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Февральские окна: надолго ли в Крым вернулось тепло - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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Февральские окна: надолго ли в Крым вернулось тепло
Февральские окна: надолго ли в Крым вернулось тепло - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Февральские окна: надолго ли в Крым вернулось тепло
Потепление в Крыму продлится до середины следующей недели, дневные температурные значения будут выше климатической номы, и в некоторые дни достигнут 18 градусов РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T13:15
2024-02-07T13:53
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татьяна любецкая
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февральские окна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Потепление в Крыму продлится до середины следующей недели, дневные температурные значения будут выше климатической номы, и в некоторые дни достигнут 18 градусов тепла, однако для полуострова это не аномалия. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая."В науке нет такого понятия - "февральские окна", и в целом потепление для Крыма и в декабре, и в январе, и в феврале - частое явление, обусловленное заходом воздушных масс из тропиков и акватории Средиземного моря", - поясняет Любецкая.Сейчас, по ее словам, теплой погоде Крым также обязан теплым средиземноморским воздушным массам. При этом атлантический циклон перемещается значительно севернее Крыма.Благодаря поступлению на полуостров воздуха южных широт в среду крымчан радует теплая и сухая погода. Однако порывы ветра могут достигать 18 м/с, предупреждал ранее республиканский гидрометцентр. Столбики термометров днем 7 февраля показывают от +11 до +16 градусов по полуострову. Читайте также на РИА Новости Крым:Тепло и дождливо - прогноз погоды для Крыма на неделю Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 годуАдаптивные технологии: что ждет аграриев Крыма из-за аномалий погоды
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Февральские окна: надолго ли в Крым вернулось тепло

В Крыму теплая и сухая погода продержится до 13 февраля - гидрометцентр республики

13:15 07.02.2024 (обновлено: 13:53 07.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Потепление в Крыму продлится до середины следующей недели, дневные температурные значения будут выше климатической номы, и в некоторые дни достигнут 18 градусов тепла, однако для полуострова это не аномалия. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая.
"В науке нет такого понятия - "февральские окна", и в целом потепление для Крыма и в декабре, и в январе, и в феврале - частое явление, обусловленное заходом воздушных масс из тропиков и акватории Средиземного моря", - поясняет Любецкая.
Сейчас, по ее словам, теплой погоде Крым также обязан теплым средиземноморским воздушным массам. При этом атлантический циклон перемещается значительно севернее Крыма.
"Поэтому на полуострове ожидается сухая, теплая погода с температурными значениями +16…18 градусов. Это уже не очень нормально - выше климатической нормы на 7…9 градусов. Но аномалией это называть не стоит. Это просто значительный вынос тепла на достаточно большой период - предварительно до 13 февраля", - прогнозирует эксперт.
Благодаря поступлению на полуостров воздуха южных широт в среду крымчан радует теплая и сухая погода. Однако порывы ветра могут достигать 18 м/с, предупреждал ранее республиканский гидрометцентр. Столбики термометров днем 7 февраля показывают от +11 до +16 градусов по полуострову.
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