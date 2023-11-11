https://crimea.ria.ru/20231111/v-zone-svo-sbity-ukrainskiy-mig-29-pyat-raket-himars-i-desyatki-dronov-1132728523.html

В зоне СВО сбиты украинский МиГ-29, пять ракет HIMARS и десятки дронов

В зоне СВО сбиты украинский МиГ-29, пять ракет HIMARS и десятки дронов - РИА Новости Крым, 11.11.2023

В зоне СВО сбиты украинский МиГ-29, пять ракет HIMARS и десятки дронов

Российские системы ПВО уничтожили в Запорожской области украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T15:10

2023-11-11T15:10

2023-11-11T15:10

новости сво

министерство обороны рф

пво

himars

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130956453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ecdaf9fb18bca11fcd6ba5e09f5d25c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили в Запорожской области украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, за минувшие сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уточнили в военном ведомстве.В общей сложности за сутки сбито 38 украинских БПЛА возле населенных пунктов Площанка, Сватово, Кременная ЛНР, Пески, Курдюмовка, Василевка, Каменка ДНР, а также Чистополье, Токмак и Пологи Запорожской области.Накануне сообщалось, что за минувшую неделю ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции восемь боевых самолетов, в том числе Миг-29, Су-27 и штурмовики Су-25.В четверг, 9 ноября, ракета "Нептун" была обнаружена и уничтожена дежурными средствами ПВО у берегов Крымского полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Днепр" уничтожил на Херсонщине ангар с техникой ВСУ и десятки боевиковЗеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли ЗападВСУ за неделю потеряли 8 боевых самолетов, 12 ракет Storm Shadow и SCALP

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, himars, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу