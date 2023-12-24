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Коллегия Минобороны и Охлобыстин под обстрелом: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 24.12.2023
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Коллегия Минобороны и Охлобыстин под обстрелом: топ новостей недели
Коллегия Минобороны и Охлобыстин под обстрелом: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Коллегия Минобороны и Охлобыстин под обстрелом: топ новостей недели
Заседание Коллегии Минобороны России. Условия мира на Украине. Трагедия в поезде Тюмень-Адлер. Иван Охлобыстин под обстрелом. Ремонт сухопутного коридора в... РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T18:44
2023-12-24T18:44
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вадим колесниченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Заседание Коллегии Минобороны России. Условия мира на Украине. Трагедия в поезде Тюмень-Адлер. Иван Охлобыстин под обстрелом. Ремонт сухопутного коридора в Крым. Новый мэр Феодосии. Презентация нового "русского айфона". Пробуждение сухого водопада в Ялтинском заповеднике.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Коллегия МинобороныГособоронзаказ в этом году будет выполнен на 98%, поставки вооружения и техники в войска РФ увеличились втрое по сравнению с прошлым годом, уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах в целом доведен до 95%, а морской компоненты - практически до 100%, - все эти и другие важные тезисы прозвучали 19 декабря в рамках коллегии Министерства обороны РФ, которую провел президент России Владимир Путин. Президент также выразил особые слова благодарности всем участникам спецоперации, отметил беспрецедентную поддержку российским народом бойцов СВО и подчеркнул, что Россия не собирается отказываться от целей спецоперации. Войска РФ владеют инициативой в зоне боев, а любые договоренности по украинскому вопросу возможны только с учетом национальных интересов России, заявил Владимир Путин. Условие мираПоложить конец конфликту на Украине может подписание многостороннего международного соглашения, которое будет касаться не только Киева, а установит правила поведения и сдерживания на территории всей планеты. Такое мнение на этой неделе выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. Эксперт считает, что только так можно добиться целей СВО, то есть, защиты суверенитета России и безопасности ее границ, в том числе путем денацификации и демилитаризации Украины. Трагедия в поезде Тюмень-АдлерВ ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу. 12-летняя девочка скончалась. У заболевших детей был выявлен Грипп А. Состояние семи детей медики оценивают как средней степени тяжести. Одна из заболевших детей - 12-летняя девочка - скончалась. Следственные органы СК России по Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка. Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, добавили в ведомстве.Охлобыстин попал под обстрелРоссийский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи, артиста спас бронежилет, сообщила 20 декабря дочь артиста Евдокия Батариели-Охлобыстина. Позже сам актер сообщил о том, что врачи диагностировали трещину в ребре от пули, которая попала в его бронежилет.Сухопутный коридор в КрымРемонт дорожного покрытия сухопутного коридора в Крым через новые регионы России завершен, отремонтированы около 200 км автотрассы в Херсонской и Запорожской областях, сообщил на этой неделе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В процессе работ дорожники также отремонтировали на трассе семь мостов, обустроили 43 остановочных павильона, более 14 км барьерного ограждения, установили около двух тысяч дорожных знаков и более двух километров бордюрного камня, укрепили откосы и нанесли разметку. Новый мэр ФеодосииВ Феодосии избрали нового главу администрации города. Конкурсная комиссия представила на выбор депутатов двух кандидатов, в том числе действующего первого замглавы администрации города Игоря Ткаченко, которого и утвердили на должность мэра. С 2019 года Ткаченко являлся депутатом Государственного Совета Республики Крым 2-го созыва. С 9 сентября 2023 года по настоящее время — первый заместитель главы администрации города Феодосии, с этого же времени - врио главы администрации Феодосии в связи с досрочной отставкой предыдущего мэра города Владимира Попенкова. "Русский айфон"18 декабря в России официально презентовали "русский айфон" – Р-ФОН, работающий на собственной, отечественной операционной системе "РОСА Мобайл". По словам инженера регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрия Артамонова, "параметры телефона заявлены неплохие". Интерфейс Р-ФОН "впитал все плюсы и iOS, и Android, так что "люди, которые привыкли ко всем "плюшкам" современных интерфейсов, не ощутят никаких проблем". Водопад в ЯлтеВ горах под Ялтой проснулся "сухой" водопад - вода падает с высоты более 25 метров, это больше, чем известный "Козырек" в Байдарской долине. Пробуждение случается очень редко – только после больших природных катаклизмов. Настолько редко, что у него нет даже имени – его попросту не видят. Гидрогиолог Алексей Папий считает, что назвать этот водопад-призрак надо по традиции, заложенной Игорем Белянским, - Чатыр-кая. Но окончательное решение по этому вопросу должны принимать ученые.
https://crimea.ria.ru/20231219/kak-krymskiy-boets-svo-ablyamit-lyumanov-poteryal-nogi-i-ruku-no-spas-svoikh-1133664557.html
https://crimea.ria.ru/20231222/devyat-detey-iz-lagerya-v-evpatorii-gospitalizirovany-s-otravleniem-1133745315.html
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топ новостей недели, новости крыма, крым, новости, ялта, сухопутный коридор в крым, иван охлобыстин, владимир путин (политик), коллегия минобороны рф, вадим колесниченко, чп с детьми в поезде тюмень-адлер
Коллегия Минобороны и Охлобыстин под обстрелом: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

