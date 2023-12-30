Рейтинг@Mail.ru
Табу на носки и шарфы: как не ошибиться с подарком перед праздником - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20231230/tabu-na-noski-i-sharfy-kak-ne-oshibitsya-s-podarkom-pered-prazdnikom-1133118710.html
Табу на носки и шарфы: как не ошибиться с подарком перед праздником
Табу на носки и шарфы: как не ошибиться с подарком перед праздником - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Табу на носки и шарфы: как не ошибиться с подарком перед праздником
Как правильно дарить подарки, что именно можно подарить, а какой подарок считается дурным тоном, рассказала в эфире Радио "Спутник" в Крыму основатель и... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T08:48
2023-12-30T08:48
радио "спутник в крыму"
новый год 2024
совет эксперта
общество
подарки
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110842/63/1108426356_0:108:2501:1514_1920x0_80_0_0_391928379bf86e9e6f62066d3a08cdbd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Как правильно дарить подарки, что именно можно подарить, а какой подарок считается дурным тоном, рассказала в эфире Радио "Спутник" в Крыму основатель и руководитель школы этикета в Крыму Наталья Беличкова.Главное в подарке – радость, которую он должен доставить человеку. Причем не только тому, кто подарок получает, но и тому, кто дарит. Ведь подбор презента – процесс, требующий и эмоциональной отдачи, и анализа.Не гель, не галстук, не икруС точки зрения этикета существуют определенные правила, и их необходимо соблюдать при выборе подарка, отмечает Наталья Беличкова. Например, есть предметы – табу, которые дарить нельзя.Есть, конечно, исключения. Очень близким людям можно подарить шарф, перчатки, но для этого нужно точно знать их вкусы.Если человек, которому вы хотите сделать приятное, коллекционирует элитный алкоголь, можно преподнести ему соответствующий экземпляр. Но тогда не дарите дешевый напиток.Не принято дарить продукты. Вместе с тем, популярные сейчас "фруктово-шоколадные букеты", по словам специалиста по этикету, вполне достойный подарок. А вот баночка черной или красной икры в качестве подарка не подойдет.Когда вопросы неуместныВ некоторых семьях принято спрашивать, что близкий человек хочет получить в подарок. Однако, по мнению эксперта, подобные вопросы нетактичны.При этом высказывание "книга – лучший подарок" по-прежнему не утратила актуальности. Другое дело, что даритель должен знать содержание издания, чтобы не попасть в неловкое положение. Книги можно и нужно дарить детям. Особенно ребенок оценит такой подарок, если подаренную книгу вы прочтете вместе.Если речь идет о коллегах, то им к Новому году можно испечь вкусный пирог, продолжает эксперт. А вот босса лучше поздравлять не каждому отдельно, а всем вместе. То есть для коллектива подарок – один на всех, а вот для босса – один от всех.При подборе подарков следует внимательно проанализировать возможности собственного бюджета и ориентироваться на него.Умение благодаритьПодарки нужно не только правильно дарить, но и уметь их принимать. И это – тоже своего рода искусство.И уточняет – отказ от подарка будет означать, что общение с дарителем вам неприятно. Демонстрировать подобное отношение или нет – зависит только от вашего выбора.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110842/63/1108426356_170:0:2330:1620_1920x0_80_0_0_f8a965527242b054010c1823c286cd72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый год 2024, совет эксперта, общество, подарки, новый год
Табу на носки и шарфы: как не ошибиться с подарком перед праздником

Новогодний подарок: как не ошибиться перед праздником

08:48 30.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПодарки в магазинах Симферополя
Подарки в магазинах Симферополя - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Как правильно дарить подарки, что именно можно подарить, а какой подарок считается дурным тоном, рассказала в эфире Радио "Спутник" в Крыму основатель и руководитель школы этикета в Крыму Наталья Беличкова.
Главное в подарке – радость, которую он должен доставить человеку. Причем не только тому, кто подарок получает, но и тому, кто дарит. Ведь подбор презента – процесс, требующий и эмоциональной отдачи, и анализа.

"Уместный подарок – это очень серьезный труд, – отмечает эксперт. – Если вы хорошо знакомы с человеком, задача упрощается. Но, на самом деле, прогадать очень легко. Подарить подарок, который порадует человека, – значит приложить усилия и проанализировать, что было бы ему приятно".

Не гель, не галстук, не икру

С точки зрения этикета существуют определенные правила, и их необходимо соблюдать при выборе подарка, отмечает Наталья Беличкова. Например, есть предметы – табу, которые дарить нельзя.

