https://crimea.ria.ru/20231211/samye-vysokie-vershiny-kryma-infografika-1133410034.html

Самые высокие вершины Крыма. Инфографика

Самые высокие вершины Крыма. Инфографика - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Самые высокие вершины Крыма. Инфографика

В 2003 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 11 декабря Международным днем гор. Для кого-то это просто очередная дата в календаре… Те же, кто, покорив... РИА Новости Крым, 11.12.2023

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2023-12-11T12:08

2023-12-11T12:08

горы

инфографика

природа

крым

туризм в крыму

мультимедиа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В 2003 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 11 декабря Международным днем гор. Для кого-то это просто очередная дата в календаре… Те же, кто, покорив свою первую вершину, влюбился в горы раз и навсегда, знают наверняка: это ни с чем не сравнимое чувство свободы, ощущение величия природы захочется испытать еще не раз.Крымские горы – особенные. У каждой из них своя история, свой характер. Есть склоны, словно вышедшие из американских вестернов, а есть напоминающие окаменевших животных.Кара-Даг, гора Кошка, Медведь-гора, Демерджи с ее Долиной привидений, Алчак, Чатыр-Даг, знаменитый своими пещерами, легендарная Сапун-гора, гора Кастель, Лягушка, Сокол и, конечно, визитная карточка Крыма – Ай-Петри. Именно горы в сочетании с морем придают Крыму тот колорит, который влечет сюда туристов и заставляет их возвращаться снова и снова…

горы

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горы, природа, крым, туризм в крыму, инфографика, мультимедиа