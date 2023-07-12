https://crimea.ria.ru/20230712/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-12-iyulya-1130023708.html

Главные события и заявления дня: 12 июля

Главные события и заявления дня: 12 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Главные события и заявления дня: 12 июля

Минобороны РФ назвало потери ВСУ в провальных попытках наступления. Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям. "Вагнер" передал... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T22:43

2023-07-12T22:43

2023-07-12T22:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Минобороны РФ назвало потери ВСУ в провальных попытках наступления. Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям. "Вагнер" передал военным свыше двух тысяч единиц техники. ЧС в Туапсинском районе: перекрытые трассы и пропавшие без вести. Сейм Польши требует, чтобы Киев признал вину в Волынской резне. Итоги саммита НАТО для России, Украины и самого альянса.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Саммит НАТО: итоги для России, Украины и самого альянсаНа саммите НАТО в Вильнюсе так и не был сделан шаг, которого так ожидали и так распиарили в официальном Киеве – Украину не пригласили в НАТО и даже не озвучили четких условий для ее вступления. Вместо этого создали совет Украина-НАТО, цель которого - выработать некие гарантии безопасности для Украины.При этом ряд экспертов сходятся во мнении, что главная часть итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе касается не Украины, а Китая. В документе указывается, что "амбиции и политика принуждения" КНР бросают вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО.Такую точку зрения разделяет военный эксперт Андрей Клинцевич. По его мнению, Украина интересует НАТО опосредованно. Главное же внимание сосредоточено на глобальном противостоянии России и Китаю."В части противостояния с Россией, потенциал которой альянс теперь реально оценил и на поле боя, и в тылу, принято решение увеличить численность войск быстрого реагирования НАТО до 300 тысяч человек, и это только в Европе", – отметил эксперт. Для противостояния Китаю впервые пригласили страны, которые окружают КНР: Южную Корею, Японию, Австралию и Новую Зеландию.Провальные наступления и глобальные потери ВСУПо данным Минобороны РФ, в течение суток украинские подразделения продолжили попытки наступления на разных направлениях. Все они оказались безуспешными. За сутки противник потерял более семисот боевиков и большое количество военной техники.Кроме того, в районе населенного пункта Ямполь (ДНР) российские военные поразили командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады нацгвардии Украины. В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, а в Одесской - склады топлива для украинской военной техники.Зеленский и кассетные боеприпасыПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины будут применять американские кассетные боеприпасы исключительно по военным целям и только на тех территориях, которые Киев считает "временно оккупированными"."Это контролируемо и нигде больше не используется", - заявил Зеленский.В свою очередь сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков уверен, что верить обещаниям президента Украины ни в коем случае нельзя.Танки и РСЗО: группа "Вагнер" передала технику военнымПодразделения группы "Вагнер" передали Минобороны свыше двух тысяч единиц техники, включая танки, реактивные системы залпового огня (РСЗО), самоходные артиллерийские установки, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, автомобильная техника и стрелковое оружие."Также приняты более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия", – сообщили в Минобороны РФ.В Туапсе введен режим ЧС: что известно"В ночь на 12 июля на Туапсинский район обрушились залповые дожди — за три часа выпало 144 мм осадков. Сильный ливень подтопил улицы поселков в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях", – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Туапсинском районе был введен режим ЧС.В оперштабе сообщили, что жителей эвакуируют в пункты временного размещения. Множество домов и улиц оказались подтоплены в Горском, Дефановке. В Джубге также подтоплена поликлиника. Позже стало известно, что три человека пропали без вести.Польша требует Киев признать вину в Волынской резнеПольские парламентарии настаивают на признании Украиной вины в Волынской резне."Польско-украинское объединение, годами выстраиваемое представителями обоих народов, должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны", — сказано в постановлении Сейма. Документ также подчеркивает необходимость "провести эксгумацию, достойно захоронить и почтить память всех жертв геноцида".По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолога Богдана Безпалько, пока Запад использует украинский национализм против России, никакие требования Польши к Киеву о признании вины Украины в Волынской резне не будут выполнены, что понятно и самим польским руководителям. Однако этот вопрос снова поднимается в преддверии выборов, чтобы сыграть на национальной памяти польского электората.

https://crimea.ria.ru/20230712/ukraina-i-sammit-nato-v-vilnyuse-glavnoe-1130018815.html

https://crimea.ria.ru/20230712/kassetnye-boepripasy-chto-eto-takoe-i-chem-oni-opasny-1130002063.html

https://crimea.ria.ru/20230712/kakie-riski-nesut-anomalnye-livni-v-krymu-i-na-kubani-1130004328.html

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