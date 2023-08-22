https://crimea.ria.ru/20230822/naydeny-tela-vsekh-uchastnikov-ekskursii-po-kollektoram-v-moskve-1130872708.html
Найдены тела всех участников экскурсии по коллекторам в Москве
Найдены тела всех участников экскурсии по коллекторам в Москве - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Найдены тела всех участников экскурсии по коллекторам в Москве
В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета. РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T13:49
2023-08-22T13:49
2023-08-22T13:49
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.По данным следствия, 20 августа гид-диггер совместно с группой из семи человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В результате подъема воды погибли люди, в том числе несовершеннолетние.В рамках расследования по делу проведены обыски и установлено местонахождение генерального директора фирмы, осуществлявшей продажу и предоставление указанной услуги. Кроме того, задержан один из организаторов экскурсии, которому уже предъявлено обвинение в совершенном преступлении. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.Читайте также на РИА Новости Крым:Тело третьего человека нашли в коллекторе в центре МосквыДвое погибли на экскурсии в коллекторе во время ливня в Москве
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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москва, происшествия, новости, стихия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Найдены тела всех участников экскурсии по коллекторам в Москве
В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам - Следком
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.
"К данному часу обнаружены тела всех участников экскурсии, следователи приступили к процедуре опознания", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 20 августа гид-диггер совместно с группой из семи человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В результате подъема воды погибли люди, в том числе несовершеннолетние.
В рамках расследования по делу проведены обыски и установлено местонахождение генерального директора фирмы, осуществлявшей продажу и предоставление указанной услуги. Кроме того, задержан один из организаторов экскурсии, которому уже предъявлено обвинение в совершенном преступлении. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
"По уголовному делу проведены осмотры места происшествия, обследован коллектор реки Неглинки, допрошены свидетели, истребована и изучается документация, назначен ряд экспертиз, проводятся иные следственные действия и оперативные мероприятия", - уточнили в пресс-службе СК России.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.
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