До сих пор исправно открывается-закрывается, и внутренности не протерлись.
2 из 10
Кошелечек для мелочи. До сих пор исправно открывается-закрывается, и внутренности не протерлись.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСувенирный стаканчик "Алупка". Плоские стаканчики легко помещались в нагрудный карман и не выпирали. Именно из них гости часто пили крымские вина.
3 из 10
Сувенирный стаканчик "Алупка". Плоские стаканчики легко помещались в нагрудный карман и не выпирали. Именно из них гости часто пили крымские вина.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПодстаканник, на котором мы видим знаменитый южный фасад Воронцовского дворца со львами. На обороте изображены Гурзуф и дворец Дюльбер.
4 из 10
Подстаканник, на котором мы видим знаменитый южный фасад Воронцовского дворца со львами. На обороте изображены Гурзуф и дворец Дюльбер.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСеребряная пудреница.
5 из 10
Серебряная пудреница.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТакую щеточку для усов носили щеголи того времени.
6 из 10
Такую щеточку для усов носили щеголи того времени.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМедальон, в который можно было вставить фотографии любимых.
7 из 10
Медальон, в который можно было вставить фотографии любимых.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымА вот и карне – непременный атрибут барышень на балах. В такую книжечку записывали номера танцев и фамилии кавалеров, с которыми обещали их танцевать. Ну, и еще любовные записки.
8 из 10
А вот и карне – непременный атрибут барышень на балах. В такую книжечку записывали номера танцев и фамилии кавалеров, с которыми обещали их танцевать. Ну, и еще любовные записки.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымА куда без этого? "Ночная ваза" с вензелем Алупки и канализационный люк, произведенный в Екатеринославе на предприятии некоего инженера Платса.
9 из 10
А куда без этого? "Ночная ваза" с вензелем Алупки и канализационный люк, произведенный в Екатеринославе на предприятии некоего инженера Платса.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВладелец коллекции древностей Александр Вертинский.
10 из 10
Владелец коллекции древностей Александр Вертинский.
© РИА Новости Крым
1 из 10
Владелец коллекции древностей Александр Вертинский.
© РИА Новости Крым
2 из 10
Кошелечек для мелочи. До сих пор исправно открывается-закрывается, и внутренности не протерлись.
© РИА Новости Крым
3 из 10
Сувенирный стаканчик "Алупка". Плоские стаканчики легко помещались в нагрудный карман и не выпирали. Именно из них гости часто пили крымские вина.
© РИА Новости Крым
4 из 10
Подстаканник, на котором мы видим знаменитый южный фасад Воронцовского дворца со львами. На обороте изображены Гурзуф и дворец Дюльбер.
© РИА Новости Крым
5 из 10
Серебряная пудреница.
© РИА Новости Крым
6 из 10
Такую щеточку для усов носили щеголи того времени.
© РИА Новости Крым
7 из 10
Медальон, в который можно было вставить фотографии любимых.
© РИА Новости Крым
8 из 10
А вот и карне – непременный атрибут барышень на балах. В такую книжечку записывали номера танцев и фамилии кавалеров, с которыми обещали их танцевать. Ну, и еще любовные записки.
© РИА Новости Крым
9 из 10
А куда без этого? "Ночная ваза" с вензелем Алупки и канализационный люк, произведенный в Екатеринославе на предприятии некоего инженера Платса.
© РИА Новости Крым
10 из 10
Владелец коллекции древностей Александр Вертинский.
© РИА Новости Крым
Читайте также на РИА Новости Крым:
16 февраля, 07:21Радио "Спутник в Крыму"Раскрыта тайна древней ханской мечети в Крыму