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Можно ли вернуть неиспользованные деньги с подарочного сертификата
Можно ли вернуть неиспользованные деньги с подарочного сертификата - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Можно ли вернуть неиспользованные деньги с подарочного сертификата
Оставшиеся на подарочном сертификате средства можно вернуть деньгами. В то же врем попытка эмитентов таких сертификатов навязать дополнительную покупку и услугу РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T19:19
2023-10-29T19:19
2023-10-29T18:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Оставшиеся на подарочном сертификате средства можно вернуть деньгами. В то же врем попытка эмитентов таких сертификатов навязать дополнительную покупку и услугу с доплатой является незаконной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий замдиректора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игоря Позднякова.Эксперт подчеркнул, что подарочный сертификат – это аналог аванса за товар или услугу. И если срок его действия истекает, то оставшуюся сумму можно получить как в денежном эквиваленте, так и в виде нового сертификата. Данное правило действует как для покупателя, так и человека, который получил сертификат в подарок.Попытка вынудить покупателя приобрести дополнительный товар или услугу с доплатой бедет расценена судом как ущемление прав потребителя. Поэтому, если предприятие отказывает в возврате средств, следует потребовать письменного отказа в рамках досудебного урегулирования спора. Если продавец откажется, необходимо обратиться в суд, а в иске сослаться на решение Верховного Суда.Читайте также на РИА новости Крым:Какие товары нельзя вернуть продавцу – РоспотребнадзорКак отличить оригинальную вещь от подделки при покупке через маркетплейсКак покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенников
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роскачество, новости, подарки, закон и право, общество
Можно ли вернуть неиспользованные деньги с подарочного сертификата
Как вернуть непотраченные деньги с подарочного сертификата – Роскачество
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Оставшиеся на подарочном сертификате средства можно вернуть деньгами. В то же врем попытка эмитентов таких сертификатов навязать дополнительную покупку и услугу с доплатой является незаконной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий замдиректора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игоря Позднякова.
Эксперт подчеркнул, что подарочный сертификат – это аналог аванса за товар или услугу. И если срок его действия истекает, то оставшуюся сумму можно получить как в денежном эквиваленте, так и в виде нового сертификата. Данное правило действует как для покупателя, так и человека, который получил сертификат в подарок.
"Потребитель имеет право вернуть этот сертификат и требовать вернуть деньги. Это верно и в том случае, когда продавец настаивает, что потратить нужно всю сумму подарочного сертификата, так как неиспользованные средства "сгорят". На самом деле потребитель и в этом случае может вернуть остаток", – цитирует издание Позднякова.
Попытка вынудить покупателя приобрести дополнительный товар или услугу с доплатой бедет расценена судом как ущемление прав потребителя. Поэтому, если предприятие отказывает в возврате средств, следует потребовать письменного отказа в рамках досудебного урегулирования спора. Если продавец откажется, необходимо обратиться в суд, а в иске сослаться на решение Верховного Суда.
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