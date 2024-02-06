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В Алуште на дороге "утонула" машина - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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В Алуште на дороге "утонула" машина
В Алуште на дороге "утонула" машина - РИА Новости Крым, 06.02.2024
В Алуште на дороге "утонула" машина
В Алуште из-за поднятия уровня воды автомобилист не смог преодолеть брод: автомобиль заглох и заблокировал проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T15:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Алуште из-за поднятия уровня воды автомобилист не смог преодолеть брод: автомобиль заглох и заблокировал проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Инцидент произошел утром во вторник. Спасатели получили сигнал, что водитель, проезжая брод на личном автомобиле в сторону дач Оливковая роща, не смог продолжить движение из-за того, что резко поднялся уровень воды. Заглохшая машина заблокировала проезжую часть.Ранее сообщалось, что спасатели оказали помощь любительнице красивых фото в Крыму – женщину на деревянном плоту отнесло на 20 метров от берега.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщину эвакуировали с Ангарского перевала после зимних катанийС дрейфующей льдины в Азовском море спасли четверых подростковИспуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в Крыму
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алушта, происшествия, новости крыма, мчс крыма, "крым-спас", крым
В Алуште на дороге "утонула" машина

В Алуште из-за поднятия воды утонул автомобиль и заблокировал проезд

15:19 06.02.2024 (обновлено: 15:20 06.02.2024)
 
© МЧС Республики КрымВ Алуште заглохший в воде автомобиль заблокировал проезд
В Алуште заглохший в воде автомобиль заблокировал проезд
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Алуште из-за поднятия уровня воды автомобилист не смог преодолеть брод: автомобиль заглох и заблокировал проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Инцидент произошел утром во вторник. Спасатели получили сигнал, что водитель, проезжая брод на личном автомобиле в сторону дач Оливковая роща, не смог продолжить движение из-за того, что резко поднялся уровень воды. Заглохшая машина заблокировала проезжую часть.
"К месту выехала дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". Спасатели отбуксировали автотранспортное средство на безопасный участок дороги. В медицинской помощи никто не нуждался", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что спасатели оказали помощь любительнице красивых фото в Крыму – женщину на деревянном плоту отнесло на 20 метров от берега.
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