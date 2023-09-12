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Главные новости и заявления дня: 12 сентября - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Главные новости и заявления дня: 12 сентября
Главные новости и заявления дня: 12 сентября - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Главные новости и заявления дня: 12 сентября
Самолет Сочи – Омск совершил аварийную посадку в пшеничном поле. Путин сделал заявление о мобилизации в России. Страшное наводнение в Ливии унесло жизни тысяч... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T22:31
2023-09-12T22:31
россия
в мире
происшествия
аварийная посадка самолета сочи-омск
общество
новости
главное за день
украина
польша
новости сво
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СИМЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Самолет Сочи – Омск совершил аварийную посадку в пшеничном поле. Путин сделал заявление о мобилизации в России. Страшное наводнение в Ливии унесло жизни тысяч человек. Польша запретила ввоз зерна из Украины. В зоне СВО впервые уничтожили турецкое ракетное вооружение. На Херсонщине оценили последствия теракта на Каховской ГЭС. РФ вдвое увеличит производство беспилотников. В России будет новый праздник.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ЧП с самолетом Сочи – ОмскПассажирский самолет, следовавший из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области."Сегодня в 09:44 в Убинском районе Новосибирской области самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка", – отмечалось в сообщении.Помощь медиков понадобилась пятерым пассажирам. Двое пассажиров получили ушибы и были направлены в больницу на обследование, еще троим помощь была оказана на месте. Находившиеся на борту дети не пострадали.По словам гендиректора "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова, причиной аварийной посадки стал отказ одной из трех гидросистем, из-за чего командир воздушного судна решил посадить самолет в поле с выпущенными шасси. Он также рассказал подробности произошедшего.Путин сделал заявление о мобилизации в РоссииКонтракты на службу в рядах ВС РФ подписали уже 270 тысяч человек, и это число с каждым днем растет, поэтому необходимости в новой волне мобилизации в стране нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме."За последние 6-7 месяцев добровольно подписали контракты на службу в Вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек. Люди приходят в военкоматы и подписывают контракты. И больше того, этот процесс продолжается: ежедневно до 1,5 тысяч человек приходят для подписания контракта", – сказал российский лидер.Страшное наводнение в ЛивииБолее пяти тысяч человек погибли и свыше девяти тысяч пропали без вести в результате наводнений в городе Дерна на востоке Ливии. По информации представителя Красного Полумесяца, необходимы более масштабные поисковые операции, при этом возможности государства и гуманитарного движения ограничены, и Ливия нуждается "в любом международном сотрудничестве".Польша запретила ввоз зерна из УкраиныКабмин Польши принял постановление, которым запретил с 15 сентября ввоз зерна из Украины, независимо от того, какое решение в этот день примет Еврокомиссия. "Мы точно вводим в действие свое распоряжение, которое запретит ввоз на территорию Польши четырех видов зерна до момента урегулирования Европейским Союзом польско-украинских экономических отношений", – сказал министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс.Разбит турецкий РСЗОРоссийские военные уничтожили на Купянском направлении реактивную систему залпового огня T-122 Sakarya турецкого производства. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным военного ведомства, за сутки противник потерял почти 600 военнослужащих на разных направлениях. Только на Херсонском фронте бойцы группировки "Днепр" уничтожили до полусотни боевиков. На Херсонщине оценили последствия теракта на Каховской ГЭСПоследствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в России. Об этом рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.По словам Алексеенко, В Херсонской области пострадали около 23 тысяч жилых домов. Для сравнения, в одной из крупнейших катастроф, произошедших в 2013 году на Дальнем Востоке, были повреждены порядка 13 тысяч домов. А в еще одной, не менее страшной, в Крымске в 2012 году, – около 7 тысяч домов.Глава областного правительства рассказал, благодаря чему и как удалось справиться с таким масштабом разрушений. РФ вдвое увеличит производство беспилотниковПравительство намерено вдвое увеличить производство тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов в России в течение семи лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."За предстоящие семь лет планируем почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжелых и средних аппаратов", – сказал Мишустин.В России будет новый праздникПрезидент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым 30 сентября устанавливается новая памятна дата – День воссоединения России и четырех новых регионов. "30 сентября – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)", – говорится в документе, который после принятия вступит в силу в день опубликования.
https://crimea.ria.ru/20230912/chp-s-samoletom-omsk--sochi-byl-li-shans-doletet-do-aerodroma-1131361626.html
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РИА Новости Крым
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россия, в мире, происшествия, аварийная посадка самолета сочи-омск, общество, новости, главное за день, украина, польша, новости сво, разрушение каховской гэс, частичная мобилизация
Главные новости и заявления дня: 12 сентября

Главные события и заявления вторника, 12 сентября

22:31 12.09.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Самолет Сочи – Омск совершил аварийную посадку в пшеничном поле. Путин сделал заявление о мобилизации в России. Страшное наводнение в Ливии унесло жизни тысяч человек. Польша запретила ввоз зерна из Украины. В зоне СВО впервые уничтожили турецкое ракетное вооружение. На Херсонщине оценили последствия теракта на Каховской ГЭС. РФ вдвое увеличит производство беспилотников. В России будет новый праздник.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

