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Интервью Путина и отставка Залужного: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 10.02.2024
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Интервью Путина и отставка Залужного: топ новостей недели
Интервью Путина и отставка Залужного: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Интервью Путина и отставка Залужного: топ новостей недели
Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Зеленский отправил Залужного в отставку и назначил нового главкома ВСУ... РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T19:53
2024-02-10T19:23
топ новостей недели
новости
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интервью владимира путина такеру карлсону
валерий залужный
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владимир зеленский (президент украины)
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севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПРОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Зеленский отправил Залужного в отставку и назначил нового главкома ВСУ. СБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым. В Севастопольской многоэтажке взорвался газ. В Крыму ураганный ветер сносил деревья.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Интервью Путина6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Оно стало доступным 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, позднее его опубликовали и на сайте Кремля. Российский лидер заявил, что цели спецоперации еще не достигнуты, Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине, втягивание РФ в глобальную войну противоречит здравому смыслу и поставит на грань уничтожения все человечество. Также Путин заявил, что угрозы Крыму и операция в Донбассе стали колоссальным политическим просчетом США, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими и сделал еще целый ряд важных заявлений о причинах начала СВО, об отношениях России и США, о зазывании Украины в НАТО. В Крыму интервью президента России Такеру Карлсону назвали спокойным и откровенным диалогом. По мнению генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, это интервью войдет в историю журналистики и политики. Западные СМИ и публичные лица подчеркнули тактическую уверенность российского лидера в своих силах. Отставка ЗалужногоНа этой неделе президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Украинский президент заявил, что предложил Залужному "оставаться в команде" и присвоил ему звание героя Украины , а от Сырского потребовал нового подхода к мобилизации и ротации военных на фоне нехватки личного состава. Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. Сырский в первом заявлении в должности главкома ВСУ пообещал беречь жизни солдат. При этом генерал имеет неоднозначную репутацию за провальные операции. Как рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, в 2015 году Сырский получил прозвище "генерал-котел" за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле" в Донецкой Народной Республике. После за кровавую оборону Артемовска, а затем за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи его прозвали "генерал 200". По мнению аналитика, Сырский и сейчас будет выполнять приказы Зеленского, не считаясь с потерями и посылая на убой все новые резервы.Работа ФСБФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Республики Крым, сообщила на этой неделе пресс-служба ведомства. Задержана группа из трех россиян, которые по заданию СБУ в Симферополе готовили подрыв автомобиля. Они уже дали признательные показания. У подозреваемых обнаружены и изъяты два радиоуправляемых самодельных взрывных устройства. Одно из них было изготовлено из доработанной противотанковой мины производства Германии, масса ее заряда на основе гексогена составляла 1,9 кг. Второе – осколочно-фугасного действия – состоит из брикета пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг, электродетонатора и радиореле. Приведение его в действие предполагалось с помощью мобильного телефона.Взрыв газа в СевастополеВо вторник утром в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Леваневского, 18 в Севастополе взорвался баллон с газом. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики, правоохранители, специалисты газовой службы, профильных департаментов и ведомств. После обследования стало известно, что пострадавших нет. В целях безопасности жильцов дома и посетителей расположенной на первом этаже здания поликлиники эвакуировали. Предварительная версия случившегося – взрыв бытового газа, с последующим частичным обрушением внутренних перекрытий и конструкций на втором этаже. Причины и обстоятельства устанавливают эксперты. Следком возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Его ход находится на контроле прокуратуры Севастополя.Ураганный ветер в КрымуВ ночь на 6 февраля в Крыму разбушевалась непогода, из-за сильного ветра на Южном берегу полуострова оказались повалены десятки деревьев, в том числе 250-летний кедр в Ялте, часть абонентов осталась без электроэнергии, движение транспорта на южнобережных дорогах затруднялось из-за схода селевых потоков. Уже 7 февраля в Крыму погода наладилась. Потепление продлится до середины следующей недели, дневные температурные значения будут выше климатической нормы, и в некоторые дни достигнут 18 градусов тепла, прогнозируют в республиканском гидрометцентре.
https://crimea.ria.ru/20240209/intervyu-putina-karlsonu-voydet-v-istoriyu-zhurnalistiki--kiselev-1134824348.html
https://crimea.ria.ru/20240209/perevorot-vozglavit-ne-sposoben-ekspert-o-perspektivakh-zaluzhnogo-1134824198.html
https://crimea.ria.ru/20240210/vsu-pytalis-sovershit-terakt-protiv-grazhdanskikh-sudov-v-chernom-more-1134847448.html
https://crimea.ria.ru/20240209/fura-perevernulas-na-trasse-v-alushte--voditel-pogib-1134839471.html
https://crimea.ria.ru/20240209/masshtabnyy-snos-samostroev--v-yalte-osvobozhdayut-ulitsy-i-naberezhnye-1134835509.html
севастополь
ялта
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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топ новостей недели, новости, новости крыма, интервью владимира путина такеру карлсону, валерий залужный, александр сырский, владимир зеленский (президент украины), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь, происшествия, газ, крымская погода, ялта, в крыму из-за непогоды сошел сель
Интервью Путина и отставка Залужного: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

19:53 10.02.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
© POOL
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СИМФЕРОПРОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Зеленский отправил Залужного в отставку и назначил нового главкома ВСУ. СБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым. В Севастопольской многоэтажке взорвался газ. В Крыму ураганный ветер сносил деревья.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.

