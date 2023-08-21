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Тело третьего человека нашли в коллекторе в центре Москвы

Тело третьего человека нашли в коллекторе в центре Москвы - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Тело третьего человека нашли в коллекторе в центре Москвы

Спасатели обнаружили тело третьего человека в коллекторе возле Павелецкого вокзала в центре Москвы. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T13:21

2023-08-21T13:21

2023-08-21T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили тело третьего человека в коллекторе возле Павелецкого вокзала в центре Москвы. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.Возраст и личность погибшего не уточняются.Это уже третий случай со вчерашнего вечера. Ранее СМИ сообщили о том, что в Москве-реке нашли тела двух подростков-диггеров, которые были на экскурсии по подземным коммуникациям. Вечером достали тело 15-летней девушки, ближе к утру — 17-летнего юноши. Их вынесло в реку из коллектора в районе парка "Зарядье".Накануне на Москву обрушились мощные ливни. По предварительным данным, трагедия произошла, когда во время дождя резко поднялся уровень воды в коллекторе и у людей практически не было шансов спастись. Сейчас правоохранители устанавливают состав группы, гулявшей по подземелью.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в районе мыса Тарханкут: столкнулись два катераЖенщину унесло в море, а ее семья застряла на скале: операция МЧС в КрымуЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, новости, стихия