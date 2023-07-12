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Главные события и заявления дня: 12 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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Главные события и заявления дня: 12 июля
Главные события и заявления дня: 12 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Главные события и заявления дня: 12 июля
Минобороны РФ назвало потери ВСУ в провальных попытках наступления. Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям. "Вагнер" передал... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T22:43
2023-07-12T22:43
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новости
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волынская резня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Минобороны РФ назвало потери ВСУ в провальных попытках наступления. Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям. "Вагнер" передал военным свыше двух тысяч единиц техники. ЧС в Туапсинском районе: перекрытые трассы и пропавшие без вести. Сейм Польши требует, чтобы Киев признал вину в Волынской резне. Итоги саммита НАТО для России, Украины и самого альянса.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Саммит НАТО: итоги для России, Украины и самого альянсаНа саммите НАТО в Вильнюсе так и не был сделан шаг, которого так ожидали и так распиарили в официальном Киеве – Украину не пригласили в НАТО и даже не озвучили четких условий для ее вступления. Вместо этого создали совет Украина-НАТО, цель которого - выработать некие гарантии безопасности для Украины.При этом ряд экспертов сходятся во мнении, что главная часть итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе касается не Украины, а Китая. В документе указывается, что "амбиции и политика принуждения" КНР бросают вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО.Такую точку зрения разделяет военный эксперт Андрей Клинцевич. По его мнению, Украина интересует НАТО опосредованно. Главное же внимание сосредоточено на глобальном противостоянии России и Китаю."В части противостояния с Россией, потенциал которой альянс теперь реально оценил и на поле боя, и в тылу, принято решение увеличить численность войск быстрого реагирования НАТО до 300 тысяч человек, и это только в Европе", – отметил эксперт. Для противостояния Китаю впервые пригласили страны, которые окружают КНР: Южную Корею, Японию, Австралию и Новую Зеландию.Провальные наступления и глобальные потери ВСУПо данным Минобороны РФ, в течение суток украинские подразделения продолжили попытки наступления на разных направлениях. Все они оказались безуспешными. За сутки противник потерял более семисот боевиков и большое количество военной техники.Кроме того, в районе населенного пункта Ямполь (ДНР) российские военные поразили командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады нацгвардии Украины. В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, а в Одесской - склады топлива для украинской военной техники.Зеленский и кассетные боеприпасыПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины будут применять американские кассетные боеприпасы исключительно по военным целям и только на тех территориях, которые Киев считает "временно оккупированными"."Это контролируемо и нигде больше не используется", - заявил Зеленский.В свою очередь сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков уверен, что верить обещаниям президента Украины ни в коем случае нельзя.Танки и РСЗО: группа "Вагнер" передала технику военнымПодразделения группы "Вагнер" передали Минобороны свыше двух тысяч единиц техники, включая танки, реактивные системы залпового огня (РСЗО), самоходные артиллерийские установки, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, автомобильная техника и стрелковое оружие."Также приняты более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия", – сообщили в Минобороны РФ.В Туапсе введен режим ЧС: что известно"В ночь на 12 июля на Туапсинский район обрушились залповые дожди — за три часа выпало 144 мм осадков. Сильный ливень подтопил улицы поселков в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях", – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Туапсинском районе был введен режим ЧС.В оперштабе сообщили, что жителей эвакуируют в пункты временного размещения. Множество домов и улиц оказались подтоплены в Горском, Дефановке. В Джубге также подтоплена поликлиника. Позже стало известно, что три человека пропали без вести.Польша требует Киев признать вину в Волынской резнеПольские парламентарии настаивают на признании Украиной вины в Волынской резне."Польско-украинское объединение, годами выстраиваемое представителями обоих народов, должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны", — сказано в постановлении Сейма. Документ также подчеркивает необходимость "провести эксгумацию, достойно захоронить и почтить память всех жертв геноцида".По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолога Богдана Безпалько, пока Запад использует украинский национализм против России, никакие требования Польши к Киеву о признании вины Украины в Волынской резне не будут выполнены, что понятно и самим польским руководителям. Однако этот вопрос снова поднимается в преддверии выборов, чтобы сыграть на национальной памяти польского электората.
https://crimea.ria.ru/20230712/ukraina-i-sammit-nato-v-vilnyuse-glavnoe-1130018815.html
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главное за день, сво, нато, саммит нато в вильнюсе, в мире, россия, украина, новости, польша, волынская резня, потери всу , владимир зеленский (президент украины), кассетные боеприпасы, чвк "вагнер"
Главные события и заявления дня: 12 июля

Главные события и заявления среды, 12 июля

22:43 12.07.2023
 
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINПрезидент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 года.
Президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 года. - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Минобороны РФ назвало потери ВСУ в провальных попытках наступления. Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям. "Вагнер" передал военным свыше двух тысяч единиц техники. ЧС в Туапсинском районе: перекрытые трассы и пропавшие без вести. Сейм Польши требует, чтобы Киев признал вину в Волынской резне. Итоги саммита НАТО для России, Украины и самого альянса.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Саммит НАТО: итоги для России, Украины и самого альянса

