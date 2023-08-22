https://crimea.ria.ru/20230822/v-podmoskovnom-krasnogorske-bespilotnik-vrezalsya-v-zhiloy-dom-1130866875.html

В подмосковном Красногорске беспилотник врезался в жилой дом

В подмосковном Красногорске беспилотник врезался в жилой дом - РИА Новости Крым, 22.08.2023

В подмосковном Красногорске беспилотник врезался в жилой дом

Коммунальные службы убирают осколки стекол вокруг дома в Красногорске, поврежденного в результате падения беспилотника ночью 22 августа, передает корреспондент... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T09:31

2023-08-22T09:31

2023-08-22T09:31

красногорск

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

московская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Коммунальные службы убирают осколки стекол вокруг дома в Красногорске, поврежденного в результате падения беспилотника ночью 22 августа, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Минобороны России сообщило, что ночью была пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки дронами в Брянской и Московской областях, в Подмосковье два беспилотника обнаружены и уничтожены средствами ПВО, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО в Подмосковье сбила два ударных беспилотника - в районе Красногорска и Часцов. По данным корреспондента, около 2.45 мск в подмосковном Красногорске раздался громкий звук. В 25-этажном доме по адресу Красногорский бульвар, 10, поврежден фасад и окна, также пострадали припаркованные рядом машины.

https://crimea.ria.ru/20230822/ukrainskie-bespilotniki-unichtozheny-nad-moskovskoy-i-bryanskoy-oblastyami-1130865357.html

красногорск

московская область

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Дом в Красногорске, пострадавший при падении беспилотника Дом в Красногорске, который пострадал ночью при падении беспилотника. На месте коммунальщики убирают осколки стекол, во дворе повреждены машины. 2023-08-22T09:31 true PT0M21S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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красногорск, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, всу (вооруженные силы украины), московская область