Память о войне и подвиге: в Крыму чествуют партизан Ичкинского отряд
В Крыму почтили память Ичкинского партизанского отряда
© РИА Новости КрымВ ущелье Нижний Кокасан на месте первого боя Ичкинского партизанского отряда проходит встреча потомков воевавших там партизан
© РИА Новости Крым
- Посмотри, какие красивые розы, - киваю подруге.
Продавцы цветов всегда ощипывают "рубашку" - крайние лепестки бутонов. Поэтому их розы стриженые и одинаковые, как головы новобранцев. А здесь, на задней площадке школьного автобуса, собраны в корзину роскошные, выращенные с любовью домашние розы.
- Моя супруга вчера весь вечер собирала, - слышу сзади чей-то довольный басок.
На школьном автобусе вместе с учителями Заветнененской школы мы едем в ущелье Нижний Кокасан, где каждый год на месте первого боя Ичкинского партизанского отряда проходит встреча. Раньше здесь встречались партизаны "без галстуков", как говорит директор школы Сергей Коваленко. Ну, а теперь дети, внуки и уже правнуки тех партизан встречаются там с памятью о своих родных. Нынешняя встреча – юбилейная, пятидесятая.
"Первые партизанские встречи проходили на Колан-Баире, их проводил Луговой Николай Иванович, - рассказывает Сергей Коваленко. - Потом эти встречи стали официальными, их стали организовывать по линии партии на Ангарском перевале. А сюда приезжали партизаны уже без всякого официоза, просто встретиться на местах, где воевали".
Первая такая встреча прошла в 1973 году. Тогда ее организовывал командир Ичкинского партизанского отряда Михаил Ильич Чуб и директор Заветненской школы, сам тоже бывший партизан Николай Иванович Олейников. С тех пор это стало школьной традицией – в первое воскресенье июня собираться здесь, вместе с семьями, детьми и обязательно – учениками школы. Снова проходить по тем же военным тропам, вспоминать погибших товарищей и свою боевую молодость, петь песни у костра и рассказывать о войне.
© РИА Новости КрымПамятник Ичкинскому партизанскому отряду
© РИА Новости Крым
Памятник Ичкинскому партизанскому отряду
Памятник здесь был сооружен в 1964 году. На высокой гранитной плите трогательная скульптурная группа партизан, идущих в атаку с красным знаменем. Фигуры людей чуть непропорциональны, но и делал их когда-то не профессиональный скульптор, а художник из народа Николай Денисович Галич – командир соседнего с ичкинцами партизанского отряда, действовавшего на горе Берлюк. Узнав об этом, мы вспоминаем знаменитый разговор капитана Титаренко и механика Макарыча из фильма "В бой идут одни старики":
- Когда кончится война, вернемся мы сюда. Пройдем по этим местам… кто останется в живых…
- И позовем лучший симфонический оркестр. Выйдет дирижер. Я подойду к нему и скажу…
- Пусть они нам сыграют…
- Нет, ты знаешь… я сам… Скажу: извини, маэстро, дай я… и как врежем "Смуглянку"… от начала и до конца.
"Все делали своими руками…"
В Заветненской школе детей водят в походы по местам боевой славы, вместе с ними регулярно приводят в порядок памятники и могилки в самых труднодоступных местах. А еще в этой школе есть удивительный музей истории Ичкинского партизанского отряда – пожалуй, самый лучший школьный музей в Крыму. И уж во всяком случае, единственный музей на полуострове, где так серьезно и обстоятельно рассказывают об истории партизанского движения. Когда-то этой музей создал Николай Иванович Олейников.
"Я, когда закончила школу, тоже в первый год была причастна, помогала папе. Мы тогда делали все руками, это уже потом у музея было второе рождение, а тогда сами, с душой делали, как могли", - вспоминает его дочь, педагог дошкольного образования Заветненской школы Нина Николаевна Мыскина.
Николай Иванович Олейников воевал в Старо-Крымском отряде с ноября 1943 года. Был ранен в ногу, лечился в Краснодаре, после чего был призван в действующую армию. Он встретил День Победы в госпитале в Камышине, куда попал после ранения под Варшавой.
- Папа до 2018 года ходил в музей, по мере необходимости. Я его сопровождала в школу, передавала его там учителям, они там какие-то вопросы решали, и я его забирала. Он был уже слабый, но смог в последний раз поприсутствовать на последней 45-й встрече. Вот здесь. После дождя было, сыровато, но солнечно, тепло. И вот уже будет скоро пять лет, как его нет, но живет его дело. Я думаю, будут продолжаться встречи, будет жить музей. Поколения сменяются, мы воспитываем детей.
