https://crimea.ria.ru/20240214/chto-podarit-muzhchine-na-prazdnik-idei-k-23-fevralya-1134911545.html

Что подарить мужчине на праздник: идеи к 23 февраля

Что подарить мужчине на праздник: идеи к 23 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Что подарить мужчине на праздник: идеи к 23 февраля

Что подарить мужчине на 23 февраля, а чего лучше не преподносить, чтобы не обидеть человека, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" педагог-консультант по... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T06:02

2024-02-14T06:02

2024-02-14T06:02

подарки

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

психология

общество

мнения

праздники и памятные даты

подарок на 23 февраля

татьяна николаева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Что подарить мужчине на 23 февраля, а чего лучше не преподносить, чтобы не обидеть человека, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.Что подарить мужчинам-коллегамПартнерам и коллегам по работе следует делать исключительно деловые подарки.По ее словам, подарки коллегам можно подобрать в одном ценовом диапазоне. Исключение – руководящий состав, для которого презенты должны быть дороже.Съедобные наборы, которые сегодня набирают все большую популярность, гораздо лучше, чем "мыльно-пузырные", поскольку последние расцениваются как вмешательство в личную жизнь, ведь и отношение к ароматам у всех разное. Кроме того, человек может расценить подаренные ему шампунь, мыло или пенку для бритья как намек на свою нечистоплотность.Тогда как съедобный набор, даже если не получится угадать со вкусовыми пристрастиями, может "послужить человеку в качестве угощения для друзей и приятелей". Также универсальным подарком для мужчин является крепкое спиртное, напомнила Николаева.Что подарить мужу, отцу или братуПо мнению эксперта, для близких и любимых людей практически нет запретов на подарки. Главное - внимательно относиться к интересам своих мужей, отцов, братьев, сыновей и других родственников, которых вы хотите порадовать.Мастер-класс педагог назвала вполне приемлемым подарком, потому что он оставляет эмоции и впечатления. При этом следует избегать таких подарков, которые напрягают чем-то, ставят в неловкое положение. Например, прыжок с парашютом или урок пения может поставить человека в неловкое положение.Сертификаты удобны тем, что не придется "морочить себе голову". Однако с точки зрения этикета они считаются не очень хорошим подарком."Сертификат - это всего лишь закамуфлированные деньги, а дарить деньги не очень близким и родным людям не положено. Кроме того, деньгами можно унизить человека", - пояснила она.Столько должен стоить подарок"Лучше всего, чтобы подарок не был с известной ценой, чтобы он был сюрпризом, в который мы вложили свои душевные, а иногда и физические усилия. В нем должно быть заложено внимание к человеку, ради которого он и дарится. Поскольку презент – это не сумма, а душевный порыв, который никакими деньгами не измеришь", - считает педагог. В то же время, "он не должен быть разорительным".По ее словам, подарок, это что-то на грани необходимости и роскоши. По этой причине носки чаще всего воспринимаются как плохой подарок. Ведь это то, что человеку и так необходимо покупать, не будет же он ходить босиком. Женщина, которая дарит мужчине носки, подозревается сразу в том, что она жадная, считает эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:От елочки до мышеловки: какие подарки можно передать военным в зону СВОМожно ли вернуть неиспользованные деньги с подарочного сертификатаТабу на носки и шарфы: как не ошибиться с подарком перед праздником

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подарки, совет эксперта, психология, общество, мнения, праздники и памятные даты, подарок на 23 февраля, татьяна николаева