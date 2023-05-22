https://crimea.ria.ru/20230522/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-22-maya-1128890847.html

Главные события и заявления дня: 22 мая

Главные события и заявления дня: 22 мая - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Главные события и заявления дня: 22 мая

Обстрелы ВСУ и атака украинской ДРГ на Белгородскую область. Заявление Пашиняна по Нагорному Карабаху. Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. ВС... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T22:50

2023-05-22T22:50

2023-05-22T22:50

главное за день

новости

в мире

политика

экономика

общество

сво

контртеррористическая операция (кто)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120787423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2fb62befccc5a7f85e31852b41a6e49e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Обстрелы ВСУ и атака украинской ДРГ на Белгородскую область. Заявление Пашиняна по Нагорному Карабаху. Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. ВС России нанесли групповой ракетный удар по украинскому аэродрому "Днепр". О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Атака ДРГ на Белгородскую областьТри села в Белгородской области в понедельник попали под массированный обстрел со стороны украинских вооруженных формирований: повреждены жилые дома, крестьянское хозяйство, автомобили. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Обстрел мирных населенных пунктов Грайворонского городского округа начался в 9 утра в понедельник. Жертв и пострадавших нет, отметил глава региона.Позже днем Гладков сообщил, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ зашла на территорию Грайворонского округа, российские силовики принимают меры по ликвидации.О произошедшем доложили президенту Владимиру Путину. В области введен режим контртеррористической операции.По последней информации, восемь мирных жителей пострадали в результате атаки ДРГ, погибших среди мирных нет.Запорожская АЭС обесточенаВ результате отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и переведена на дизель-генераторы. Об этом в утром в понедельник сообщили на ЗАЭС. В комментарии РИА Новости Крым директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский сообщил, что острой угрозы ядерной безопасности на станции в настоящее время нет. В то же время, как уточнил бывший сотрудник станции Влад Лаврик, потеря внешнего электроснабжения ЗАЭС может быть опасна только в том случае, если "обстрелы будут сохраняться длительное время" и вследствие отсутствия топлива для генераторов.Армения готова признать Карабах территорией АзербайджанаЕреван готов признать территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах при условии обеспечения безопасности армянского населения. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.По мнению профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николая Межевича, признание Нагорного Карабаха территорией Азербайджана со стороны Армении позволить начать строить отношения в регионе с чистого листа, поставив точку в затянувшемся конфликте Еревана и Баку. Но только в том случае, если последний поведет себя правильно.Минобороны сообщили о потерях ВСУ за суткиПо данным Минобороны ВСУ за сутки потеряли более 520 боевиков и свыше 30 единиц техники. Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8, пять HIMARS и 17 беспилотников.Почему Зеленский не пришел на встречу с президентом БразилииУкраинский лидер Владимир Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой в первую очередь по указанию Вашингтона. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".Лула да Силва отстаивает интересы Бразилии в том плане, что не занимает ярко выраженную антироссийскую позицию, а, напротив, сотрудничает (с РФ) в рамках БРИКС. Кроме того, президент Бразилии по отношению к конфликту на Украине занял взвешенную и адекватную позицию, поэтому сейчас он не в списке рукопожатных лидеров для США. А это значит, что и президенту Зеленскому "дядя Сэм" не позволил с ним общаться", – сказал Шатров.В то же время, по мнению эксперта, даже если бы встреча да Силвы и Зеленского состоялась, вряд ли она прошла бы в конструктивном диалоге.

https://crimea.ria.ru/20230522/chto-takoe-kontrterroristicheskaya-operatsiya-1124731174.html

https://crimea.ria.ru/20230522/raketnyy-udar-nanesen-po-ukrainskomu-aerodromu-dnepr-1128880325.html

https://crimea.ria.ru/20230522/amerika-nepremenno-predast-ukrainu--eks-razvedchik-ssha-ritter-1128890095.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, в мире, политика, экономика, общество, сво, контртеррористическая операция (кто)