"Что мы не дарим: к подаркам-табу относятся любые предметы из одежды. Это может быть галстук, свитер, шарф, перчатки, носки, средства интимной гигиены, гели для душа, шампуни, мыло, кремы. Электрическая зубная щетка в том числе. Какая-то бытовая техника, БАДы, витамины мы не дарим. Алкоголь, сигареты не дарим. Так называемые товары для взрослых – это нижнее белье, специфические книги. Мы не дарим, в том числе, предметы, относящиеся к оккультизму – обереги, амулеты, тематическую литературу", – перечисляет она.

Есть, конечно, исключения. Очень близким людям можно подарить шарф, перчатки, но для этого нужно точно знать их вкусы.
Если человек, которому вы хотите сделать приятное, коллекционирует элитный алкоголь, можно преподнести ему соответствующий экземпляр. Но тогда не дарите дешевый напиток.
Не принято дарить продукты. Вместе с тем, популярные сейчас "фруктово-шоколадные букеты", по словам специалиста по этикету, вполне достойный подарок. А вот баночка черной или красной икры в качестве подарка не подойдет.

Когда вопросы неуместны

В некоторых семьях принято спрашивать, что близкий человек хочет получить в подарок. Однако, по мнению эксперта, подобные вопросы нетактичны.

"По этикету это ненормально, когда мы спрашиваем: "Что тебе подарить?" Лучше узнать хобби этого человека и подарить ему в этом стиле подарок. К примеру, если вы увлекаетесь живописью, я вам могу великолепную книгу преподнести о живописи либо краски", – отмечает Беличкова.

При этом высказывание "книга – лучший подарок" по-прежнему не утратила актуальности. Другое дело, что даритель должен знать содержание издания, чтобы не попасть в неловкое положение. Книги можно и нужно дарить детям. Особенно ребенок оценит такой подарок, если подаренную книгу вы прочтете вместе.
Если речь идет о коллегах, то им к Новому году можно испечь вкусный пирог, продолжает эксперт. А вот босса лучше поздравлять не каждому отдельно, а всем вместе. То есть для коллектива подарок – один на всех, а вот для босса – один от всех.
При подборе подарков следует внимательно проанализировать возможности собственного бюджета и ориентироваться на него.

"Здесь такая грань. Если это близкие наши знакомые, мы можем рассчитывать на свой бюджет. Но если это малознакомые, то будет пошло подарить очень дорогой подарок. Тем самым мы ставим нашего визави в неудобную ситуацию. Ему ведь тоже нужно будет чем-то ответить. Поэтому на Новый год мы не дарим очень дорогие подарки. Это – чисто символически дань уважения, внимания", – советует Беличкова.

Умение благодарить

Подарки нужно не только правильно дарить, но и уметь их принимать. И это – тоже своего рода искусство.

"Когда мы принимаем подарок, первое, что мы делаем – смотрим на дарителя. Благодарим, открываем подарок, и опять благодарим. Даже если вы увидели, что человек "не попал", ни в коем случае не показывайте, что что-то вам не понравилось", – советует эксперт.

И уточняет – отказ от подарка будет означать, что общение с дарителем вам неприятно. Демонстрировать подобное отношение или нет – зависит только от вашего выбора.
 
Радио "Спутник в Крыму"Новый год 2024Совет экспертаОбществоПодаркиНовый год
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:09На Крымском мосту выросла очередь
08:48Табу на носки и шарфы: как не ошибиться с подарком перед праздником
08:12Когда продолжатся полеты станций "Луна" – Роскосмос подвел итоги года
07:41Как будут работать трамваи в Евпатории на Новый год
07:13Ночная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно
07:05Более 600 спасенных жизней: итоги работы МЧС Крыма за год
00:46Массированный обстрел Белгорода: четверо пострадавших, ранен ребенок
00:41Над Брянском и Брянским районом работает ПВО – что известно
00:1013 реактивных снарядов сбиты над Белгородской областью
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 30 декабря
23:47На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели: один человек погиб
23:11Беспилотный авиакомплекс-разведчик ВСУ сбит над Брянской областью
22:34Главное за день: 29 декабря
22:16Главные новости Крыма: 29 декабря
21:55"Только елки в треугольных платьях": Симферополь в новогодних огнях
21:31Что порадует подростка на Новый год
21:15Как оливье едят вне России: рецепты новогоднего салата от иностранцев
20:54В Севастополе в предпраздничные дни отключат свет: список адресов
20:38Памятка туристу: работа мобильной связи и интернета в Крыму и на материке
Лента новостейМолния