18:44 24.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Заседание Коллегии Минобороны России. Условия мира на Украине. Трагедия в поезде Тюмень-Адлер. Иван Охлобыстин под обстрелом. Ремонт сухопутного коридора в Крым. Новый мэр Феодосии. Презентация нового "русского айфона". Пробуждение сухого водопада в Ялтинском заповеднике.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.

Коллегия Минобороны

Гособоронзаказ в этом году будет выполнен на 98%, поставки вооружения и техники в войска РФ увеличились втрое по сравнению с прошлым годом, уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах в целом доведен до 95%, а морской компоненты - практически до 100%, - все эти и другие важные тезисы прозвучали 19 декабря в рамках коллегии Министерства обороны РФ, которую провел президент России Владимир Путин.
Президент также выразил особые слова благодарности всем участникам спецоперации, отметил беспрецедентную поддержку российским народом бойцов СВО и подчеркнул, что Россия не собирается отказываться от целей спецоперации. Войска РФ владеют инициативой в зоне боев, а любые договоренности по украинскому вопросу возможны только с учетом национальных интересов России, заявил Владимир Путин.
Аблямит Люманов со своем матерью Эльвирой
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Условие мира

Положить конец конфликту на Украине может подписание многостороннего международного соглашения, которое будет касаться не только Киева, а установит правила поведения и сдерживания на территории всей планеты. Такое мнение на этой неделе выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. Эксперт считает, что только так можно добиться целей СВО, то есть, защиты суверенитета России и безопасности ее границ, в том числе путем денацификации и демилитаризации Украины.

Трагедия в поезде Тюмень-Адлер

В ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу. 12-летняя девочка скончалась. У заболевших детей был выявлен Грипп А. Состояние семи детей медики оценивают как средней степени тяжести. Одна из заболевших детей - 12-летняя девочка - скончалась. Следственные органы СК России по Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка. Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, добавили в ведомстве.
Маленький мальчик на больничной койке - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
22 декабря, 20:29
Девять детей из лагеря в Евпатории госпитализированы

Охлобыстин попал под обстрел

Российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи, артиста спас бронежилет, сообщила 20 декабря дочь артиста Евдокия Батариели-Охлобыстина. Позже сам актер сообщил о том, что врачи диагностировали трещину в ребре от пули, которая попала в его бронежилет.

Сухопутный коридор в Крым

Ремонт дорожного покрытия сухопутного коридора в Крым через новые регионы России завершен, отремонтированы около 200 км автотрассы в Херсонской и Запорожской областях, сообщил на этой неделе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В процессе работ дорожники также отремонтировали на трассе семь мостов, обустроили 43 остановочных павильона, более 14 км барьерного ограждения, установили около двух тысяч дорожных знаков и более двух километров бордюрного камня, укрепили откосы и нанесли разметку.

Новый мэр Феодосии

В Феодосии избрали нового главу администрации города. Конкурсная комиссия представила на выбор депутатов двух кандидатов, в том числе действующего первого замглавы администрации города Игоря Ткаченко, которого и утвердили на должность мэра. С 2019 года Ткаченко являлся депутатом Государственного Совета Республики Крым 2-го созыва. С 9 сентября 2023 года по настоящее время — первый заместитель главы администрации города Феодосии, с этого же времени - врио главы администрации Феодосии в связи с досрочной отставкой предыдущего мэра города Владимира Попенкова.
Новогодний поезд
19 декабря, 07:48
Чудесный экспресс отправится в путешествие из Симферополя в Евпаторию

"Русский айфон"

18 декабря в России официально презентовали "русский айфон" – Р-ФОН, работающий на собственной, отечественной операционной системе "РОСА Мобайл". По словам инженера регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрия Артамонова, "параметры телефона заявлены неплохие". Интерфейс Р-ФОН "впитал все плюсы и iOS, и Android, так что "люди, которые привыкли ко всем "плюшкам" современных интерфейсов, не ощутят никаких проблем".

Водопад в Ялте

В горах под Ялтой проснулся "сухой" водопад - вода падает с высоты более 25 метров, это больше, чем известный "Козырек" в Байдарской долине. Пробуждение случается очень редко – только после больших природных катаклизмов. Настолько редко, что у него нет даже имени – его попросту не видят. Гидрогиолог Алексей Папий считает, что назвать этот водопад-призрак надо по традиции, заложенной Игорем Белянским, - Чатыр-кая. Но окончательное решение по этому вопросу должны принимать ученые.
Тигр - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
22 декабря, 13:12
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