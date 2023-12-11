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Самые высокие вершины Крыма. Инфографика - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
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Самые высокие вершины Крыма. Инфографика
Самые высокие вершины Крыма. Инфографика - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Самые высокие вершины Крыма. Инфографика
В 2003 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 11 декабря Международным днем гор. Для кого-то это просто очередная дата в календаре… Те же, кто, покорив... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T12:08
2023-12-11T12:08
горы
инфографика
природа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В 2003 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 11 декабря Международным днем гор. Для кого-то это просто очередная дата в календаре… Те же, кто, покорив свою первую вершину, влюбился в горы раз и навсегда, знают наверняка: это ни с чем не сравнимое чувство свободы, ощущение величия природы захочется испытать еще не раз.Крымские горы – особенные. У каждой из них своя история, свой характер. Есть склоны, словно вышедшие из американских вестернов, а есть напоминающие окаменевших животных.Кара-Даг, гора Кошка, Медведь-гора, Демерджи с ее Долиной привидений, Алчак, Чатыр-Даг, знаменитый своими пещерами, легендарная Сапун-гора, гора Кастель, Лягушка, Сокол и, конечно, визитная карточка Крыма – Ай-Петри. Именно горы в сочетании с морем придают Крыму тот колорит, который влечет сюда туристов и заставляет их возвращаться снова и снова…
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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горы, природа, крым, туризм в крыму, инфографика, мультимедиа
Самые высокие вершины Крыма. Инфографика

Самые высокие горы Крыма

12:08 11.12.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В 2003 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 11 декабря Международным днем гор. Для кого-то это просто очередная дата в календаре… Те же, кто, покорив свою первую вершину, влюбился в горы раз и навсегда, знают наверняка: это ни с чем не сравнимое чувство свободы, ощущение величия природы захочется испытать еще не раз.
Крымские горы – особенные. У каждой из них своя история, свой характер. Есть склоны, словно вышедшие из американских вестернов, а есть напоминающие окаменевших животных.
Кара-Даг, гора Кошка, Медведь-гора, Демерджи с ее Долиной привидений, Алчак, Чатыр-Даг, знаменитый своими пещерами, легендарная Сапун-гора, гора Кастель, Лягушка, Сокол и, конечно, визитная карточка Крыма – Ай-Петри. Именно горы в сочетании с морем придают Крыму тот колорит, который влечет сюда туристов и заставляет их возвращаться снова и снова…
Горы Крыма. Инфографика
 
ИнфографикаГорыПриродаКрымТуризм в КрымуМультимедиа
 
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