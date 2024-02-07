https://crimea.ria.ru/20240207/bez-osadkov-i-poteplenie-pogoda-v-krymu-v-sredu-1134687752.html

Без осадков и потепление: погода в Крыму в среду

Без осадков и потепление: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Без осадков и потепление: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму благодаря поступлению на полуостров воздуха южных широт ожидается теплая, сухая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T00:01

2024-02-07T00:01

2024-02-07T00:01

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря поступлению на полуостров воздуха южных широт ожидается теплая, сухая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12...+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +11…+13.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +5 до +8, днем от +11...+15 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240206/rezhim-chs-vvodyat-v-sochi-iz-za-ugrozy-opolznya-1134731462.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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