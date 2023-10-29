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Можно ли вернуть неиспользованные деньги с подарочного сертификата - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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Можно ли вернуть неиспользованные деньги с подарочного сертификата
Можно ли вернуть неиспользованные деньги с подарочного сертификата - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Можно ли вернуть неиспользованные деньги с подарочного сертификата
Оставшиеся на подарочном сертификате средства можно вернуть деньгами. В то же врем попытка эмитентов таких сертификатов навязать дополнительную покупку и услугу РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T19:19
2023-10-29T18:11
роскачество
новости
подарки
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Оставшиеся на подарочном сертификате средства можно вернуть деньгами. В то же врем попытка эмитентов таких сертификатов навязать дополнительную покупку и услугу с доплатой является незаконной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий замдиректора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игоря Позднякова.Эксперт подчеркнул, что подарочный сертификат – это аналог аванса за товар или услугу. И если срок его действия истекает, то оставшуюся сумму можно получить как в денежном эквиваленте, так и в виде нового сертификата. Данное правило действует как для покупателя, так и человека, который получил сертификат в подарок.Попытка вынудить покупателя приобрести дополнительный товар или услугу с доплатой бедет расценена судом как ущемление прав потребителя. Поэтому, если предприятие отказывает в возврате средств, следует потребовать письменного отказа в рамках досудебного урегулирования спора. Если продавец откажется, необходимо обратиться в суд, а в иске сослаться на решение Верховного Суда.Читайте также на РИА новости Крым:Какие товары нельзя вернуть продавцу – РоспотребнадзорКак отличить оригинальную вещь от подделки при покупке через маркетплейсКак покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенников
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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роскачество, новости, подарки, закон и право, общество
Можно ли вернуть неиспользованные деньги с подарочного сертификата

Как вернуть непотраченные деньги с подарочного сертификата – Роскачество

19:19 29.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодарок
Подарок - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Оставшиеся на подарочном сертификате средства можно вернуть деньгами. В то же врем попытка эмитентов таких сертификатов навязать дополнительную покупку и услугу с доплатой является незаконной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий замдиректора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игоря Позднякова.
Эксперт подчеркнул, что подарочный сертификат – это аналог аванса за товар или услугу. И если срок его действия истекает, то оставшуюся сумму можно получить как в денежном эквиваленте, так и в виде нового сертификата. Данное правило действует как для покупателя, так и человека, который получил сертификат в подарок.

"Потребитель имеет право вернуть этот сертификат и требовать вернуть деньги. Это верно и в том случае, когда продавец настаивает, что потратить нужно всю сумму подарочного сертификата, так как неиспользованные средства "сгорят". На самом деле потребитель и в этом случае может вернуть остаток", – цитирует издание Позднякова.

Попытка вынудить покупателя приобрести дополнительный товар или услугу с доплатой бедет расценена судом как ущемление прав потребителя. Поэтому, если предприятие отказывает в возврате средств, следует потребовать письменного отказа в рамках досудебного урегулирования спора. Если продавец откажется, необходимо обратиться в суд, а в иске сослаться на решение Верховного Суда.
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