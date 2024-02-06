https://crimea.ria.ru/20240206/v-alushte-na-doroge-utonula-mashina-1134732537.html

В Алуште на дороге "утонула" машина

В Алуште на дороге "утонула" машина - РИА Новости Крым, 06.02.2024

В Алуште на дороге "утонула" машина

В Алуште из-за поднятия уровня воды автомобилист не смог преодолеть брод: автомобиль заглох и заблокировал проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T15:19

2024-02-06T15:19

2024-02-06T15:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Алуште из-за поднятия уровня воды автомобилист не смог преодолеть брод: автомобиль заглох и заблокировал проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Инцидент произошел утром во вторник. Спасатели получили сигнал, что водитель, проезжая брод на личном автомобиле в сторону дач Оливковая роща, не смог продолжить движение из-за того, что резко поднялся уровень воды. Заглохшая машина заблокировала проезжую часть.Ранее сообщалось, что спасатели оказали помощь любительнице красивых фото в Крыму – женщину на деревянном плоту отнесло на 20 метров от берега.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщину эвакуировали с Ангарского перевала после зимних катанийС дрейфующей льдины в Азовском море спасли четверых подростковИспуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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