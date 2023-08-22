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Главные события и заявления дня: 22 августа - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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Главные события и заявления дня: 22 августа
Главные события и заявления дня: 22 августа - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Главные события и заявления дня: 22 августа
Найдены тела всех погибших в коллекторе в Москве. Десантные катера ВСУ уничтожены в Черном море. 14 атак: в Минобороны рассказали о контрнаступлении ВСУ... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T22:48
2023-08-22T22:48
главное за день
москва
ск рф (следственный комитет российской федерации)
министерство обороны рф
московская область
брянская область
пво
киев
франция
scalp
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Найдены тела всех погибших в коллекторе в Москве. Десантные катера ВСУ уничтожены в Черном море. 14 атак: в Минобороны рассказали о контрнаступлении ВСУ. Диверсанты и беспилотники: террор ВСУ продолжается. Киев получил от Франции первые ракеты SCALP. Путин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регион. Первая запорожская компания стала участником СЭЗ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Найдены тела всех погибших в коллекторе в МосквеВ Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам. Об этом сообщили в столичном управлении Следкома.По данным следствия, гид-диггер совместно с группой из семи человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки. Во время дождя из-за подъема воды погибли все экскурсанты, в том числе подростки.Авиация РФ уничтожила десантные катера ВСУ в Черном мореНочью во вторник, 22 августа, российский истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер ВСУ, находившийся возле российских газодобывающих установок в Черном море, западнее мыса Тарханкут. Об этом сообщили в Минобороны России. Позже в этот день в российском военном ведомстве сообщили, что в районе острова Змеиный в Черном море самолетом ВКС РФ уничтожен американский военный катер с украинскими десантниками на борту."Восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ", – отмечалось в сообщении. 14 атак: в Минобороны рассказали о контрнаступлении ВСУЗа сутки ВСУ предприняли на разных направлениях в общей сложности 14 атак, ни одна из них не была успешной, об этом сообщили в Минобороны России. На всех участках боевого соприкосновения противник потерял свыше 700 человек убитыми и ранеными. Только на одном из направлений было отражено 6 атак. В ведомстве назвали впечатляющие цифры по уничтоженной технике украинской армии, среди которой очень много оружия западного производства. Диверсанты и беспилотники: террор ВСУ продолжаетсяНочью в небе над Московской и Брянской областями ПВО обнаружило вражеские беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В первом случаи БПЛА уничтожили, во втором – подавили средствами РЭБ. Помимо этого, в Брянскую область попытались сегодня прорваться диверсанты, о чем сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Также в подмосковном Красногорске беспилотник врезался в жилой дом. Киев получил от Франции первые ракеты SCALPПариж передал Киеву первую партию многоцелевых высокоточных крылатая SCALP. Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко."Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. Поставки SCALP будут продолжаться", – заявил Омельченко. В зарубежных изданиях в этот день в очередной раз обсуждается тема возможности поставок США киевскому режиму высокоточных крылатых ракет JASSM, что при их установке на самолеты F-16, которые ждет Киев, якобы может помочь ВСУ "захватить" Крым. "F-16 пока не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM", – комментирует обозреватель Forbes Дэвид Экс.Что касается самих поставок многофункциональных истребителей F-16, то о том, когда их ждут ВСУ, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Путин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регионПрезидент России Владимир Путин поручил развивать логистические коридоры на Азово-Черноморском, Восточном и Южном направлениях в связи с растущего объема грузоперевозок."Для расширения внешней торговли нужно развивать логистические коридоры… Только за последний год объем экспортных грузоперевозок по этим маршрутам существенно вырос, и все прогнозы указывают на то, что он будет увеличиваться", – сказал президент на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.Он отметил, что некоторые дорожные карты правительство уже утвердило. Первая запорожская компания стала участником СЭЗПервая компания из Запорожской области, реализующая проект по модернизации станочного парка, стала участником СЭЗ в новых регионах, об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин."Предприятие планирует нарастить производство деталей к дизелям локомотивов на 35 тысяч штук в год – это в два раза больше, чем сейчас", - поделился Хуснуллин.За первые 3 года новый резидент СЭЗ планирует вложить в модернизацию предприятия более 87 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20230822/na-kubani-stolknulis-dva-passazhirskikh-avtobusa--postradali-deti-1130869362.html
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москва
московская область
брянская область
киев
франция
азовское море
черное море
запорожская область
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главное за день, москва, ск рф (следственный комитет российской федерации), министерство обороны рф, московская область, брянская область, пво, киев, франция, scalp, александр богомаз, беспилотник (бпла, дрон), владимир путин (политик), азовское море, черное море, логистика, запорожская область, марат хуснуллин, сэз в новых регионах россии
Главные события и заявления дня: 22 августа

