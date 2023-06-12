https://crimea.ria.ru/20230612/pamyat-o-voyne-i-podvige-v-krymu-chestvuyut-partizan-ichkinskogo-otryad-1129325657.html

Память о войне и подвиге: в Крыму чествуют партизан Ичкинского отряд

Память о войне и подвиге: в Крыму чествуют партизан Ичкинского отряд - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Память о войне и подвиге: в Крыму чествуют партизан Ичкинского отряд

- Посмотри, какие красивые розы, - киваю подруге. РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T17:52

2023-06-12T17:52

2023-06-12T17:52

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- Посмотри, какие красивые розы, - киваю подруге.Продавцы цветов всегда ощипывают "рубашку" - крайние лепестки бутонов. Поэтому их розы стриженые и одинаковые, как головы новобранцев. А здесь, на задней площадке школьного автобуса, собраны в корзину роскошные, выращенные с любовью домашние розы.- Моя супруга вчера весь вечер собирала, - слышу сзади чей-то довольный басок.На школьном автобусе вместе с учителями Заветнененской школы мы едем в ущелье Нижний Кокасан, где каждый год на месте первого боя Ичкинского партизанского отряда проходит встреча. Раньше здесь встречались партизаны "без галстуков", как говорит директор школы Сергей Коваленко. Ну, а теперь дети, внуки и уже правнуки тех партизан встречаются там с памятью о своих родных. Нынешняя встреча – юбилейная, пятидесятая."Первые партизанские встречи проходили на Колан-Баире, их проводил Луговой Николай Иванович, - рассказывает Сергей Коваленко. - Потом эти встречи стали официальными, их стали организовывать по линии партии на Ангарском перевале. А сюда приезжали партизаны уже без всякого официоза, просто встретиться на местах, где воевали".Историк о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали"Первая такая встреча прошла в 1973 году. Тогда ее организовывал командир Ичкинского партизанского отряда Михаил Ильич Чуб и директор Заветненской школы, сам тоже бывший партизан Николай Иванович Олейников. С тех пор это стало школьной традицией – в первое воскресенье июня собираться здесь, вместе с семьями, детьми и обязательно – учениками школы. Снова проходить по тем же военным тропам, вспоминать погибших товарищей и свою боевую молодость, петь песни у костра и рассказывать о войне.Памятник здесь был сооружен в 1964 году. На высокой гранитной плите трогательная скульптурная группа партизан, идущих в атаку с красным знаменем. Фигуры людей чуть непропорциональны, но и делал их когда-то не профессиональный скульптор, а художник из народа Николай Денисович Галич – командир соседнего с ичкинцами партизанского отряда, действовавшего на горе Берлюк. Узнав об этом, мы вспоминаем знаменитый разговор капитана Титаренко и механика Макарыча из фильма "В бой идут одни старики":- Когда кончится война, вернемся мы сюда. Пройдем по этим местам… кто останется в живых…- И позовем лучший симфонический оркестр. Выйдет дирижер. Я подойду к нему и скажу…- Пусть они нам сыграют…- Нет, ты знаешь… я сам… Скажу: извини, маэстро, дай я… и как врежем "Смуглянку"… от начала и до конца."Все делали своими руками…"В Заветненской школе детей водят в походы по местам боевой славы, вместе с ними регулярно приводят в порядок памятники и могилки в самых труднодоступных местах. А еще в этой школе есть удивительный музей истории Ичкинского партизанского отряда – пожалуй, самый лучший школьный музей в Крыму. И уж во всяком случае, единственный музей на полуострове, где так серьезно и обстоятельно рассказывают об истории партизанского движения. Когда-то этой музей создал Николай Иванович Олейников.Николай Иванович Олейников воевал в Старо-Крымском отряде с ноября 1943 года. Был ранен в ногу, лечился в Краснодаре, после чего был призван в действующую армию. Он встретил День Победы в госпитале в Камышине, куда попал после ранения под Варшавой.- Папа до 2018 года ходил в музей, по мере необходимости. Я его сопровождала в школу, передавала его там учителям, они там какие-то вопросы решали, и я его забирала. Он был уже слабый, но смог в последний раз поприсутствовать на последней 45-й встрече. Вот здесь. После дождя было, сыровато, но солнечно, тепло. И вот уже будет скоро пять лет, как его нет, но живет его дело. Я думаю, будут продолжаться встречи, будет жить музей. Поколения сменяются, мы воспитываем детей.- А как современные дети воспринимают эту информацию?- Конечно, они далеки. Вот я даже по себе знаю, что с годами становишься немножко мудрее, что ли, вникаешь в суть, понимаешь больше. Так что конечно, такого глубинного чувства они, может быть, еще не имеют, но понимают многое. Мы видим, как наши ребята сейчас участвуют в специальной военной операции, и я понимаю, что это наши по духу дети. Нашей закваски.У крымчан есть свой "товарищ Ч."На месте, где сейчас проходят эти встречи, 3 ноября 1941 года Ичкинский отряд вступил в свой первый бой. Большинство историков придерживаются мнения, что это было первое партизанское сражение в Крыму.Непобежденные: как советские солдаты освобождали Ялту2 ноября 1941 года фашистские войска захватили Белогорск, а 3-го двинулись по старой Ускутской дороге, преследуя войска нашей армии. Отступающая колонна двигалась медленно – это был госпиталь, отход которого прикрывала группа пограничников, всего 22 человека. Ичкинский отряд вступил в сражение с врагами, чтобы задержать их и дать возможность эвакуировать раненых.