https://crimea.ria.ru/20230822/v-podmoskovnom-krasnogorske-bespilotnik-vrezalsya-v-zhiloy-dom-1130866875.html
В подмосковном Красногорске беспилотник врезался в жилой дом
В подмосковном Красногорске беспилотник врезался в жилой дом - РИА Новости Крым, 22.08.2023
В подмосковном Красногорске беспилотник врезался в жилой дом
Коммунальные службы убирают осколки стекол вокруг дома в Красногорске, поврежденного в результате падения беспилотника ночью 22 августа, передает корреспондент... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T09:31
2023-08-22T09:31
2023-08-22T09:31
красногорск
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
московская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Коммунальные службы убирают осколки стекол вокруг дома в Красногорске, поврежденного в результате падения беспилотника ночью 22 августа, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Минобороны России сообщило, что ночью была пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки дронами в Брянской и Московской областях, в Подмосковье два беспилотника обнаружены и уничтожены средствами ПВО, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО в Подмосковье сбила два ударных беспилотника - в районе Красногорска и Часцов. По данным корреспондента, около 2.45 мск в подмосковном Красногорске раздался громкий звук. В 25-этажном доме по адресу Красногорский бульвар, 10, поврежден фасад и окна, также пострадали припаркованные рядом машины.
https://crimea.ria.ru/20230822/ukrainskie-bespilotniki-unichtozheny-nad-moskovskoy-i-bryanskoy-oblastyami-1130865357.html
красногорск
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Дом в Красногорске, пострадавший при падении беспилотника
Дом в Красногорске, который пострадал ночью при падении беспилотника. На месте коммунальщики убирают осколки стекол, во дворе повреждены машины.
2023-08-22T09:31
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красногорск, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, всу (вооруженные силы украины), московская область
В подмосковном Красногорске беспилотник врезался в жилой дом
В Красногорске убирают осколки стекол у дома, поврежденного при падении беспилотника
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Коммунальные службы убирают осколки стекол вокруг дома в Красногорске, поврежденного в результате падения беспилотника ночью 22 августа, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Минобороны России сообщило, что ночью была пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки дронами в Брянской и Московской областях, в Подмосковье два беспилотника обнаружены и уничтожены средствами ПВО, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО в Подмосковье сбила два ударных беспилотника - в районе Красногорска и Часцов.
По данным корреспондента, около 2.45 мск в подмосковном Красногорске раздался громкий звук. В 25-этажном доме по адресу Красногорский бульвар, 10, поврежден фасад и окна, также пострадали припаркованные рядом машины.