- А как современные дети воспринимают эту информацию?
- Конечно, они далеки. Вот я даже по себе знаю, что с годами становишься немножко мудрее, что ли, вникаешь в суть, понимаешь больше. Так что конечно, такого глубинного чувства они, может быть, еще не имеют, но понимают многое. Мы видим, как наши ребята сейчас участвуют в специальной военной операции, и я понимаю, что это наши по духу дети. Нашей закваски.
У крымчан есть свой "товарищ Ч."
На месте, где сейчас проходят эти встречи, 3 ноября 1941 года Ичкинский отряд вступил в свой первый бой. Большинство историков придерживаются мнения, что это было первое партизанское сражение в Крыму.
2 ноября 1941 года фашистские войска захватили Белогорск, а 3-го двинулись по старой Ускутской дороге, преследуя войска нашей армии. Отступающая колонна двигалась медленно – это был госпиталь, отход которого прикрывала группа пограничников, всего 22 человека. Ичкинский отряд вступил в сражение с врагами, чтобы задержать их и дать возможность эвакуировать раненых.
Интересно, что в этот бой отряд повела женщина – комиссар отряда Вера Андреевна Золотова. Командир Михаил Ильич Чуб был в штабе у начальника 2-го партизанского района Ивана Генова и прискакал в отряд, как только услышал шум выстрелов.
© Фото из личного архива семьи ЧубКомандир Ичкинского партизанского отряда М.И.Чуб
© Фото из личного архива семьи Чуб
Командир Ичкинского партизанского отряда М.И.Чуб
С помощью партизан удалось задержать противника на сутки. Фашисты потеряли только убитыми 123 солдата и офицера, у партизан погибли четверо и трое были ранены.
… Долгие годы семью командира на встречах представлял его внук Михаил, названный в честь деда. А теперь семейную традицию продолжает правнучка – Дарья Чуб, в замужестве Аман.
"Мне был год, когда он умер. Мне рассказывала моя бабушка, что он успел меня подержать на руках, понянчить. Я родилась в 81-м, а его не стало в 82-м", - говорит она.
О подвигах Михаила Чуба и его отряда сообщало Совинформбюро – ведомство Советского Союза, с которого когда-то начиналась история современного агентства РИА Новости. В сводках командира Ичкинского отряда называли "Товарищ Ч.".
Сводка Совинформбюро от 18 декабря 1941 г.
"…Умело действует отряд тов. Ч. За несколько дней декабря партизанами сожжено 11 грузовиков с боеприпасами и продовольствием, перебито из засады до 60 фашистов".
Командир партизанского отряда от командующих воинских подразделений отличался тем, что у него не было под рукой готовых резервов, продовольствия, обмундирования, медикаментов. Ему приходилось думать не только о том, как воевать, но и как прокормить людей в условиях, когда продуктовые склады разграблены. Как их одеть, обстирать, вылечить, где достать боеприпасы, как спрятаться от фашистов во время "прочеса".
И в таких непростых условиях партизаны Ичкинского отряда умудрялись вести очень активные боевые действия. Подразделение просуществовало до октября 1943 года, затем было расформировано и распределено по другим отрядам. За этот неполный год они провели почти 50 боевых операций – это примерно по одной в неделю. Уничтожили более 1150 оккупантов, четыре автомашины, 61 подводу с боеприпасами и имуществом, два моста, один грузовой поезд. Такие данные в своих воспоминаниях приводит начальник 2-го партизанского района Иван Генов.
Но больше всего прадедушка любил вспоминать операцию в деревне Ени-Сала (Красноселовка), рассказывает Дарья. Потому что в этом бою они смогли добыть очень важный для себя трофей – горячий обед.
"Все время нахождения партизан в лесу всегда стояла остро проблема, где найти еду, после разграбления продуктовых баз. Достаточно хитро была проведена эта операция, там было в разы больше немцев, и тем не менее благодаря действиям сначала разведгруппы, а потом и всех партизан, им удалось победить и взять хорошие трофеи. Партизаны выбрали время, когда у немцев был обед, они были безоружные и выстроились в очередь к полевым кухням".
