https://crimea.ria.ru/20231111/glavnoe-za-den-11-noyabrya-1132734687.html

Главное за день: 11 ноября

Главное за день: 11 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2023

Главное за день: 11 ноября

В Рязанской области из-за подрыва самодельного взрывного устройства сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, пострадали два человека. Боррель признал, что... РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T20:57

2023-11-11T20:57

2023-11-11T20:57

крым

севастополь

крымский футбол

землетрясение

происшествия

украина

потери всу

коронавирус

рязанская область

железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Рязанской области из-за подрыва самодельного взрывного устройства сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, пострадали два человека. Боррель признал, что Украина в ближайшем будущем не сможет одержать победу над Россией. Под Киевом разгромлен склад вооружения. На Украине придумали способ борьбы с хищением топлива для ВСУ. Футбольный клуб "Севастополь" победил "Спартак-Нальчик" на первенстве России по футболу. ВОЗ изменила группы риска по COVID-19. Землетрясения произошли у берегов Калифорнии и в Турции. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ЧП с грузовым поездом в Рязанской областиУтром в субботу в Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, пострадали машинист и его помощник. По данным СК России, причиной ЧП стал подрыв самодельного взрывного устройства. По данному факту возбуждено два уголовных дела о теракте и и незаконном хранении, приобретении, передачи, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или устройств.У Украины нет шансов победить РоссиюГлава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что у Украины нет шансов победить Россию "в ближайшем будущем". Он назвал это одной из множества проблем, с которыми в данный момент столкнулась Европа.В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила два высказывания Борреля о возможной победе Киева в украинском конфликте с разницей в полтора года. И задалась вопросом: "Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?".Армия России громит ВСУВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации 685 военнослужащих в восьми провальных попытках прорвать российские рубежи. Также в зоне СВО за сутки уничтожены самолет МиГ-29, пять ракет HIMARS, десятки дронов ВСУ и западная техника. Киев придумал способ борьбы с воровством на фронтеВ минобороны Украины нашли "яркий" способ бороться с незаконной продажей топлива, предназначенного для нужд ВСУ. Теперь поставщиков обязали добавлять в бензин красный краситель, в дизель - зеленый. Поставки цветного топлива планируют наладить уже со следующей недели, а в ВСУ оно поступит в конце ноября.Серия взрывов на УкраинеМощные взрывы прогремели ночью и утром в субботу сразу в нескольких областях Украины. По данным украинских СМИ, громко было в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях.Позже в Минобороны России сообщили, что в Киевской области поражен склад боеприпасов боевиков ВСУ."Севастополь" разгромил "Спартак-Нальчик"Футбольный клуб "Севастополь" одержал победу над клубом "Спартак-Нальчик" в рамках пятого тура первенства России по футболу среди команд второй лиги. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу севастопольских спортсменов. Следующий матч "Севастополь" сыграет 15 ноября на своем поле против "Динамо-2" (Махачкала).В Ялте цветам выбирают именаВ Ялте в 70-й раз открылся бал хризантем, сейчас он в самом разгаре. Посетителям выставки предлагают не только полюбоваться цветами, но и назвать новые сорта.Традиционно гости сада могут выбрать на балу принцессу и королеву — мелкоцветковую и крупноцветковую хризантему. Варианты принимают как написанные от руки непосредственно в "бальном зале" – на самой выставке в Никитском ботаническом, так и онлайн на сайте научного учреждения.Группы риска по COVID-19 измененыВсемирная организация здравоохранения обновила систему оценки опасности COVID-19, исключив из группы высокого риска людей старше 65 лет, а также лиц, имеющими хронические заболевания, онкологию и ряд других болезней."ВОЗ обновила свои рекомендации по лечению COVID-19, включив в них пересмотренные рекомендации для пациентов с нетяжелой формой COVID-19... Средний (уровень риска – ред.): люди старше 65 лет, люди, которые страдают ожирением, диабетом и/или хроническими заболеваниями, включая хроническую обструктивную болезнь легких, заболевания почек или печени, рак, люди с ограниченными возможностями и с сопутствующими хроническими заболеваниями находятся в группе умеренного риска, с возможным уровнем госпитализации 3%", - говорится на официальном сайте организации.В Калифорнии случилось землетрясениеВ субботу у берегов Северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Толчки были зафиксированы в 03.15 по времени UTC (06.15 мск), эпицентр находился в 167 километрах от города Ферндейл, очаг залегал на глубине восьми километров.При этом в Турции зафиксирована серия небольших подземных толчков с максимальной магнитудой 4,4 в юго-западных и центральных районах страны.Однако, как рассказал РИА Новости Крым начальник сейсмической станции "Симферополь" Федор Панков, серия этих землетрясений не докатится до полуострова, крымчанам ничего не угрожает.

https://crimea.ria.ru/20231111/goryat-ustanovki-krab-i-paladin-za-sutki-unichtozheny-685-boevikov-vsu-1132730279.html

https://crimea.ria.ru/20231111/sila-shesterykh-u-odnogo-kak-rabotayut-v-krymu-gornye-spasateli-1132649989.html

https://crimea.ria.ru/20231111/seriya-zemletryaseniy-proizoshla-v-turtsii---zhdat-li-tolchkov-v-krymu--1132732706.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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