ЧП с самолетом Сочи – Омск

Пассажирский самолет, следовавший из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области.
"Сегодня в 09:44 в Убинском районе Новосибирской области самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка", – отмечалось в сообщении.
Помощь медиков понадобилась пятерым пассажирам. Двое пассажиров получили ушибы и были направлены в больницу на обследование, еще троим помощь была оказана на месте. Находившиеся на борту дети не пострадали.
По словам гендиректора "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова, причиной аварийной посадки стал отказ одной из трех гидросистем, из-за чего командир воздушного судна решил посадить самолет в поле с выпущенными шасси. Он также рассказал подробности произошедшего.
Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
20:49
ЧП с самолетом Омск – Сочи: был ли шанс долететь до аэродрома

Путин сделал заявление о мобилизации в России

Контракты на службу в рядах ВС РФ подписали уже 270 тысяч человек, и это число с каждым днем растет, поэтому необходимости в новой волне мобилизации в стране нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.
"За последние 6-7 месяцев добровольно подписали контракты на службу в Вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек. Люди приходят в военкоматы и подписывают контракты. И больше того, этот процесс продолжается: ежедневно до 1,5 тысяч человек приходят для подписания контракта", – сказал российский лидер.

Страшное наводнение в Ливии

Более пяти тысяч человек погибли и свыше девяти тысяч пропали без вести в результате наводнений в городе Дерна на востоке Ливии.
По информации представителя Красного Полумесяца, необходимы более масштабные поисковые операции, при этом возможности государства и гуманитарного движения ограничены, и Ливия нуждается "в любом международном сотрудничестве".

Польша запретила ввоз зерна из Украины

Кабмин Польши принял постановление, которым запретил с 15 сентября ввоз зерна из Украины, независимо от того, какое решение в этот день примет Еврокомиссия.
"Мы точно вводим в действие свое распоряжение, которое запретит ввоз на территорию Польши четырех видов зерна до момента урегулирования Европейским Союзом польско-украинских экономических отношений", – сказал министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
15:18
Подоляк: Индия и Китай – страны со слабым интеллектуальным потенциалом

Разбит турецкий РСЗО

Российские военные уничтожили на Купянском направлении реактивную систему залпового огня T-122 Sakarya турецкого производства. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, за сутки противник потерял почти 600 военнослужащих на разных направлениях.
Только на Херсонском фронте бойцы группировки "Днепр" уничтожили до полусотни боевиков.

На Херсонщине оценили последствия теракта на Каховской ГЭС

Последствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в России. Об этом рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
По словам Алексеенко, В Херсонской области пострадали около 23 тысяч жилых домов. Для сравнения, в одной из крупнейших катастроф, произошедших в 2013 году на Дальнем Востоке, были повреждены порядка 13 тысяч домов. А в еще одной, не менее страшной, в Крымске в 2012 году, – около 7 тысяч домов.
Глава областного правительства рассказал, благодаря чему и как удалось справиться с таким масштабом разрушений.
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
19:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
Помощь аграриям Херсонской области: господдержка и переход на зерновые

РФ вдвое увеличит производство беспилотников

Правительство намерено вдвое увеличить производство тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов в России в течение семи лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"За предстоящие семь лет планируем почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжелых и средних аппаратов", – сказал Мишустин.

В России будет новый праздник

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым 30 сентября устанавливается новая памятна дата – День воссоединения России и четырех новых регионов.
"30 сентября – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)", – говорится в документе, который после принятия вступит в силу в день опубликования.
 
РоссияВ миреПроисшествияАварийная посадка самолета Сочи-ОмскОбществоНовостиГлавное за деньУкраинаПольшаНовости СВОРазрушение Каховской ГЭСЧастичная мобилизация
 
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Заголовок открываемого материала
22:56Главные новости Крыма: 12 сентября
22:31Главные новости и заявления дня: 12 сентября
22:09Как дунайские волны румынов с украинцами поссорили
21:37Заболевших COVID–19 стало больше в 65 субъектах страны
21:23Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области
21:08Племянники из балетных школ: в Крыму появилась новая схема мошенничества
20:49ЧП с самолетом Омск – Сочи: был ли шанс долететь до аэродрома
20:35Авиабомбу обнаружили в Сакском районе Крыма
20:22Работа на 360 млн: в Коктебеле отремонтируют улично-дорожную сеть
19:51Воронцовский дворец в Крыму украсил памятную серебряную монету
19:35Птица высокого полета: мясо курицы в Крыму подорожало на 30%
19:13Помощь аграриям Херсонской области: господдержка и переход на зерновые
19:03Крымский мост: актуальные данные на вечер вторника
18:35Уходит в Уссурийск: в Крыму начался сбор сливы китайской селекции
18:25На поезде в Крым: из Москвы назначены дополнительные рейсы на октябрь
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17:25Игнорируя ЕС: Польша ввела запрет на ввоз зерна из Украины
17:14В Минэнерго заявили о нормализации ситуации с поставками топлива в Крым
17:09Эксперт: в социальных сетях нужно соблюдать цифровую гигиену
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