Интервью Путина

6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Оно стало доступным 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, позднее его опубликовали и на сайте Кремля. Российский лидер заявил, что цели спецоперации еще не достигнуты, Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине, втягивание РФ в глобальную войну противоречит здравому смыслу и поставит на грань уничтожения все человечество. Также Путин заявил, что угрозы Крыму и операция в Донбассе стали колоссальным политическим просчетом США, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими и сделал еще целый ряд важных заявлений о причинах начала СВО, об отношениях России и США, о зазывании Украины в НАТО. В Крыму интервью президента России Такеру Карлсону назвали спокойным и откровенным диалогом. По мнению генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, это интервью войдет в историю журналистики и политики. Западные СМИ и публичные лица подчеркнули тактическую уверенность российского лидера в своих силах.
Дмитрий Киселев, генеральный директор агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Вчера, 14:33
Интервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики – Киселев

Отставка Залужного

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Украинский президент заявил, что предложил Залужному "оставаться в команде" и присвоил ему звание героя Украины , а от Сырского потребовал нового подхода к мобилизации и ротации военных на фоне нехватки личного состава. Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. Сырский в первом заявлении в должности главкома ВСУ пообещал беречь жизни солдат. При этом генерал имеет неоднозначную репутацию за провальные операции. Как рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, в 2015 году Сырский получил прозвище "генерал-котел" за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле" в Донецкой Народной Республике. После за кровавую оборону Артемовска, а затем за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи его прозвали "генерал 200". По мнению аналитика, Сырский и сейчас будет выполнять приказы Зеленского, не считаясь с потерями и посылая на убой все новые резервы.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Вчера, 16:43Радио "Спутник в Крыму"
Переворот возглавить не способен: эксперт о перспективах Залужного

Работа ФСБ

ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Республики Крым, сообщила на этой неделе пресс-служба ведомства. Задержана группа из трех россиян, которые по заданию СБУ в Симферополе готовили подрыв автомобиля. Они уже дали признательные показания. У подозреваемых обнаружены и изъяты два радиоуправляемых самодельных взрывных устройства. Одно из них было изготовлено из доработанной противотанковой мины производства Германии, масса ее заряда на основе гексогена составляла 1,9 кг. Второе – осколочно-фугасного действия – состоит из брикета пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг, электродетонатора и радиореле. Приведение его в действие предполагалось с помощью мобильного телефона.
Истребитель ВМФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
14:50
ВСУ пытались совершить теракт против гражданских судов в Черном море

Взрыв газа в Севастополе

Во вторник утром в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Леваневского, 18 в Севастополе взорвался баллон с газом. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики, правоохранители, специалисты газовой службы, профильных департаментов и ведомств. После обследования стало известно, что пострадавших нет. В целях безопасности жильцов дома и посетителей расположенной на первом этаже здания поликлиники эвакуировали. Предварительная версия случившегося – взрыв бытового газа, с последующим частичным обрушением внутренних перекрытий и конструкций на втором этаже. Причины и обстоятельства устанавливают эксперты. Следком возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Его ход находится на контроле прокуратуры Севастополя.
Фура перевернулась на трассе в Алуште - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Вчера, 21:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Фура перевернулась на трассе в Алуште – водитель погиб

Ураганный ветер в Крыму

В ночь на 6 февраля в Крыму разбушевалась непогода, из-за сильного ветра на Южном берегу полуострова оказались повалены десятки деревьев, в том числе 250-летний кедр в Ялте, часть абонентов осталась без электроэнергии, движение транспорта на южнобережных дорогах затруднялось из-за схода селевых потоков. Уже 7 февраля в Крыму погода наладилась. Потепление продлится до середины следующей недели, дневные температурные значения будут выше климатической нормы, и в некоторые дни достигнут 18 градусов тепла, прогнозируют в республиканском гидрометцентре.
Снос незаконных капитальных строений в Ялте
Вчера, 20:27
Масштабный снос самостроев – в Ялте освобождают улицы и набережные
 
Топ новостей неделиНовостиНовости КрымаИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВалерий ЗалужныйАлександр СырскийВладимир Зеленский (президент Украины)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СевастопольПроисшествияГазКрымская погодаЯлтаВ Крыму из-за непогоды сошел сель
 
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19:53Интервью Путина и отставка Залужного: топ новостей недели
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