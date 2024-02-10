Интервью Путина и отставка Залужного: топ новостей недели
Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
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СИМФЕРОПРОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Зеленский отправил Залужного в отставку и назначил нового главкома ВСУ. СБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым. В Севастопольской многоэтажке взорвался газ. В Крыму ураганный ветер сносил деревья.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.
Интервью Путина
6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Оно стало доступным 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, позднее его опубликовали и на сайте Кремля. Российский лидер заявил, что цели спецоперации еще не достигнуты, Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине, втягивание РФ в глобальную войну противоречит здравому смыслу и поставит на грань уничтожения все человечество. Также Путин заявил, что угрозы Крыму и операция в Донбассе стали колоссальным политическим просчетом США, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими и сделал еще целый ряд важных заявлений о причинах начала СВО, об отношениях России и США, о зазывании Украины в НАТО. В Крыму интервью президента России Такеру Карлсону назвали спокойным и откровенным диалогом. По мнению генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, это интервью войдет в историю журналистики и политики. Западные СМИ и публичные лица подчеркнули тактическую уверенность российского лидера в своих силах.
Отставка Залужного
На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Украинский президент заявил, что предложил Залужному "оставаться в команде" и присвоил ему звание героя Украины , а от Сырского потребовал нового подхода к мобилизации и ротации военных на фоне нехватки личного состава. Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. Сырский в первом заявлении в должности главкома ВСУ пообещал беречь жизни солдат. При этом генерал имеет неоднозначную репутацию за провальные операции. Как рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, в 2015 году Сырский получил прозвище "генерал-котел" за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле" в Донецкой Народной Республике. После за кровавую оборону Артемовска, а затем за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи его прозвали "генерал 200". По мнению аналитика, Сырский и сейчас будет выполнять приказы Зеленского, не считаясь с потерями и посылая на убой все новые резервы.
Работа ФСБ
ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Республики Крым, сообщила на этой неделе пресс-служба ведомства. Задержана группа из трех россиян, которые по заданию СБУ в Симферополе готовили подрыв автомобиля. Они уже дали признательные показания. У подозреваемых обнаружены и изъяты два радиоуправляемых самодельных взрывных устройства. Одно из них было изготовлено из доработанной противотанковой мины производства Германии, масса ее заряда на основе гексогена составляла 1,9 кг. Второе – осколочно-фугасного действия – состоит из брикета пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг, электродетонатора и радиореле. Приведение его в действие предполагалось с помощью мобильного телефона.
Взрыв газа в Севастополе
Во вторник утром в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Леваневского, 18 в Севастополе взорвался баллон с газом. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики, правоохранители, специалисты газовой службы, профильных департаментов и ведомств. После обследования стало известно, что пострадавших нет. В целях безопасности жильцов дома и посетителей расположенной на первом этаже здания поликлиники эвакуировали. Предварительная версия случившегося – взрыв бытового газа, с последующим частичным обрушением внутренних перекрытий и конструкций на втором этаже. Причины и обстоятельства устанавливают эксперты. Следком возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Его ход находится на контроле прокуратуры Севастополя.
Ураганный ветер в Крыму
В ночь на 6 февраля в Крыму разбушевалась непогода, из-за сильного ветра на Южном берегу полуострова оказались повалены десятки деревьев, в том числе 250-летний кедр в Ялте, часть абонентов осталась без электроэнергии, движение транспорта на южнобережных дорогах затруднялось из-за схода селевых потоков. Уже 7 февраля в Крыму погода наладилась. Потепление продлится до середины следующей недели, дневные температурные значения будут выше климатической нормы, и в некоторые дни достигнут 18 градусов тепла, прогнозируют в республиканском гидрометцентре.