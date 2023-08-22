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Массово горит: армия России ударно уничтожает оружие ВСУ от НАТО
Массово горит: армия России ударно уничтожает оружие ВСУ от НАТО - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Массово горит: армия России ударно уничтожает оружие ВСУ от НАТО
Вооруженные силы России за сутки массово уничтожили западное оружие, которое ВСУ в большом количестве задействует на разных направлениях, следует из сводки... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T15:52
2023-08-22T15:52
2023-08-22T15:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки массово уничтожили западное оружие, которое ВСУ в большом количестве задействует на разных направлениях, следует из сводки Минобороны РФ.Так, на Запорожском направлении за сутки поражены 11 орудий и четыре миномета западного производства.Еще пяти американских артсистем М777 на вооружении украинской армии не стало на Херсонском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Кроме того, на Донецком направлении уничтожена еще одна польская Krab, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. А на Южно-Донецком - орудие FH-70 производства Великобритании.Помимо этого, на Купянском направлении в районе населенного пункта Табаевка в Харьковской области разбит склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, а под Васильковкой в Днепропетровской области - склад 1-й танковой бригады ВСУ.Здесь также уточнили, что за сутки средствами российских ПВО было перехвачено 4 реактивных снаряда системы залпового огня американской системы HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Американских Paladin все меньше в зоне СВО: новые потери вооружения ВСУ Армия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации Краснолиманское направление: российский "Солнцепек" выжигает позиции ВСУ Назван примерный срок поставок Украине самолетов F-16 SCALP для Украины: Париж передал Киеву первую партию крылатых ракет
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новости, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво
Массово горит: армия России ударно уничтожает оружие ВСУ от НАТО
Армия России массово уничтожает в зоне СВО западное оружие на вооружении ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки массово уничтожили западное оружие, которое ВСУ в большом количестве задействует на разных направлениях, следует из сводки Минобороны РФ.
Так, на Запорожском направлении за сутки поражены 11 орудий и четыре миномета западного производства.
"В том числе: две артиллерийские системы М777 производства США, три буксируемые гаубицы М119 производства США, самоходные артиллерийские установки - Krab польского производства и Cezar французского производства, - а также орудие "FH-70" производства Великобритании", - уточнили в военном ведомстве.
Еще пяти американских артсистем М777 на вооружении украинской армии не стало на Херсонском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Кроме того, на Донецком направлении уничтожена еще одна польская Krab, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. А на Южно-Донецком - орудие FH-70 производства Великобритании.
Помимо этого, на Купянском направлении в районе населенного пункта Табаевка в Харьковской области разбит склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, а под Васильковкой в Днепропетровской области - склад 1-й танковой бригады ВСУ.
"Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ", - отметили в Минобороны.
Здесь также уточнили, что за сутки средствами российских ПВО было перехвачено 4 реактивных снаряда системы залпового огня американской системы HIMARS.
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