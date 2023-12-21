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В Минздраве Саратовской области сообщили о состоянии заболевших детей

В Минздраве Саратовской области сообщили о состоянии заболевших детей - РИА Новости Крым, 21.12.2023

В Минздраве Саратовской области сообщили о состоянии заболевших детей

Состояние семи из 80 снятых с поезда Тюмень – Адлер медики оценивают как средней тяжести. Об этом сообщили в Минздраве Саратовской области. РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T11:28

2023-12-21T11:28

2023-12-21T11:33

чп с детьми в поезде тюмень-адлер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Состояние семи из 80 снятых с поезда Тюмень – Адлер медики оценивают как средней тяжести. Об этом сообщили в Минздраве Саратовской области.В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Саратовской области ранее сообщали, что у детей был выявлен грипп А.В ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась.Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в свою очередь, уточнил, что симптомы простуды проявились у 60 детей. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.По факту смерти ребенка в поезде дальнего следования СК России возбудил уголовное дело, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской области12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень – Адлер: возбуждено дело

саратовская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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