https://crimea.ria.ru/20231226/rubl-ukreplyaetsya-k-osnovnym-mirovym-valyutam-1133798323.html

Рубль укрепляется к основным мировым валютам

Рубль укрепляется к основным мировым валютам - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Рубль укрепляется к основным мировым валютам

Рубль постепенно укрепляется по отношению к доллару, евро и юаню на торгах во вторник. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T08:05

2023-12-26T08:05

2023-12-26T08:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Рубль постепенно укрепляется по отношению к доллару, евро и юаню на торгах во вторник. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.Российская валюта укрепилась против доллара, евро и юаня. Так, американский доллар снизился до 91,47, европейская валюта потеряла 9,5 копеек и торгуется на уровне 100,9 рублей за евро. Снижение китайской валюты незначительное – до 12,75 рублей за юань.Позитивная динамика нацвалюты обусловлена приближающимся днем налоговых выплат, которые назначены на четверг, 28 декабря. Компании-экспортеры перечислят в бюджет НДС страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы. Также поддержку оказывают высокие цены на нефть, чуть подрастающие во вторник утром, пишет "Прайм".В свою очередь доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая считает, что укрепление рубля сохранится до начала весны.Читайте также на РИА Новости Крым:Токсичная валюта: почему России выгоден отказ от доллараПутин: Запад выстрелил себе в ногу, ограничив России доступ к доллару

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рубль, новости, доллар, евро, мосбиржа