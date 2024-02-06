https://crimea.ria.ru/20240206/posle-uragana-zakryt-nikitskiy-botsad-1134731821.html

После урагана закрыт Никитский ботсад

После урагана закрыт Никитский ботсад - РИА Новости Крым, 06.02.2024

После урагана закрыт Никитский ботсад

Из-за последствий урагана все парки Никитского ботанического сада во вторник закрыты для посещения. Как сообщил РИА Новости Крым заведующий отделом дендрологии, РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T15:10

2024-02-06T15:10

2024-02-06T15:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Из-за последствий урагана все парки Никитского ботанического сада во вторник закрыты для посещения. Как сообщил РИА Новости Крым заведующий отделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры НБС Александр Шармагий, сейчас сотрудники приводят территорию в порядок.По его словам, сейчас работы по обследованию территорий сада практически завершены, сотрудники ведут расчистку парков, чтобы устранить любые возможные угрозы здоровью сотрудников и посетителей.В ночь на 6 февраля в Крыму разбушевалась непогода, из-за сильного ветра на Южном берегу полуострова повалены десятки деревьев, в Ялте часть абонентов осталась без электроэнергии, утром морской транспорт Севастополя приостанавливал работу. На дороги крымского южнобережья из-за непогоды сошли селевые потоки, подтоплен участок в Алуштинском городском округе. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на юге Крыма сохраняется: днем 6 февраля в южных районах Крыма и в горах сохранится северо-западный ветер 22-27 м/с. Читайте также на РИА Новости Крым:Упавшие деревья перекрыли движение на автодороге Ялта – СевастопольСочи под ударом стихи - последствия непогоды и прогноз Ураганный ветер снес кровлю школы на Кубани

https://crimea.ria.ru/20240206/rezhim-chs-vvodyat-v-sochi-iz-za-ugrozy-opolznya-1134731462.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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