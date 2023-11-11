https://crimea.ria.ru/20231111/voz-izmenila-gruppy-riska-po-covid-19-1132721198.html

ВОЗ изменила группы риска по COVID-19

ВОЗ изменила группы риска по COVID-19 - РИА Новости Крым, 11.11.2023

ВОЗ изменила группы риска по COVID-19

Всемирная организация здравоохранения обновила систему оценки опасности COVID-19, исключив из группы высокого риска людей старше 65 лет, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T08:13

2023-11-11T08:13

2023-11-11T08:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения обновила систему оценки опасности COVID-19, исключив из группы высокого риска людей старше 65 лет, пишет РИА Новости.Люди этого возраста теперь входят в новую - среднюю группу риска - на ровне с лицами, имеющими хронические заболевания, онкологию и ряд других болезней. Кроме того, ВОЗ продолжает рекомендовать препараты на основе нирматрелвила и ритонавира людям с умеренным и высоким риском госпитализации. При этом пациентам с низким риском госпитализации не рекомендуется использовать противовирусные лекарства, а при необходимости принимать препараты для снижения выраженности симптомов (например, анальгетики).В мае этого года Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. При этом в конце прошлого года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа. На тот момент эпидемия уже затронула 37 европейских стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ"Начало эпидемии" – Попова о ситуации с COVID-19 в РоссииСвиной грипп в России: поможет ли вакцинация

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, пандемия, распространение коронавируса в рф, коронавирус, новости