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В Феодосии выбрали нового мэра - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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В Феодосии выбрали нового мэра
В Феодосии выбрали нового мэра - РИА Новости Крым, 21.12.2023
В Феодосии выбрали нового мэра
В Феодосии состоялась очередная 71-я сессия городского совета, на которой был избран глава администрации города. Конкурсная комиссия представила на выбор... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T17:31
2023-12-21T17:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Феодосии состоялась очередная 71-я сессия городского совета, на которой был избран глава администрации города. Конкурсная комиссия представила на выбор депутатов двух кандидатов, в том числе действующего первого замглавы администрации города Игоря Ткаченко, которого и утвердили на должность мэра, свои голоса в его пользу отдали 26 депутатов.Игорь Ткаченко родился 16 августа 1978 года в Феодосии. Окончил Херсонский государственный технический университет по специальности "Финансы и кредит". В разные годы занимал руководящие должности на различных предприятиях.С 2019 года являлся депутатом Государственного Совета Республики Крым 2-го созыва. С 9 сентября 2023 года по настоящее время — первый заместитель главы администрации города Феодосии, с этого же времени - врио главы администрации Феодосии в связи с досрочной отставкой предыдущего мэра города Владимира Попенкова, который продержался в мэрском кресле один год и один месяц. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов анонсировал "штрафбат" мэру ФеодосииДело экс-мэра Феодосии: Лебедева обвиняют в четырех преступленияхАксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов
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крым, феодосия, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, политика, новости крыма
В Феодосии выбрали нового мэра

Игорь Ткаченко стал главой администрации Феодосии

17:31 21.12.2023
 
© Администрация Феодосии Игорь Ткаченко
 Игорь Ткаченко
© Администрация Феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Феодосии состоялась очередная 71-я сессия городского совета, на которой был избран глава администрации города. Конкурсная комиссия представила на выбор депутатов двух кандидатов, в том числе действующего первого замглавы администрации города Игоря Ткаченко, которого и утвердили на должность мэра, свои голоса в его пользу отдали 26 депутатов.
Игорь Ткаченко родился 16 августа 1978 года в Феодосии. Окончил Херсонский государственный технический университет по специальности "Финансы и кредит". В разные годы занимал руководящие должности на различных предприятиях.
С 2019 года являлся депутатом Государственного Совета Республики Крым 2-го созыва. С 9 сентября 2023 года по настоящее время — первый заместитель главы администрации города Феодосии, с этого же времени - врио главы администрации Феодосии в связи с досрочной отставкой предыдущего мэра города Владимира Попенкова, который продержался в мэрском кресле один год и один месяц.
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