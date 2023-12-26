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Рубль укрепляется к основным мировым валютам
Рубль укрепляется к основным мировым валютам - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Рубль укрепляется к основным мировым валютам
Рубль постепенно укрепляется по отношению к доллару, евро и юаню на торгах во вторник. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T08:05
2023-12-26T08:05
2023-12-26T08:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Рубль постепенно укрепляется по отношению к доллару, евро и юаню на торгах во вторник. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.Российская валюта укрепилась против доллара, евро и юаня. Так, американский доллар снизился до 91,47, европейская валюта потеряла 9,5 копеек и торгуется на уровне 100,9 рублей за евро. Снижение китайской валюты незначительное – до 12,75 рублей за юань.Позитивная динамика нацвалюты обусловлена приближающимся днем налоговых выплат, которые назначены на четверг, 28 декабря. Компании-экспортеры перечислят в бюджет НДС страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы. Также поддержку оказывают высокие цены на нефть, чуть подрастающие во вторник утром, пишет "Прайм".В свою очередь доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая считает, что укрепление рубля сохранится до начала весны.Читайте также на РИА Новости Крым:Токсичная валюта: почему России выгоден отказ от доллараПутин: Запад выстрелил себе в ногу, ограничив России доступ к доллару
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РИА Новости Крым
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рубль, новости, доллар, евро, мосбиржа
Рубль укрепляется к основным мировым валютам
Российская валюта укрепляется к основным мировым валютам – Мосбиржа
08:05 26.12.2023 (обновлено: 08:14 26.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Рубль постепенно укрепляется по отношению к доллару, евро и юаню на торгах во вторник. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Российская валюта укрепилась против доллара, евро и юаня. Так, американский доллар снизился до 91,47, европейская валюта потеряла 9,5 копеек и торгуется на уровне 100,9 рублей за евро. Снижение китайской валюты незначительное – до 12,75 рублей за юань.
Позитивная динамика нацвалюты обусловлена приближающимся днем налоговых выплат, которые назначены на четверг, 28 декабря. Компании-экспортеры перечислят в бюджет НДС страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы. Также поддержку оказывают высокие цены на нефть, чуть подрастающие во вторник утром, пишет "Прайм".
В свою очередь доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая считает, что укрепление рубля сохранится до начала весны
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