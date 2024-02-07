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Без осадков и потепление: погода в Крыму в среду
Без осадков и потепление: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Без осадков и потепление: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму благодаря поступлению на полуостров воздуха южных широт ожидается теплая, сухая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T00:01
2024-02-07T00:01
2024-02-07T00:01
крымский гидрометцентр
погода в крыму
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алушта
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря поступлению на полуостров воздуха южных широт ожидается теплая, сухая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12...+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +11…+13.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +5 до +8, днем от +11...+15 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240206/rezhim-chs-vvodyat-v-sochi-iz-za-ugrozy-opolznya-1134731462.html
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крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Без осадков и потепление: погода в Крыму в среду
В Крыму в среду потеплеет и прекратятся осадки
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря поступлению на полуостров воздуха южных широт ожидается теплая, сухая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, днем +11…+16 градусов, в горах +5…+10", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12...+14 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +11…+13.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +5 до +8, днем от +11...+15 градусов.