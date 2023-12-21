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В Минздраве Саратовской области сообщили о состоянии заболевших детей - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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В Минздраве Саратовской области сообщили о состоянии заболевших детей
В Минздраве Саратовской области сообщили о состоянии заболевших детей - РИА Новости Крым, 21.12.2023
В Минздраве Саратовской области сообщили о состоянии заболевших детей
Состояние семи из 80 снятых с поезда Тюмень – Адлер медики оценивают как средней тяжести. Об этом сообщили в Минздраве Саратовской области. РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T11:28
2023-12-21T11:33
чп с детьми в поезде тюмень-адлер
происшествия
новости
саратовская область
минздрав рф
дети
поезд
железная дорога
роспотребнадзор
роман бусаргин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Состояние семи из 80 снятых с поезда Тюмень – Адлер медики оценивают как средней тяжести. Об этом сообщили в Минздраве Саратовской области.В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Саратовской области ранее сообщали, что у детей был выявлен грипп А.В ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась.Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в свою очередь, уточнил, что симптомы простуды проявились у 60 детей. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.По факту смерти ребенка в поезде дальнего следования СК России возбудил уголовное дело, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской области12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень – Адлер: возбуждено дело
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РИА Новости Крым
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чп с детьми в поезде тюмень-адлер, происшествия, новости, саратовская область, минздрав рф, дети, поезд, железная дорога, роспотребнадзор, роман бусаргин
В Минздраве Саратовской области сообщили о состоянии заболевших детей

Семь заболевших детей из поезда Тюмень-Адлер находятся в состоянии средней степени тяжести

11:28 21.12.2023 (обновлено: 11:33 21.12.2023)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Состояние семи из 80 снятых с поезда Тюмень – Адлер медики оценивают как средней тяжести. Об этом сообщили в Минздраве Саратовской области.

"Более чем у 80 детей, снятых с поезда "Тюмень – Адлер" признаки ОРВИ, в том числе семь в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Саратовской области ранее сообщали, что у детей был выявлен грипп А.
В ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась.
Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в свою очередь, уточнил, что симптомы простуды проявились у 60 детей. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.
По факту смерти ребенка в поезде дальнего следования СК России возбудил уголовное дело, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.
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ЧП с детьми в поезде Тюмень-АдлерПроисшествияНовостиСаратовская областьМинздрав РФдетиПоездЖелезная дорогаРоспотребнадзорРоман Бусаргин
 
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