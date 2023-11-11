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В зоне СВО сбиты украинский МиГ-29, пять ракет HIMARS и десятки дронов - РИА Новости Крым, 11.11.2023
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В зоне СВО сбиты украинский МиГ-29, пять ракет HIMARS и десятки дронов
В зоне СВО сбиты украинский МиГ-29, пять ракет HIMARS и десятки дронов - РИА Новости Крым, 11.11.2023
В зоне СВО сбиты украинский МиГ-29, пять ракет HIMARS и десятки дронов
Российские системы ПВО уничтожили в Запорожской области украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T15:10
2023-11-11T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили в Запорожской области украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, за минувшие сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уточнили в военном ведомстве.В общей сложности за сутки сбито 38 украинских БПЛА возле населенных пунктов Площанка, Сватово, Кременная ЛНР, Пески, Курдюмовка, Василевка, Каменка ДНР, а также Чистополье, Токмак и Пологи Запорожской области.Накануне сообщалось, что за минувшую неделю ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции восемь боевых самолетов, в том числе Миг-29, Су-27 и штурмовики Су-25.В четверг, 9 ноября, ракета "Нептун" была обнаружена и уничтожена дежурными средствами ПВО у берегов Крымского полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Днепр" уничтожил на Херсонщине ангар с техникой ВСУ и десятки боевиковЗеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли ЗападВСУ за неделю потеряли 8 боевых самолетов, 12 ракет Storm Shadow и SCALP
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости сво, министерство обороны рф, пво, himars, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу
В зоне СВО сбиты украинский МиГ-29, пять ракет HIMARS и десятки дронов

Минобороны: в зоне СВО уничтожены самолет МиГ-29, пять ракет HIMARS и десятки дронов ВСУ

15:10 11.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили в Запорожской области украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны в районе города Запорожье уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", – сказано в сводке Минобороны.

Кроме того, за минувшие сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уточнили в военном ведомстве.
В общей сложности за сутки сбито 38 украинских БПЛА возле населенных пунктов Площанка, Сватово, Кременная ЛНР, Пески, Курдюмовка, Василевка, Каменка ДНР, а также Чистополье, Токмак и Пологи Запорожской области.
Накануне сообщалось, что за минувшую неделю ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции восемь боевых самолетов, в том числе Миг-29, Су-27 и штурмовики Су-25.
В четверг, 9 ноября, ракета "Нептун" была обнаружена и уничтожена дежурными средствами ПВО у берегов Крымского полуострова.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПВОHIMARSБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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