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Доллар впервые с ноября упал до 88 рублей
Доллар впервые с ноября упал до 88 рублей - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Доллар впервые с ноября упал до 88 рублей
Российская валюта продолжила укрепление по отношению к доллару и евро в ходе торгов в пятницу, 12 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T12:04
2024-01-12T12:04
2024-01-12T12:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Российская валюта продолжила укрепление по отношению к доллару и евро в ходе торгов в пятницу, 12 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.Американский доллар расчетами "завтра" на 11:45 мск просел на 49 копеек и торгуется на уровне 88,09 рублей за доллар. Это самое низкое значение с 23 ноября 2023 года.Европейская валюта потеряла 32 копейки и торгуется на уровне 96,83 рублей за евро.Юань также показывает снижение, хоть и не столь значительное. Китайская валюта снизилась на 8 копеек – до 12,24 рублей.Укрепление российской валюты началось 9 января, когда Банк России сообщил о начале проведения операций на внутреннем валютном рынке, направленных на пополнение и использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, в первом полугодии регулятор будет добавлять к анонсируемым Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 млрд рублей в день.По мнению доцента кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елены Вершицкой, укрепление рубля сохранится до начала весны.Читайте также на РИА Новости Крым:Рубль укрепляется к основным мировым валютамМир уже устал от доллара – ЛавровТоксичная валюта: почему России выгоден отказ от доллара
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рубль, доллар, курс доллара, евро, курс валют, деньги, мосбиржа, новости
Доллар впервые с ноября упал до 88 рублей
В пятницу доллар упал до 88 рублей, евро торгуется ниже 97 рублей – данные Мосбиржи
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Российская валюта продолжила укрепление по отношению к доллару и евро в ходе торгов в пятницу, 12 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Американский доллар расчетами "завтра" на 11:45 мск просел на 49 копеек и торгуется на уровне 88,09 рублей за доллар. Это самое низкое значение с 23 ноября 2023 года.
Европейская валюта потеряла 32 копейки и торгуется на уровне 96,83 рублей за евро.
Юань также показывает снижение, хоть и не столь значительное. Китайская валюта снизилась на 8 копеек – до 12,24 рублей.
Укрепление российской валюты началось 9 января, когда Банк России сообщил о начале проведения операций на внутреннем валютном рынке, направленных на пополнение и использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, в первом полугодии регулятор будет добавлять к анонсируемым Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 млрд рублей в день.
По мнению доцента кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елены Вершицкой, укрепление рубля сохранится до начала весны
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