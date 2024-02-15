https://crimea.ria.ru/20240215/krymskaya-nastupatelnaya-operatsiya-1944-goda-chto-vazhno-pomnit-segodnya-1134950076.html

Крымская наступательная операция 1944 года: что важно помнить сегодня

Крымская наступательная операция 1944 года: что важно помнить сегодня - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Крымская наступательная операция 1944 года: что важно помнить сегодня

Крымская наступательная операция 1944 года планировалась на февраль, но была перенесена из-за боев за освобождение украинских земель, о чем сегодня нацистские... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T06:39

2024-02-15T06:39

2024-02-15T08:29

крым

история

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

общество

александр мащенко

кфу (крымский федеральный университет)

герои сво

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Крымская наступательная операция 1944 года планировалась на февраль, но была перенесена из-за боев за освобождение украинских земель, о чем сегодня нацистские власти заставляют забыть народ Украины, как это делали их предки, встречая Гитлера с караваем. Мнением о том, что важно помнить и понимать из истории Великой Отечественной в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. Вернадского, политический журналист Александр Мащенко.Приказано забытьПо его словам, именно на эти февральские дни 80 лет назад активно планировалась Крымская наступательная операция. Изначально было решено, что начнется она 18-19 февраля. Но в связи с необходимостью корректировать действия с освобождением городов Украинской ССР ее отложили на апрель, отметил историк.Она началась 8 апреля и завершилась освобождением Севастополя 9 мая 1944 года.Все это время, включая период подготовки и сдвигов освобождения Крыма, тесно связано с героическими боями и датами освобождения разных украинских городов, отмечает Мащенко.Он подчеркнул, что все эти даты, связанные с освобождением от фашистов советской Украины, тогда республики, не отмечаются на территории современной страны по одной причине, отравившей сознание людей."Потому что сегодня у власти находятся прямые идеологические, а часто и генетические наследники Степана Бандеры, Романа Шухевича, Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса и всех остальных", – сказал Мащенко.Но история не раз доказывала, что к ней следует относиться уважительно, добавил он. И из нее не вычеркнуть, что свободу народу Украины принесли четыре советских фронта, которые так и назывались – "украинские"."Командовали ими выдающиеся советские военачальники: Георгий Жуков, Родион Малиновский, Федор Толбухин, Николай Ватутин, Иван Конев. Но было и огромное количество героев среди простых солдат и офицеров советской армии", – сказал Мащенко.Крым освобождал 4-й Украинский фронт Толбухина, а планировал операцию маршал Советского Союза, начальник генерального штаба Александр Василевский, уточнил Мащенко, отметив, что эти имена следует помнить.Протухшие союзникиВажно помнить и то, как так называемые союзники – США и Великобритания – "помогали" советской армии бороться с фашизмом, считает Мащенко. По мнению историка, поведение этих стран очень показательно, и сегодня их поступки должны оцениваться должным образом – в привязке к событиям 80-летней давности."В годы Второй мировой войны им было очень страшно перед лицом немецко-фашистской армады, и они с нами тогда дружили. Правда, тянули до самого последнего с открытием второго фронта. Все помнят, как тушенку американскую и британскую называли "вторым фронтом". Но в конце концов открыли – 6 июня 1944 года", – поделился Мащенко, отметив, что этому дню войны, после операции в Крыму и ряда других побед Красной Армии, ее исход был уже абсолютно ясен.Кроме того, США и Великобритания тогда "помогали не нам, а себе: чтобы самим не воевать", подчеркнул историк.Памяти героев достойныПо словам Мащенко, на фоне этого очень важно, что в российских и крымских вузах в последние годы, "уделяется внимание более глубокому изучению истории и нашей страны, и мира"."Давно известно: если ты не будешь кормить свою армию – будешь кормить чужую. А если не будешь сам изучать и писать свою историю, за тебя ее напишут и перепишут твои противники. Что, собственно, и было с Россией в 1990-е годы", – заметил Мащенко.Он подчеркнул, что в бытность Крыма в составе Украины были попытки донести до студентов "невероятные вещи", вроде таких, как: Сталин – советский Гитлер, коммунизм – тот же фашизм, а воевать в Великую Отечественную вообще не следовало."А надо было сдаться, примерно так, как это делали бандеровцы, которые с караваем встречали Адольфа Гитлера и клялись в верности фюреру. А сегодня они руководят страной", – сказал Мащенко.По его словам, у большинства студентов дедушки, а чаще прадедушки – ветераны Великой Отечественной. А сейчас есть герои СВО среди самих выпускников и учащихся.К сожалению, есть уже и погибшие, отметил он. Недавно в боях в зоне спецоперации геройски погиб еще один крымчанин – студент 4 курса по специальности "Журналистика" КФУ им. Вернадского Антон Гежа, сказал он."Вот эти примеры как раз и приближают историю, делают ее живой. Она перестает быть книжкой или фильмом, а становится частью человеческой судьбы", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуЗачем Гитлеру нужны были Крым и СевастопольНевероятная жестокость: что творили фашисты в Крыму

https://crimea.ria.ru/20231027/osvobozhdenie-ukrainy-ot-fashistov-bez-kryma-bylo-by-nevozmozhno---istorik-1132353786.html

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крым, история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, общество, александр мащенко, кфу (крымский федеральный университет), герои сво, сша, великобритания