https://crimea.ria.ru/20230822/naydeny-tela-vsekh-uchastnikov-ekskursii-po-kollektoram-v-moskve-1130872708.html

Найдены тела всех участников экскурсии по коллекторам в Москве

Найдены тела всех участников экскурсии по коллекторам в Москве - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Найдены тела всех участников экскурсии по коллекторам в Москве

В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета. РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T13:49

2023-08-22T13:49

2023-08-22T13:49

москва

происшествия

новости

стихия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.По данным следствия, 20 августа гид-диггер совместно с группой из семи человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В результате подъема воды погибли люди, в том числе несовершеннолетние.В рамках расследования по делу проведены обыски и установлено местонахождение генерального директора фирмы, осуществлявшей продажу и предоставление указанной услуги. Кроме того, задержан один из организаторов экскурсии, которому уже предъявлено обвинение в совершенном преступлении. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.Читайте также на РИА Новости Крым:Тело третьего человека нашли в коллекторе в центре МосквыДвое погибли на экскурсии в коллекторе во время ливня в Москве

москва

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, новости, стихия, ск рф (следственный комитет российской федерации)