Рейтинг@Mail.ru
Доллар впервые с ноября упал до 88 рублей - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240112/dollar-vpervye-s-noyabrya-upal-do-88-rubley-1134145961.html
Доллар впервые с ноября упал до 88 рублей
Доллар впервые с ноября упал до 88 рублей - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Доллар впервые с ноября упал до 88 рублей
Российская валюта продолжила укрепление по отношению к доллару и евро в ходе торгов в пятницу, 12 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T12:04
2024-01-12T12:04
рубль
доллар
курс доллара
евро
курс валют
деньги
мосбиржа
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119147797_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f6700f8a7a71de6abc77cc959652bb31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Российская валюта продолжила укрепление по отношению к доллару и евро в ходе торгов в пятницу, 12 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.Американский доллар расчетами "завтра" на 11:45 мск просел на 49 копеек и торгуется на уровне 88,09 рублей за доллар. Это самое низкое значение с 23 ноября 2023 года.Европейская валюта потеряла 32 копейки и торгуется на уровне 96,83 рублей за евро.Юань также показывает снижение, хоть и не столь значительное. Китайская валюта снизилась на 8 копеек – до 12,24 рублей.Укрепление российской валюты началось 9 января, когда Банк России сообщил о начале проведения операций на внутреннем валютном рынке, направленных на пополнение и использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, в первом полугодии регулятор будет добавлять к анонсируемым Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 млрд рублей в день.По мнению доцента кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елены Вершицкой, укрепление рубля сохранится до начала весны.Читайте также на РИА Новости Крым:Рубль укрепляется к основным мировым валютамМир уже устал от доллара – ЛавровТоксичная валюта: почему России выгоден отказ от доллара
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119147797_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_cc58aac5462de709547f2fb8feab8b0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рубль, доллар, курс доллара, евро, курс валют, деньги, мосбиржа, новости
Доллар впервые с ноября упал до 88 рублей

В пятницу доллар упал до 88 рублей, евро торгуется ниже 97 рублей – данные Мосбиржи

12:04 12.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Российская валюта продолжила укрепление по отношению к доллару и евро в ходе торгов в пятницу, 12 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Американский доллар расчетами "завтра" на 11:45 мск просел на 49 копеек и торгуется на уровне 88,09 рублей за доллар. Это самое низкое значение с 23 ноября 2023 года.
Европейская валюта потеряла 32 копейки и торгуется на уровне 96,83 рублей за евро.
Юань также показывает снижение, хоть и не столь значительное. Китайская валюта снизилась на 8 копеек – до 12,24 рублей.
Укрепление российской валюты началось 9 января, когда Банк России сообщил о начале проведения операций на внутреннем валютном рынке, направленных на пополнение и использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, в первом полугодии регулятор будет добавлять к анонсируемым Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 млрд рублей в день.
По мнению доцента кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елены Вершицкой, укрепление рубля сохранится до начала весны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рубль укрепляется к основным мировым валютам
Мир уже устал от доллара – Лавров
Токсичная валюта: почему России выгоден отказ от доллара
 
РубльДолларКурс доллараЕвроКурс валютДеньгиМосбиржаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14США "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом деле
12:04Доллар впервые с ноября упал до 88 рублей
11:51Незаконные удары англосаксов по Йемену угрожают глобальному миру – МИД РФ
11:29Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
11:17Россиянин собирал данные по оборонзаказу для спецслужб Польши
11:05Пять простых правил езды по зимним дорогам - инфографика
10:54Волны и обледенение судов: как работает Керченская переправа в пятницу
10:42В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции из Средней Азии
10:27Почти 30 прилетов: ВСУ ударили по Крынкам на Херсонщине
10:19Снегопад в Крыму: ситуация на Ангарском и Грушевском перевалах
10:04Компенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказано
09:40Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма
09:10Что происходит у Крымского моста утром в пятницу
08:49Товарооборот между Россией и Китаем побил рекорд
08:15Операция США и Британии в Йемене - что известно
08:15Где в Крыму не будет света в пятницу: список районов и адресов
07:43Рост цен на куриные яйца в скором времени продолжится – мнение
07:24Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах
06:49В Севастополе закрыли рейд
06:45Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США
Лента новостейМолния