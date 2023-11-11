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ВОЗ изменила группы риска по COVID-19
ВОЗ изменила группы риска по COVID-19 - РИА Новости Крым, 11.11.2023
ВОЗ изменила группы риска по COVID-19
Всемирная организация здравоохранения обновила систему оценки опасности COVID-19, исключив из группы высокого риска людей старше 65 лет, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T08:13
2023-11-11T08:13
2023-11-11T08:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения обновила систему оценки опасности COVID-19, исключив из группы высокого риска людей старше 65 лет, пишет РИА Новости.Люди этого возраста теперь входят в новую - среднюю группу риска - на ровне с лицами, имеющими хронические заболевания, онкологию и ряд других болезней. Кроме того, ВОЗ продолжает рекомендовать препараты на основе нирматрелвила и ритонавира людям с умеренным и высоким риском госпитализации. При этом пациентам с низким риском госпитализации не рекомендуется использовать противовирусные лекарства, а при необходимости принимать препараты для снижения выраженности симптомов (например, анальгетики).В мае этого года Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. При этом в конце прошлого года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа. На тот момент эпидемия уже затронула 37 европейских стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ"Начало эпидемии" – Попова о ситуации с COVID-19 в РоссииСвиной грипп в России: поможет ли вакцинация
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воз, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, пандемия, распространение коронавируса в рф, коронавирус, новости
ВОЗ изменила группы риска по COVID-19
ВОЗ исключила пациентов старше 65 лет и людей с раком из группы высокого риска по COVID
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения обновила систему оценки опасности COVID-19, исключив из группы высокого риска людей старше 65 лет, пишет РИА Новости.
Люди этого возраста теперь входят в новую - среднюю группу риска - на ровне с лицами, имеющими хронические заболевания, онкологию и ряд других болезней.
"ВОЗ обновила свои рекомендации по лечению COVID-19, включив в них пересмотренные рекомендации для пациентов с нетяжелой формой COVID-19... Средний (уровень риска – ред.): люди старше 65 лет, люди, которые страдают ожирением, диабетом и/или хроническими заболеваниями, включая хроническую обструктивную болезнь легких, заболевания почек или печени, рак, люди с ограниченными возможностями и с сопутствующими хроническими заболеваниями находятся в группе умеренного риска, с возможным уровнем госпитализации 3%", - опубликовала обновленные данные организация на своем официальном сайте.
Кроме того, ВОЗ продолжает рекомендовать препараты на основе нирматрелвила и ритонавира людям с умеренным и высоким риском госпитализации. При этом пациентам с низким риском госпитализации не рекомендуется использовать противовирусные лекарства, а при необходимости принимать препараты для снижения выраженности симптомов (например, анальгетики).
В мае этого года Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19
.
При этом в конце прошлого года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа
. На тот момент эпидемия уже затронула 37 европейских стран.
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