Главные события и заявления вторника, 22 августа

22:48 22.08.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Найдены тела всех погибших в коллекторе в Москве. Десантные катера ВСУ уничтожены в Черном море. 14 атак: в Минобороны рассказали о контрнаступлении ВСУ. Диверсанты и беспилотники: террор ВСУ продолжается. Киев получил от Франции первые ракеты SCALP. Путин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регион. Первая запорожская компания стала участником СЭЗ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Найдены тела всех погибших в коллекторе в Москве

В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам. Об этом сообщили в столичном управлении Следкома.
По данным следствия, гид-диггер совместно с группой из семи человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки. Во время дождя из-за подъема воды погибли все экскурсанты, в том числе подростки.
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Авиация РФ уничтожила десантные катера ВСУ в Черном море

Ночью во вторник, 22 августа, российский истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер ВСУ, находившийся возле российских газодобывающих установок в Черном море, западнее мыса Тарханкут. Об этом сообщили в Минобороны России.
Позже в этот день в российском военном ведомстве сообщили, что в районе острова Змеиный в Черном море самолетом ВКС РФ уничтожен американский военный катер с украинскими десантниками на борту.
"Восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ", – отмечалось в сообщении.
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14 атак: в Минобороны рассказали о контрнаступлении ВСУ

За сутки ВСУ предприняли на разных направлениях в общей сложности 14 атак, ни одна из них не была успешной, об этом сообщили в Минобороны России. На всех участках боевого соприкосновения противник потерял свыше 700 человек убитыми и ранеными.
Только на одном из направлений было отражено 6 атак.
В ведомстве назвали впечатляющие цифры по уничтоженной технике украинской армии, среди которой очень много оружия западного производства.
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Диверсанты и беспилотники: террор ВСУ продолжается

Ночью в небе над Московской и Брянской областями ПВО обнаружило вражеские беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В первом случаи БПЛА уничтожили, во втором – подавили средствами РЭБ.
Помимо этого, в Брянскую область попытались сегодня прорваться диверсанты, о чем сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Также в подмосковном Красногорске беспилотник врезался в жилой дом.
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Киев получил от Франции первые ракеты SCALP

Париж передал Киеву первую партию многоцелевых высокоточных крылатая SCALP. Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.
"Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. Поставки SCALP будут продолжаться", – заявил Омельченко.
В зарубежных изданиях в этот день в очередной раз обсуждается тема возможности поставок США киевскому режиму высокоточных крылатых ракет JASSM, что при их установке на самолеты F-16, которые ждет Киев, якобы может помочь ВСУ "захватить" Крым.
"F-16 пока не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM", – комментирует обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Что касается самих поставок многофункциональных истребителей F-16, то о том, когда их ждут ВСУ, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
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Путин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регион

Президент России Владимир Путин поручил развивать логистические коридоры на Азово-Черноморском, Восточном и Южном направлениях в связи с растущего объема грузоперевозок.
"Для расширения внешней торговли нужно развивать логистические коридоры… Только за последний год объем экспортных грузоперевозок по этим маршрутам существенно вырос, и все прогнозы указывают на то, что он будет увеличиваться", – сказал президент на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он отметил, что некоторые дорожные карты правительство уже утвердило.
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Первая запорожская компания стала участником СЭЗ

Первая компания из Запорожской области, реализующая проект по модернизации станочного парка, стала участником СЭЗ в новых регионах, об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Предприятие планирует нарастить производство деталей к дизелям локомотивов на 35 тысяч штук в год – это в два раза больше, чем сейчас", - поделился Хуснуллин.
За первые 3 года новый резидент СЭЗ планирует вложить в модернизацию предприятия более 87 млн рублей.
Многоэтажный жилой дом - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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Главное за деньМоскваСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Министерство обороны РФМосковская областьБрянская областьПВОКиевФранцияSCALPАлександр БогомазБеспилотник (БПЛА, дрон)Владимир Путин (политик)Азовское мореЧерное мореЛогистикаЗапорожская областьМарат ХуснуллинСЭЗ в новых регионах России
 
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