На саммите НАТО в Вильнюсе так и не был сделан шаг, которого так ожидали и так распиарили в официальном Киеве – Украину не пригласили в НАТО и даже не озвучили четких условий для ее вступления. Вместо этого создали совет Украина-НАТО, цель которого - выработать некие гарантии безопасности для Украины.
При этом ряд экспертов сходятся во мнении, что главная часть итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе касается не Украины, а Китая. В документе указывается, что "амбиции и политика принуждения" КНР бросают вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО.
"Становится понятным, что США и НАТО не собираются останавливаться в защите своих интересов. Многополярный мир их не интересует и не устраивает. США готовы сжечь весь земной шар для защиты своих собственных интересов. Американцы и натовцы хотят расширить конфликтность в мире, поэтому пытаются продвинуться в Азиатско-Тихоокеанский регион", - считает политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко
Такую точку зрения разделяет военный эксперт Андрей Клинцевич. По его мнению, Украина интересует НАТО опосредованно. Главное же внимание сосредоточено на глобальном противостоянии России и Китаю.
"В части противостояния с Россией, потенциал которой альянс теперь реально оценил и на поле боя, и в тылу, принято решение увеличить численность войск быстрого реагирования НАТО до 300 тысяч человек, и это только в Европе", – отметил эксперт.
Для противостояния Китаю впервые пригласили страны, которые окружают КНР: Южную Корею, Японию, Австралию и Новую Зеландию.
Саммит НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 года. - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Вчера, 19:39
Украина и саммит НАТО в Вильнюсе: главное

Провальные наступления и глобальные потери ВСУ

По данным Минобороны РФ, в течение суток украинские подразделения продолжили попытки наступления на разных направлениях. Все они оказались безуспешными. За сутки противник потерял более семисот боевиков и большое количество военной техники.
Кроме того, в районе населенного пункта Ямполь (ДНР) российские военные поразили командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады нацгвардии Украины. В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, а в Одесской - склады топлива для украинской военной техники.

Зеленский и кассетные боеприпасы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины будут применять американские кассетные боеприпасы исключительно по военным целям и только на тех территориях, которые Киев считает "временно оккупированными".
"Это контролируемо и нигде больше не используется", - заявил Зеленский.
В свою очередь сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков уверен, что верить обещаниям президента Украины ни в коем случае нельзя.
"Руководство Украины и те, кто за ним стоит, прекрасно понимают, что эти исконно русские территории останутся в составе России и уже ни при каких условиях не вернутся в состав Украины. А сам Зеленский хочет как можно дольше остаться у власти, поэтому готов пускаться во все тяжкие и применять любое оружие", – уверен Цеков.
Остатки реактивного боеприпаса - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Вчера, 11:21
Кассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны

Танки и РСЗО: группа "Вагнер" передала технику военным

Подразделения группы "Вагнер" передали Минобороны свыше двух тысяч единиц техники, включая танки, реактивные системы залпового огня (РСЗО), самоходные артиллерийские установки, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, автомобильная техника и стрелковое оружие.
"Также приняты более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия", – сообщили в Минобороны РФ.

В Туапсе введен режим ЧС: что известно

"В ночь на 12 июля на Туапсинский район обрушились залповые дожди — за три часа выпало 144 мм осадков. Сильный ливень подтопил улицы поселков в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях", – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Туапсинском районе был введен режим ЧС.
В оперштабе сообщили, что жителей эвакуируют в пункты временного размещения. Множество домов и улиц оказались подтоплены в Горском, Дефановке. В Джубге также подтоплена поликлиника. Позже стало известно, что три человека пропали без вести.
Затопления в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Вчера, 19:08Радио "Спутник в Крыму"
Какие риски несут аномальные ливни в Крыму и на Кубани

Польша требует Киев признать вину в Волынской резне

Польские парламентарии настаивают на признании Украиной вины в Волынской резне.
"Польско-украинское объединение, годами выстраиваемое представителями обоих народов, должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны", — сказано в постановлении Сейма. Документ также подчеркивает необходимость "провести эксгумацию, достойно захоронить и почтить память всех жертв геноцида".
По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолога Богдана Безпалько, пока Запад использует украинский национализм против России, никакие требования Польши к Киеву о признании вины Украины в Волынской резне не будут выполнены, что понятно и самим польским руководителям. Однако этот вопрос снова поднимается в преддверии выборов, чтобы сыграть на национальной памяти польского электората.
 
Главное за деньСВОНАТОСаммит НАТО в ВильнюсеВ миреРоссияУкраинаНовостиПольшаВолынская резняПотери ВСУВладимир Зеленский (президент Украины)Кассетные боеприпасыЧВК "Вагнер"
 
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