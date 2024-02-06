После урагана закрыт Никитский ботсад
Ураган повредил кипарисы и кедры в Никитском ботаническом саду
15:10 06.02.2024 (обновлено: 15:15 06.02.2024)
© Фото: Александр ПолегенькоНикитский ботанический сад, парк Монтедор
© Фото: Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Из-за последствий урагана все парки Никитского ботанического сада во вторник закрыты для посещения. Как сообщил РИА Новости Крым заведующий отделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры НБС Александр Шармагий, сейчас сотрудники приводят территорию в порядок.
"Сильным ураганным ветром в ночь с 5 на 6 февраля в парках Никитского ботанического сада повреждены довольно много крупных и мелких ветвей различных древесных растений. В основном пострадали хвойные растения – кипарисы, Гималайские кедры", – рассказал Шармагий.
По его словам, сейчас работы по обследованию территорий сада практически завершены, сотрудники ведут расчистку парков, чтобы устранить любые возможные угрозы здоровью сотрудников и посетителей.
"Если сегодня мы не справимся с уборкой, то парки будут закрыты и завтра – все нужно более детально исследовать", – констатировал сотрудник ботсада.
В ночь на 6 февраля в Крыму разбушевалась непогода, из-за сильного ветра на Южном берегу полуострова повалены десятки деревьев, в Ялте часть абонентов осталась без электроэнергии, утром морской транспорт Севастополя приостанавливал работу. На дороги крымского южнобережья из-за непогоды сошли селевые потоки, подтоплен участок в Алуштинском городском округе. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на юге Крыма сохраняется: днем 6 февраля в южных районах Крыма и в горах сохранится северо-западный ветер 22-27 м/с.
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