Группа разведчиков, рассказывает правнучка командира, выдвинулась заранее и заняла позиции на чердаке хозяйственной постройки, откуда были хорошо видны полевые кухни противника. На рассвете партизаны имитировали нападение на гарнизон со стороны леса, фашисты поддались на провокацию и открыли свои огневые точки. А партизаны обошли село с другой стороны и напали с тыла, откуда их никто не ждал. В это время безоружные немцы с котелками выстроились у своих кухонь в очередь. Разведчики поддержали нападавших со своего чердака, и эта атака среди бела дня повергла фашистов в такую панику, что они побросали все и бежали. А партизанам удалось впервые чуть ли не за все время в лесу нормально пообедать.
Следующей ночью Ичкинский отряд развил этот успех, захватив соседнее с Ени-Салой село Кишлав (Курское). Они удерживали его четверо суток, контролируя дорогу из Белогорска на Приветное. В результате этого боя партизанам удалось уничтожить 26 вражеских солдат и офицеров, захватить радиостанцию, 3 пулемета, 8 автоматов, более 160 винтовок, боеприпасы и продовольствие. Сами они потерь в этом бою не имели.
"Мы в семье часто о прадедушке разговариваем, - рассказывает Дарья Аман. - У нас есть своя настольная энциклопедия – это его книга, Михаила Ильича Чуба, которая называется "Так было". Мы периодически с отцом по очереди ее читаем. И вот каждый раз возвращаемся к ней, обсуждаем. Где-то пытаемся копнуть глубже, узнать какие-то моменты".
Правнучка командира Ичкинского отряда Дарья Чуб-Аман теперь и сама помогает фронту. Она координатор общественной организации "Истина", которая занимается сбором гуманитарной помощи для участников СВО. На встречу потомков партизан она приезжает уже со своими детьми, которых в семье двое.
"Самая партизанская погода"
Давно уже нет славного командира отряда Михаила Чуба, несколько лет назад ушел от нас партизан Олейников. А встречи все продолжаются, и те, кто бывал здесь в свои школьные годы, воюют с такими же фашистами на другой войне. Эта встреча уже пятидесятая, но будет время, говорит нынешний директор школы Сергей Коваленко, когда наши правнуки придут на это место в сотый раз. Он верит, что это обязательно будет.
Людей на поляне у памятника довольно много. Директор школы хмурится: массовые собрания сейчас по понятным причинам запрещены, официально никого не приглашали. Но вот они все стоят с зонтами, в дождевиках – погода сырая, сыплет мелкий дождь и туман вокруг, как молоко.
© РИА Новости КрымВ урочище Нижний Кокасан почтили память Ичкинского отряда
1 из 4
В урочище Нижний Кокасан почтили память Ичкинского отряда
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымНина Мыскина, дочь партизана Николая Олейникова
2 из 4
Нина Мыскина, дочь партизана Николая Олейникова
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ ущелье Нижний Кокасан на месте первого боя Ичкинского партизанского отряда проходит встреча потомков воевавших там партизан
3 из 4
В ущелье Нижний Кокасан на месте первого боя Ичкинского партизанского отряда проходит встреча потомков воевавших там партизан
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ урочище Нижний Кокасан почтили память Ичкинского отряда
4 из 4
В урочище Нижний Кокасан почтили память Ичкинского отряда
© РИА Новости Крым
1 из 4
В урочище Нижний Кокасан почтили память Ичкинского отряда
© РИА Новости Крым
2 из 4
Нина Мыскина, дочь партизана Николая Олейникова
© РИА Новости Крым
3 из 4
В ущелье Нижний Кокасан на месте первого боя Ичкинского партизанского отряда проходит встреча потомков воевавших там партизан
© РИА Новости Крым
4 из 4
В урочище Нижний Кокасан почтили память Ичкинского отряда
© РИА Новости Крым
"Самая партизанская погода. Две гранаты кинул – и в туман", - тихонько шутит историк Сергей Ткаченко.
На другом конце поляны уже разведен костерок – под присмотром лесников, на специально оборудованной площадке. На огне готовят горячий чай, на стол выкладывают бутерброды, овощи – у кого что есть. После торжественной части и минуты молчания все придут сюда – греться и разговаривать. Вспоминать.
И только мальчишки в торжественном карауле будут до самого конца стоять под дождем серьезно, старательно, по всем правилам. И это сейчас не важно, что после этого им обещали игру в пейнтбол в соседнем лесочке, подальше от памятника. И уж тем более не так важно, что после этой игры они прибегут в автобус мокрые и грязные с головы до ног. Игра, знаете ли, тоже нужное дело, ради которого и промокнуть не жалко.
А важно, пожалуй, то, что эти минуты в карауле у памятника они будут помнить всю свою жизнь. И вот ради этого стоит собираться на такие встречи.