Снежная лавина накрыла шестерых туристов на горнолыжном курорте в Сочи
После схода лавины в Сочи спасли шестерых туристов
17:34 06.02.2024 (обновлено: 17:35 06.02.2024)
© РИА Новости . Скриншот с видео очевидцаМесто схода "пласта снега" на горнолыжном курорте "Лаура" в Сочи. 6 февраля 2024 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На горнолыжной трассе в Сочи сошел "пласт снега". В это время в районе ЧП находились шестеро лыжников, сообщила пресс-служба курорта.
"Благодаря слаженной работе спасателей все находившиеся на трассе шесть человек были найдены. При природном явлении никто не пострадал. Жизни и здоровью райдеров ничего не угрожает, катание на трассах было оперативно восстановлено", – информирует Telegram-канал курорта.
Все службы курорта во время сильного снегопада продолжают работать в штатном режиме. При этом в Сочи до конца дня из-за непогоды продолжает действовать штормовое предупреждение, в горах синоптики прогнозировали снегопад.
Ранее из-за угрозы оползня в одном из районов Сочи был введен режим ЧС. Есть угроза жилым домам, сообщил глава города Алексей Копайгородский.
"В селе Волковка локально вводим режим ЧС муниципального характера. Ночью обильные осадки вызвали подвижку грунта в близлежащем лесном массиве. Есть угроза для 11 частных домов", – написал он в своем Telegram-канале.
Аэропорт Сочи, в котором пятого февраля были задержаны все рейсы, постепенно восстанавливает свою работу. Начали прибывать рейсы, отправленные ранее на запасные аэродромы. По состоянию на 9:30 восемь рейсов были отправлены в города назначения, еще одиннадцать бортов ожидают вылета.
Постепенно входят в обычный график поезда, задержанные пятого февраля в связи со сходом селя между станциями Дагомыс и Лоо, сообщил официальный Telegram-канал РЖД.
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