https://crimea.ria.ru/20231221/v-minzdrave-saratovskoy-oblasti-soobschili-o-sostoyanii-zabolevshikh-detey-1133700760.html
В Минздраве Саратовской области сообщили о состоянии заболевших детей
В Минздраве Саратовской области сообщили о состоянии заболевших детей - РИА Новости Крым, 21.12.2023
В Минздраве Саратовской области сообщили о состоянии заболевших детей
Состояние семи из 80 снятых с поезда Тюмень – Адлер медики оценивают как средней тяжести. Об этом сообщили в Минздраве Саратовской области. РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T11:28
2023-12-21T11:28
2023-12-21T11:33
чп с детьми в поезде тюмень-адлер
происшествия
новости
саратовская область
минздрав рф
дети
поезд
железная дорога
роспотребнадзор
роман бусаргин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_455354b7bbf64d8307c2caf35b179c40.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Состояние семи из 80 снятых с поезда Тюмень – Адлер медики оценивают как средней тяжести. Об этом сообщили в Минздраве Саратовской области.В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Саратовской области ранее сообщали, что у детей был выявлен грипп А.В ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась.Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в свою очередь, уточнил, что симптомы простуды проявились у 60 детей. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.По факту смерти ребенка в поезде дальнего следования СК России возбудил уголовное дело, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской области12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень – Адлер: возбуждено дело
саратовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76de2be833dbab15eefe2853b2a6d439.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп с детьми в поезде тюмень-адлер, происшествия, новости, саратовская область, минздрав рф, дети, поезд, железная дорога, роспотребнадзор, роман бусаргин
В Минздраве Саратовской области сообщили о состоянии заболевших детей
Семь заболевших детей из поезда Тюмень-Адлер находятся в состоянии средней степени тяжести
11:28 21.12.2023 (обновлено: 11:33 21.12.2023)