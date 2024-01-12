https://crimea.ria.ru/20240112/glavnoe-za-den-12-yanvarya-1134159856.html

Главное за день: 12 января

Главное за день: 12 января - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Главное за день: 12 января

Вооруженные силы США и Великобритании начали военную операцию в Йемене, а британский премьер-министр Риши Сунак заявил о выделении Украине 2,5 миллиардов фунтов РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T22:52

2024-01-12T22:52

2024-01-12T22:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы США и Великобритании начали военную операцию в Йемене, а британский премьер-министр Риши Сунак заявил о выделении Украине 2,5 миллиардов фунтов стерлингов. В Минобороны России подвели итоги военных действий за неделю: нанесено 23 групповых удара, потери противника ранеными и убитыми – до пяти тысяч человек. Дрон ВСУ ударил по автомобилю скорой помощи в Горловке, ранены шесть человек. Доллар впервые с ноября упал до 88 рублей, а российские фирмы попросили разрешить беспошлинный ввоз в страну 226 тонн курятины.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.США и Великобритания нанесли удар по 60 объектам в ЙеменеАтакам подверглись объекты йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Это произошло после того, как в организации анонсировали удары по Израилю. В Йемене также предупредили о препятствовании проходу через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив судов, следующих в Израиль.Той же ночью США и Британия с самолетов, кораблей и подлодок ударили по "множественным целям" хуситов в Йемене, в том числе с применением истребителей и ракет Tomahawk. В частности, США и Великобритания били по позициям хуситов рядом с портовым городом Ходейда (Красное море). Также взрывы произошли в городах Сана, Саада, Таиз и Дамар.Великобритания выделит Украине военную помощь на 2,5 млрд фунтовОб этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Сумма в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 млрд долларов) будет выделена в течение года, сообщила The Guardian."Сунак заявил, что Британия увеличит свою поддержку Украины в следующем финансовом году до 2,5 млрд фунтов стерлингов, что на 200 млн фунтов больше, чем за предыдущие два года", – пишет издание.Деньги пойдут на закупку новых беспилотников, включая разведывательные, ударные дальнего действия и морские. Большинство дронов, как ожидается, будут произведены в Великобритании.При этом в США сегодня заявили об остановке военной помощи Украине.Армия России нанесла 23 групповых удара: итоги СВО за неделюРоссийскими военными за неделю нанесено 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине, в том числе ракетами "Кинжал". Об этом сообщает Минобороны РФ. Удары производились "по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство, модернизацию и ремонт самолетов, беспилотных летательных аппаратов, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем", уточняют в ведомстве.Российская авиация и ПВО сбили за неделю два украинских самолета и вертолет, а также 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун", две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник. Было уничтожено 10 складов с боеприпасами ВСУ и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей. В Херсонской области при попытке высадиться на левый берег было уничтожено несколько украинских ДРГ.Потери противника за неделю составили около пяти тысяч человек убитыми и ранеными, а также несколько сотен единиц техники. 48 военнослужащих ВСУ предпочли сдаться в плен.Дрон ВСУ ударил по автомобилю скорой помощи в ГорловкеУкраинские боевики атаковали с беспилотника сотрудников скорой помощи, которые прибыли к пострадавшим в результате обстрела энергетикам в Горловке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат ВФУ. Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли, трое медицинских работников получили ранения", – сообщил Приходько.Позже глава ДНР Денис Пушилин написал, что количество пострадавших выросло до шести.Доллар впервые с ноября упал до 88 рублейРоссийский рубль продолжил укрепление по отношению к доллару и евро в ходе торгов в пятницу, 12 января. Об этом свидетельствовали данные Московской биржи.Американский доллар по состоянию на 11:45 по московскому времени просел на 49 копеек и торговался на уровне 88,09 рублей за доллар. Это самое низкое значение с 23 ноября 2023 года.Российские фирмы в 5 раз увеличили запрос на беспошлинный ввоз курятиныКоличество заявок на беспошлинный импорт мяса курицы возросло в пять раз с начала января. Объем поставок по этим заявкам - 225,98 тонны. Об этом со ссылкой на данные Минсельхоза РФ сообщает агентство "Прайм".Первые заявки на беспошлинный импорт курицы в министерство стали поступать в первые дни нового года: к 9 января совокупный объем составил 43,2 тонны курятины. Таким образом наблюдается более чем пятикратное увеличение запроса всего за три дня.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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