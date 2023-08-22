Рейтинг@Mail.ru
Найдены тела всех участников экскурсии по коллекторам в Москве - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230822/naydeny-tela-vsekh-uchastnikov-ekskursii-po-kollektoram-v-moskve-1130872708.html
Найдены тела всех участников экскурсии по коллекторам в Москве
Найдены тела всех участников экскурсии по коллекторам в Москве - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Найдены тела всех участников экскурсии по коллекторам в Москве
В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета. РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T13:49
2023-08-22T13:49
москва
происшествия
новости
стихия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/16/1130872823_256:0:1280:576_1920x0_80_0_0_d8076b20f7cc0fa067ece64851286853.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.По данным следствия, 20 августа гид-диггер совместно с группой из семи человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В результате подъема воды погибли люди, в том числе несовершеннолетние.В рамках расследования по делу проведены обыски и установлено местонахождение генерального директора фирмы, осуществлявшей продажу и предоставление указанной услуги. Кроме того, задержан один из организаторов экскурсии, которому уже предъявлено обвинение в совершенном преступлении. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.Читайте также на РИА Новости Крым:Тело третьего человека нашли в коллекторе в центре МосквыДвое погибли на экскурсии в коллекторе во время ливня в Москве
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/16/1130872823_227:0:995:576_1920x0_80_0_0_c3a2e7320010911282b411e6bca3c5f9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия, новости, стихия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Найдены тела всех участников экскурсии по коллекторам в Москве

В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам - Следком

13:49 22.08.2023
 
В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам
В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.
"К данному часу обнаружены тела всех участников экскурсии, следователи приступили к процедуре опознания", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 20 августа гид-диггер совместно с группой из семи человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В результате подъема воды погибли люди, в том числе несовершеннолетние.
В рамках расследования по делу проведены обыски и установлено местонахождение генерального директора фирмы, осуществлявшей продажу и предоставление указанной услуги. Кроме того, задержан один из организаторов экскурсии, которому уже предъявлено обвинение в совершенном преступлении. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
"По уголовному делу проведены осмотры места происшествия, обследован коллектор реки Неглинки, допрошены свидетели, истребована и изучается документация, назначен ряд экспертиз, проводятся иные следственные действия и оперативные мероприятия", - уточнили в пресс-службе СК России.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тело третьего человека нашли в коллекторе в центре Москвы
Двое погибли на экскурсии в коллекторе во время ливня в Москве
 
МоскваПроисшествияНовостиСтихияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28Очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда
14:07Число пострадавших в ДТП с автобусами на Кубани выросло до 11
13:49Найдены тела всех участников экскурсии по коллекторам в Москве
13:43Назван примерный срок поставок Украине самолетов F-16
13:27За убийство из пушки мирного жителя в ДНР солдат ВСУ получил 22 года
13:20Российские летчики уничтожили катер с десантниками ВСУ в Черном море
13:12SCALP для Украины: Париж передал Киеву первую партию крылатых ракет
13:01За лето крымчане сэкономили более 20 млн рублей на поездках в транспорте
12:53Краснолиманское направление: российский "Солнцепек" выжигает позиции ВСУ
12:27"Артек" и Следком развернули флаги над Адаларами и мысом Шаляпина в Крыму
12:02Украина просит у США очередное "чудо-оружие" для "захвата" Крыма
11:25На Кубани столкнулись два пассажирских автобуса – пострадали дети
11:13Часть Крыма во вторник без воды
11:03В Новой Каховке обновили флаги России на фасадах административных зданий
10:50"Днепр" громит врага: ВСУ несет потери на Херсонском направлении
10:43Власти предложили запретить съемку Крымского моста
10:07Первая компания из Запорожской области стала участником СЭЗ
09:57Аграрные регионы заявили о нехватке бензина и дизеля - в чем причина
09:37Крым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов
09:31В подмосковном Красногорске беспилотник врезался в жилой дом 0:21
Лента новостейМолния