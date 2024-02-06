https://crimea.ria.ru/20240206/snezhnaya-lavina-nakryla-shesterykh-turistov-na-gornolyzhnom-kurorte-v-sochi-1134737969.html

Снежная лавина накрыла шестерых туристов на горнолыжном курорте в Сочи

Снежная лавина накрыла шестерых туристов на горнолыжном курорте в Сочи - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Снежная лавина накрыла шестерых туристов на горнолыжном курорте в Сочи

На горнолыжной трассе в Сочи сошел "пласт снега". В это время в районе ЧП находились шестеро лыжников, сообщила пресс-служба курорта. РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T17:34

2024-02-06T17:34

2024-02-06T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На горнолыжной трассе в Сочи сошел "пласт снега". В это время в районе ЧП находились шестеро лыжников, сообщила пресс-служба курорта.Все службы курорта во время сильного снегопада продолжают работать в штатном режиме. При этом в Сочи до конца дня из-за непогоды продолжает действовать штормовое предупреждение, в горах синоптики прогнозировали снегопад.Ранее из-за угрозы оползня в одном из районов Сочи был введен режим ЧС. Есть угроза жилым домам, сообщил глава города Алексей Копайгородский."В селе Волковка локально вводим режим ЧС муниципального характера. Ночью обильные осадки вызвали подвижку грунта в близлежащем лесном массиве. Есть угроза для 11 частных домов", – написал он в своем Telegram-канале.Аэропорт Сочи, в котором пятого февраля были задержаны все рейсы, постепенно восстанавливает свою работу. Начали прибывать рейсы, отправленные ранее на запасные аэродромы. По состоянию на 9:30 восемь рейсов были отправлены в города назначения, еще одиннадцать бортов ожидают вылета.Постепенно входят в обычный график поезда, задержанные пятого февраля в связи со сходом селя между станциями Дагомыс и Лоо, сообщил официальный Telegram-канал РЖД.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураганный ветер снес кровлю школы на КубаниСель сошел на дорогу на Южном берегу Крыма - что известно18 поездов задерживаются в Сочи из-за оползня

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия, новости, погода, горы, туризм, стихия