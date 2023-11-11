https://crimea.ria.ru/20231111/v-zone-svo-sbity-ukrainskiy-mig-29-pyat-raket-himars-i-desyatki-dronov-1132728523.html
В зоне СВО сбиты украинский МиГ-29, пять ракет HIMARS и десятки дронов
В зоне СВО сбиты украинский МиГ-29, пять ракет HIMARS и десятки дронов - РИА Новости Крым, 11.11.2023
В зоне СВО сбиты украинский МиГ-29, пять ракет HIMARS и десятки дронов
Российские системы ПВО уничтожили в Запорожской области украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T15:10
2023-11-11T15:10
2023-11-11T15:10
новости сво
министерство обороны рф
пво
himars
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130956453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ecdaf9fb18bca11fcd6ba5e09f5d25c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили в Запорожской области украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, за минувшие сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уточнили в военном ведомстве.В общей сложности за сутки сбито 38 украинских БПЛА возле населенных пунктов Площанка, Сватово, Кременная ЛНР, Пески, Курдюмовка, Василевка, Каменка ДНР, а также Чистополье, Токмак и Пологи Запорожской области.Накануне сообщалось, что за минувшую неделю ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции восемь боевых самолетов, в том числе Миг-29, Су-27 и штурмовики Су-25.В четверг, 9 ноября, ракета "Нептун" была обнаружена и уничтожена дежурными средствами ПВО у берегов Крымского полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Днепр" уничтожил на Херсонщине ангар с техникой ВСУ и десятки боевиковЗеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли ЗападВСУ за неделю потеряли 8 боевых самолетов, 12 ракет Storm Shadow и SCALP
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130956453_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_febaefabc23c2efca69b98d14b66c297.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, пво, himars, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу
В зоне СВО сбиты украинский МиГ-29, пять ракет HIMARS и десятки дронов
Минобороны: в зоне СВО уничтожены самолет МиГ-29, пять ракет HIMARS и десятки дронов ВСУ