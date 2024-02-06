250-летний кедр рухнул в Ялте после ночного урагана
В Ялте ураганный ветер повалил 25 деревьев – мэр Павленко
18:43 06.02.2024 (обновлено: 18:52 06.02.2024)
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко250-летний кедр рухнул в Ялте после ночного урагана
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Ялте ураганный ветер в ночь на 6 февраля повалил 25 деревьев, в том числе 250-летний кедр, сообщила глава администрации курорта Янина Павленко.
"Увы, терпим "зеленые" потери – более 25 деревьев повалило стихией сегодня ночью. Почва за последнее время впитала слишком много влаги, а ураганные ветра усугубляют ситуацию… На улице Леси Украинки рухнул красавец кедр. Настоящий великан, возраст которого специалисты оценивают примерно в 250 лет", – написала Павленко в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко250-летний кедр рухнул в Ялте после ночного урагана
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250-летний кедр рухнул в Ялте после ночного урагана
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко250-летний кедр рухнул в Ялте после ночного урагана
2 из 2
250-летний кедр рухнул в Ялте после ночного урагана
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
1 из 2
250-летний кедр рухнул в Ялте после ночного урагана
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
2 из 2
250-летний кедр рухнул в Ялте после ночного урагана
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
По ее словам, в городе планируется масштабная высадка к 10-летию Крымской весны. В частности, молодые деревья появятся в парке Годлевского, на "Ясной поляне", в сквере М. П.Чеховой, в районе мемориала "Холм славы" и возле автовокзала.
"Посадим растения и на иных территориях в рамках предпраздничного субботника вместе с жителями – дуб черешчатый, миндаль обыкновенный, акацию белую – всего более тысячи деревьев", – анонсировала мэр.
В ночь на 6 февраля в Крыму разбушевалась непогода, из-за сильного ветра на Южном берегу полуострова повалены десятки деревьев, в Ялте часть абонентов осталась без электроэнергии. В Никитском ботсаду ураган повредил кипарисы и Гималайские кедры. На дороги крымского южнобережья из-за непогоды сошли селевые потоки, подтоплен участок в Алуштинском городском округе. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на юге Крыма сохраняется: днем 6 февраля в южных районах Крыма и в горах сохранится северо-западный ветер 22-27 м/с.
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