https://crimea.ria.ru/20230522/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-22-maya-1128890847.html
Главные события и заявления дня: 22 мая
Главные события и заявления дня: 22 мая - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Главные события и заявления дня: 22 мая
Обстрелы ВСУ и атака украинской ДРГ на Белгородскую область. Заявление Пашиняна по Нагорному Карабаху. Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. ВС... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T22:50
2023-05-22T22:50
2023-05-22T22:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Обстрелы ВСУ и атака украинской ДРГ на Белгородскую область. Заявление Пашиняна по Нагорному Карабаху. Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. ВС России нанесли групповой ракетный удар по украинскому аэродрому "Днепр". О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Атака ДРГ на Белгородскую областьТри села в Белгородской области в понедельник попали под массированный обстрел со стороны украинских вооруженных формирований: повреждены жилые дома, крестьянское хозяйство, автомобили. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Обстрел мирных населенных пунктов Грайворонского городского округа начался в 9 утра в понедельник. Жертв и пострадавших нет, отметил глава региона.Позже днем Гладков сообщил, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ зашла на территорию Грайворонского округа, российские силовики принимают меры по ликвидации.О произошедшем доложили президенту Владимиру Путину. В области введен режим контртеррористической операции.По последней информации, восемь мирных жителей пострадали в результате атаки ДРГ, погибших среди мирных нет.Запорожская АЭС обесточенаВ результате отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и переведена на дизель-генераторы. Об этом в утром в понедельник сообщили на ЗАЭС. В комментарии РИА Новости Крым директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский сообщил, что острой угрозы ядерной безопасности на станции в настоящее время нет. В то же время, как уточнил бывший сотрудник станции Влад Лаврик, потеря внешнего электроснабжения ЗАЭС может быть опасна только в том случае, если "обстрелы будут сохраняться длительное время" и вследствие отсутствия топлива для генераторов.Армения готова признать Карабах территорией АзербайджанаЕреван готов признать территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах при условии обеспечения безопасности армянского населения. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.По мнению профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николая Межевича, признание Нагорного Карабаха территорией Азербайджана со стороны Армении позволить начать строить отношения в регионе с чистого листа, поставив точку в затянувшемся конфликте Еревана и Баку. Но только в том случае, если последний поведет себя правильно.Минобороны сообщили о потерях ВСУ за суткиПо данным Минобороны ВСУ за сутки потеряли более 520 боевиков и свыше 30 единиц техники. Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8, пять HIMARS и 17 беспилотников.Почему Зеленский не пришел на встречу с президентом БразилииУкраинский лидер Владимир Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой в первую очередь по указанию Вашингтона. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".Лула да Силва отстаивает интересы Бразилии в том плане, что не занимает ярко выраженную антироссийскую позицию, а, напротив, сотрудничает (с РФ) в рамках БРИКС. Кроме того, президент Бразилии по отношению к конфликту на Украине занял взвешенную и адекватную позицию, поэтому сейчас он не в списке рукопожатных лидеров для США. А это значит, что и президенту Зеленскому "дядя Сэм" не позволил с ним общаться", – сказал Шатров.В то же время, по мнению эксперта, даже если бы встреча да Силвы и Зеленского состоялась, вряд ли она прошла бы в конструктивном диалоге.
https://crimea.ria.ru/20230522/chto-takoe-kontrterroristicheskaya-operatsiya-1124731174.html
https://crimea.ria.ru/20230522/raketnyy-udar-nanesen-po-ukrainskomu-aerodromu-dnepr-1128880325.html
https://crimea.ria.ru/20230522/amerika-nepremenno-predast-ukrainu--eks-razvedchik-ssha-ritter-1128890095.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, в мире, политика, экономика, общество, сво, контртеррористическая операция (кто)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Обстрелы ВСУ и атака украинской ДРГ на Белгородскую область. Заявление Пашиняна по Нагорному Карабаху. Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. ВС России нанесли групповой ракетный удар по украинскому аэродрому "Днепр".
О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.
Атака ДРГ на Белгородскую область
Три села в Белгородской области в понедельник попали под массированный обстрел со стороны украинских вооруженных формирований
: повреждены жилые дома, крестьянское хозяйство, автомобили. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Обстрел мирных населенных пунктов Грайворонского городского округа начался в 9 утра в понедельник. Жертв и пострадавших нет, отметил глава региона.
Позже днем Гладков сообщил, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ зашла на территорию Грайворонского округа
, российские силовики принимают меры по ликвидации.
По последней информации, восемь мирных жителей пострадали
в результате атаки ДРГ, погибших среди мирных нет.
Запорожская АЭС обесточена
В результате отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение
и переведена на дизель-генераторы. Об этом в утром в понедельник сообщили на ЗАЭС.
В комментарии РИА Новости Крым директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский сообщил, что острой угрозы ядерной безопасности
на станции в настоящее время нет.
В то же время, как уточнил бывший сотрудник станции Влад Лаврик, потеря внешнего электроснабжения ЗАЭС может быть опасна только в том случае, если "обстрелы будут сохраняться длительное время" и вследствие отсутствия топлива для генераторов.
Армения готова признать Карабах территорией Азербайджана
Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана
, куда входит и Нагорный Карабах при условии обеспечения безопасности армянского населения. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По мнению
профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николая Межевича, признание Нагорного Карабаха территорией Азербайджана со стороны Армении позволить начать строить отношения в регионе с чистого листа, поставив точку в затянувшемся конфликте Еревана и Баку. Но только в том случае, если последний поведет себя правильно.
Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки
По данным Минобороны ВСУ за сутки потеряли
более 520 боевиков и свыше 30 единиц техники. Российская ПВО за сутки сбила
украинский вертолет Ми-8, пять HIMARS и 17 беспилотников.
Почему Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии
Украинский лидер Владимир Зеленский не пришел на встречу
с президентом Бразилии Лулой да Силвой в первую очередь по указанию Вашингтона. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Лула да Силва отстаивает интересы Бразилии в том плане, что не занимает ярко выраженную антироссийскую позицию, а, напротив, сотрудничает (с РФ) в рамках БРИКС. Кроме того, президент Бразилии по отношению к конфликту на Украине занял взвешенную и адекватную позицию, поэтому сейчас он не в списке рукопожатных лидеров для США. А это значит, что и президенту Зеленскому "дядя Сэм" не позволил с ним общаться", – сказал Шатров.
В то же время, по мнению эксперта, даже если бы встреча да Силвы и Зеленского состоялась, вряд ли она прошла бы в конструктивном диалоге.