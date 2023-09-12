https://crimea.ria.ru/20230912/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-12-sentyabrya-1131362623.html

Главные новости и заявления дня: 12 сентября

Главные новости и заявления дня: 12 сентября - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Главные новости и заявления дня: 12 сентября

Самолет Сочи – Омск совершил аварийную посадку в пшеничном поле. Путин сделал заявление о мобилизации в России. Страшное наводнение в Ливии унесло жизни тысяч... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T22:31

2023-09-12T22:31

2023-09-12T22:31

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СИМЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Самолет Сочи – Омск совершил аварийную посадку в пшеничном поле. Путин сделал заявление о мобилизации в России. Страшное наводнение в Ливии унесло жизни тысяч человек. Польша запретила ввоз зерна из Украины. В зоне СВО впервые уничтожили турецкое ракетное вооружение. На Херсонщине оценили последствия теракта на Каховской ГЭС. РФ вдвое увеличит производство беспилотников. В России будет новый праздник.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ЧП с самолетом Сочи – ОмскПассажирский самолет, следовавший из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области."Сегодня в 09:44 в Убинском районе Новосибирской области самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка", – отмечалось в сообщении.Помощь медиков понадобилась пятерым пассажирам. Двое пассажиров получили ушибы и были направлены в больницу на обследование, еще троим помощь была оказана на месте. Находившиеся на борту дети не пострадали.По словам гендиректора "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова, причиной аварийной посадки стал отказ одной из трех гидросистем, из-за чего командир воздушного судна решил посадить самолет в поле с выпущенными шасси. Он также рассказал подробности произошедшего.Путин сделал заявление о мобилизации в РоссииКонтракты на службу в рядах ВС РФ подписали уже 270 тысяч человек, и это число с каждым днем растет, поэтому необходимости в новой волне мобилизации в стране нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме."За последние 6-7 месяцев добровольно подписали контракты на службу в Вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек. Люди приходят в военкоматы и подписывают контракты. И больше того, этот процесс продолжается: ежедневно до 1,5 тысяч человек приходят для подписания контракта", – сказал российский лидер.Страшное наводнение в ЛивииБолее пяти тысяч человек погибли и свыше девяти тысяч пропали без вести в результате наводнений в городе Дерна на востоке Ливии. По информации представителя Красного Полумесяца, необходимы более масштабные поисковые операции, при этом возможности государства и гуманитарного движения ограничены, и Ливия нуждается "в любом международном сотрудничестве".Польша запретила ввоз зерна из УкраиныКабмин Польши принял постановление, которым запретил с 15 сентября ввоз зерна из Украины, независимо от того, какое решение в этот день примет Еврокомиссия. "Мы точно вводим в действие свое распоряжение, которое запретит ввоз на территорию Польши четырех видов зерна до момента урегулирования Европейским Союзом польско-украинских экономических отношений", – сказал министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс.Разбит турецкий РСЗОРоссийские военные уничтожили на Купянском направлении реактивную систему залпового огня T-122 Sakarya турецкого производства. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным военного ведомства, за сутки противник потерял почти 600 военнослужащих на разных направлениях. Только на Херсонском фронте бойцы группировки "Днепр" уничтожили до полусотни боевиков. На Херсонщине оценили последствия теракта на Каховской ГЭСПоследствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в России. Об этом рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.По словам Алексеенко, В Херсонской области пострадали около 23 тысяч жилых домов. Для сравнения, в одной из крупнейших катастроф, произошедших в 2013 году на Дальнем Востоке, были повреждены порядка 13 тысяч домов. А в еще одной, не менее страшной, в Крымске в 2012 году, – около 7 тысяч домов.Глава областного правительства рассказал, благодаря чему и как удалось справиться с таким масштабом разрушений. РФ вдвое увеличит производство беспилотниковПравительство намерено вдвое увеличить производство тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов в России в течение семи лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."За предстоящие семь лет планируем почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжелых и средних аппаратов", – сказал Мишустин.В России будет новый праздникПрезидент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым 30 сентября устанавливается новая памятна дата – День воссоединения России и четырех новых регионов. "30 сентября – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)", – говорится в документе, который после принятия вступит в силу в день опубликования.

https://crimea.ria.ru/20230912/chp-s-samoletom-omsk--sochi-byl-li-shans-doletet-do-aerodroma-1131361626.html

https://crimea.ria.ru/20230912/podolyak-indiya-i-kitay--strany-so-slabym-intellektualnym-potentsialom-1131345095.html

https://crimea.ria.ru/20230912/pomosch-agrariyam-khersonskoy-oblasti-gospodderzhka-i-perekhod-na-zernovye-1131358501.html

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