Интересно, что в этот бой отряд повела женщина – комиссар отряда Вера Андреевна Золотова. Командир Михаил Ильич Чуб был в штабе у начальника 2-го партизанского района Ивана Генова и прискакал в отряд, как только услышал шум выстрелов.С помощью партизан удалось задержать противника на сутки. Фашисты потеряли только убитыми 123 солдата и офицера, у партизан погибли четверо и трое были ранены.… Долгие годы семью командира на встречах представлял его внук Михаил, названный в честь деда. А теперь семейную традицию продолжает правнучка – Дарья Чуб, в замужестве Аман."Мне был год, когда он умер. Мне рассказывала моя бабушка, что он успел меня подержать на руках, понянчить. Я родилась в 81-м, а его не стало в 82-м", - говорит она.О подвигах Михаила Чуба и его отряда сообщало Совинформбюро – ведомство Советского Союза, с которого когда-то начиналась история современного агентства РИА Новости. В сводках командира Ичкинского отряда называли "Товарищ Ч.".Сводка Совинформбюро от 18 декабря 1941 г."…Умело действует отряд тов. Ч. За несколько дней декабря партизанами сожжено 11 грузовиков с боеприпасами и продовольствием, перебито из засады до 60 фашистов".Командир партизанского отряда от командующих воинских подразделений отличался тем, что у него не было под рукой готовых резервов, продовольствия, обмундирования, медикаментов. Ему приходилось думать не только о том, как воевать, но и как прокормить людей в условиях, когда продуктовые склады разграблены. Как их одеть, обстирать, вылечить, где достать боеприпасы, как спрятаться от фашистов во время "прочеса".Но больше всего прадедушка любил вспоминать операцию в деревне Ени-Сала (Красноселовка), рассказывает Дарья. Потому что в этом бою они смогли добыть очень важный для себя трофей – горячий обед."Все время нахождения партизан в лесу всегда стояла остро проблема, где найти еду, после разграбления продуктовых баз. Достаточно хитро была проведена эта операция, там было в разы больше немцев, и тем не менее благодаря действиям сначала разведгруппы, а потом и всех партизан, им удалось победить и взять хорошие трофеи. Партизаны выбрали время, когда у немцев был обед, они были безоружные и выстроились в очередь к полевым кухням".По тропам Великой Победы: на кого рассчитан новый турмаршрут в КрымуГруппа разведчиков, рассказывает правнучка командира, выдвинулась заранее и заняла позиции на чердаке хозяйственной постройки, откуда были хорошо видны полевые кухни противника. На рассвете партизаны имитировали нападение на гарнизон со стороны леса, фашисты поддались на провокацию и открыли свои огневые точки. А партизаны обошли село с другой стороны и напали с тыла, откуда их никто не ждал. В это время безоружные немцы с котелками выстроились у своих кухонь в очередь. Разведчики поддержали нападавших со своего чердака, и эта атака среди бела дня повергла фашистов в такую панику, что они побросали все и бежали. А партизанам удалось впервые чуть ли не за все время в лесу нормально пообедать.Следующей ночью Ичкинский отряд развил этот успех, захватив соседнее с Ени-Салой село Кишлав (Курское). Они удерживали его четверо суток, контролируя дорогу из Белогорска на Приветное. В результате этого боя партизанам удалось уничтожить 26 вражеских солдат и офицеров, захватить радиостанцию, 3 пулемета, 8 автоматов, более 160 винтовок, боеприпасы и продовольствие. Сами они потерь в этом бою не имели.Правнучка командира Ичкинского отряда Дарья Чуб-Аман теперь и сама помогает фронту. Она координатор общественной организации "Истина", которая занимается сбором гуманитарной помощи для участников СВО. На встречу потомков партизан она приезжает уже со своими детьми, которых в семье двое."Самая партизанская погода"Давно уже нет славного командира отряда Михаила Чуба, несколько лет назад ушел от нас партизан Олейников. А встречи все продолжаются, и те, кто бывал здесь в свои школьные годы, воюют с такими же фашистами на другой войне. Эта встреча уже пятидесятая, но будет время, говорит нынешний директор школы Сергей Коваленко, когда наши правнуки придут на это место в сотый раз. Он верит, что это обязательно будет.Людей на поляне у памятника довольно много. Директор школы хмурится: массовые собрания сейчас по понятным причинам запрещены, официально никого не приглашали. Но вот они все стоят с зонтами, в дождевиках – погода сырая, сыплет мелкий дождь и туман вокруг, как молоко."Самая партизанская погода. Две гранаты кинул – и в туман", - тихонько шутит историк Сергей Ткаченко.На другом конце поляны уже разведен костерок – под присмотром лесников, на специально оборудованной площадке. На огне готовят горячий чай, на стол выкладывают бутерброды, овощи – у кого что есть. После торжественной части и минуты молчания все придут сюда – греться и разговаривать. Вспоминать.И только мальчишки в торжественном карауле будут до самого конца стоять под дождем серьезно, старательно, по всем правилам. И это сейчас не важно, что после этого им обещали игру в пейнтбол в соседнем лесочке, подальше от памятника. И уж тем более не так важно, что после этой игры они прибегут в автобус мокрые и грязные с головы до ног. Игра, знаете ли, тоже нужное дело, ради которого и промокнуть не жалко.А важно, пожалуй, то, что эти минуты в карауле у памятника они будут помнить всю свою жизнь. И вот ради этого стоит собираться на такие встречи.

https://crimea.ria.ru/20230509/kak-voshel-v-istoriyu-kordon-krasnyy-kamen-v-lesu-nad-yaltoy-1128612850.html

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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