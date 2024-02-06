https://crimea.ria.ru/20240206/250-letniy-kedr-rukhnul-v-yalte-posle-nochnogo-uragana-1134739845.html

250-летний кедр рухнул в Ялте после ночного урагана

250-летний кедр рухнул в Ялте после ночного урагана - РИА Новости Крым, 06.02.2024

250-летний кедр рухнул в Ялте после ночного урагана

В Ялте ураганный ветер в ночь на 6 февраля повалил 25 деревьев, в том числе 250-летний кедр, сообщила глава администрации курорта Янина Павленко. РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T18:43

2024-02-06T18:43

2024-02-06T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Ялте ураганный ветер в ночь на 6 февраля повалил 25 деревьев, в том числе 250-летний кедр, сообщила глава администрации курорта Янина Павленко.По ее словам, в городе планируется масштабная высадка к 10-летию Крымской весны. В частности, молодые деревья появятся в парке Годлевского, на "Ясной поляне", в сквере М. П.Чеховой, в районе мемориала "Холм славы" и возле автовокзала.В ночь на 6 февраля в Крыму разбушевалась непогода, из-за сильного ветра на Южном берегу полуострова повалены десятки деревьев, в Ялте часть абонентов осталась без электроэнергии. В Никитском ботсаду ураган повредил кипарисы и Гималайские кедры. На дороги крымского южнобережья из-за непогоды сошли селевые потоки, подтоплен участок в Алуштинском городском округе. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на юге Крыма сохраняется: днем 6 февраля в южных районах Крыма и в горах сохранится северо-западный ветер 22-27 м/с. Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште на дороге "утонула" машина Режим ЧС вводят в Сочи из-за угрозы оползняСнежная лавина накрыла шестерых туристов на горнолыжном курорте в Сочи

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ялта, новости крыма, крым, природа, происшествия, крымская погода, штормовое предупреждение