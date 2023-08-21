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Тело третьего человека нашли в коллекторе в центре Москвы - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Тело третьего человека нашли в коллекторе в центре Москвы
Тело третьего человека нашли в коллекторе в центре Москвы - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Тело третьего человека нашли в коллекторе в центре Москвы
Спасатели обнаружили тело третьего человека в коллекторе возле Павелецкого вокзала в центре Москвы. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T13:21
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москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили тело третьего человека в коллекторе возле Павелецкого вокзала в центре Москвы. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.Возраст и личность погибшего не уточняются.Это уже третий случай со вчерашнего вечера. Ранее СМИ сообщили о том, что в Москве-реке нашли тела двух подростков-диггеров, которые были на экскурсии по подземным коммуникациям. Вечером достали тело 15-летней девушки, ближе к утру — 17-летнего юноши. Их вынесло в реку из коллектора в районе парка "Зарядье".Накануне на Москву обрушились мощные ливни. По предварительным данным, трагедия произошла, когда во время дождя резко поднялся уровень воды в коллекторе и у людей практически не было шансов спастись. Сейчас правоохранители устанавливают состав группы, гулявшей по подземелью.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в районе мыса Тарханкут: столкнулись два катераЖенщину унесло в море, а ее семья застряла на скале: операция МЧС в КрымуЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчина
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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москва, происшествия, новости, стихия
Тело третьего человека нашли в коллекторе в центре Москвы

Найдено тело уже третьего человека в коллекторе в центре Москвы

13:21 21.08.2023
 
© РИА НовостиКоллектор в Москве
Коллектор в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили тело третьего человека в коллекторе возле Павелецкого вокзала в центре Москвы. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.
"В 05:35 в районе Павелецкого вокзала из коллектора вытащили тело мужчины", — говорится в сообщении.
Возраст и личность погибшего не уточняются.
Это уже третий случай со вчерашнего вечера. Ранее СМИ сообщили о том, что в Москве-реке нашли тела двух подростков-диггеров, которые были на экскурсии по подземным коммуникациям. Вечером достали тело 15-летней девушки, ближе к утру — 17-летнего юноши. Их вынесло в реку из коллектора в районе парка "Зарядье".
Накануне на Москву обрушились мощные ливни. По предварительным данным, трагедия произошла, когда во время дождя резко поднялся уровень воды в коллекторе и у людей практически не было шансов спастись. Сейчас правоохранители устанавливают состав группы, гулявшей по подземелью.
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