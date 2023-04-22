https://crimea.ria.ru/20230422/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-22-aprelya-1128313840.html
Главные события и заявления дня: 22 апреля
Главные события и заявления дня: 22 апреля - РИА Новости Крым, 22.04.2023
Главные события и заявления дня: 22 апреля
Режим ЧС введен в Белгороде, в Курской области – более 20 прилетов со стороны ВСУ, в Артемовске освобождены еще три городских квартала. В Мелитополе снова... РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T19:43
2023-04-22T19:43
2023-04-22T19:43
главное за день
россия
украина
артемовск
взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
херсонская область
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Белгороде, в Курской области – более 20 прилетов со стороны ВСУ, в Артемовске освобождены еще три городских квартала. В Мелитополе снова прозвучал взрыв, в Киевской области захвачен храм УПЦ, а на освобожденных территориях возьмут под охрану государства легендарную каховскую "Тачанку". О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Белгородской области объявлена ЧСПосле взрыва в Белгороде была объявлена чрезвычайная ситуация муниципального (по городу) и регионального (по всей области) масштаба. В субботу саперы обнаружили авиабомбу в непосредственной близости к жилым домам, из опасной зоны эвакуировали жителей 17 многоквартирных домов, для транспортировки людей было выделено 90 единиц транспорта.Население вывозили в пункты временного размещения, оснащенные всем необходимым: водой, продуктами питания, медикаментами. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, был произведен поквартирный обход местности, маломобильных граждан и женщин с младенцами эвакуировали в стационары и поликлиники.На данный момент бомбу удалось вывезти за пределы жилой зоны и обезвредить, люди постепенно возвращаются в свои дома. К понедельнику, пообещал Гладков, дорожное полотно будет восстановлено и движение полностью откроется. Пострадавший дом капитально отремонтируют за счет областного бюджета.Очередной обстрел Курской областиВСУ снова обстреляли Курскую область, сегодня утром в регионе зафиксировали около 20 прилетов. Под ударом оказался Рыльский район, сообщил губернатор Роман Старовойт.По его информации, жертв и разрушений домов не было, но были повреждены линии электропередачи. Без света остались жители деревни Обеста, а также сел Локоть и Новоивановка. Коммунальщики восстановили подачу электроэнергии, как только стало безопасно.В Артемовске удалось отбить еще три городских кварталаНа шаг ближе к победе подошли наши военные. Штурмовики при поддержке элитных десантных подразделений освободили три квартала на западе Артемовска. Об этом в субботу сообщалось в сводке Минобороны."Воздушно-десантные войска сковывали украинские подразделения на флангах и оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом", - сказано в сообщении оборонного ведомства.В Мелитополе подорвали депоО взрыве на территории железнодорожного депо Мелитополя сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он заявил о намерении обратиться в Следственный комитет РФ с просьбой приобщить эти материалы к уголовным делам по факту военных преступлений, совершенных украинскими войсками."Сегодня в 07:45 произошел подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта. Все это малая толика тех преступлений, которые ежедневно совершают киевские террористы в отношении мирных жителей Запорожской области", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.Очередной рейдерский захват храма УПЦНа этот раз атаковали не только здание церкви, но и частный дом священника. Раскольники из ПЦУ вместе с военными захватили православный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Требухов Киевской области. Об этом сообщил Союз православных журналистов.Отмечается, что активисты при поддержке людей в военной форме с опознавательными знаками ВСУ выломали церковные двери и начали штурм трапезной, где в этот момент находились прихожане. При этом, по информации верующих, полиция в происходящее так и не вмешалась."Легендарную тачанку" возьмет под охрану государствоВ Каховке внесут в Реестр объектов культурного наследия России памятник "Легендарная тачанка", установленный в честь 50-летия Октябрьской революции. Это позволит не только сохранить историческую память, но и поспособствует восстановлению объекта.Таким образом была увековечена память Первой конной армии Семена Буденного, который в 1920 г. в херсонских степях победил войска барона Врангеля и открыл для Красной Армии дорогу в Крым. Скульптура из металла является бесспорным достижением в области монументального искусства.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый удар по Белгородской области: разрушены жилые домаРоссия высылает немецких дипломатовРодственники украинских бойцов протестуют в Кривом Роге
https://crimea.ria.ru/20230422/v-belgorode-obyavlena-chs-regionalnogo-urovnya-1128310256.html
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главное за день, россия, украина, артемовск, взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года, обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, херсонская область, новая каховка, мелитополь, запорожская область, происшествия, обстрелы курской области, курская область, новости, захват храмов упц на украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Белгороде, в Курской области – более 20 прилетов со стороны ВСУ, в Артемовске освобождены еще три городских квартала. В Мелитополе снова прозвучал взрыв, в Киевской области захвачен храм УПЦ, а на освобожденных территориях возьмут под охрану государства легендарную каховскую "Тачанку".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
В Белгородской области объявлена ЧС
После взрыва в Белгороде была объявлена чрезвычайная ситуация
муниципального (по городу) и регионального (по всей области) масштаба. В субботу саперы обнаружили авиабомбу
в непосредственной близости к жилым домам, из опасной зоны эвакуировали жителей 17 многоквартирных домов, для транспортировки людей было выделено 90 единиц транспорта.
Население вывозили в пункты временного размещения, оснащенные всем необходимым: водой, продуктами питания, медикаментами. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, был произведен поквартирный обход местности, маломобильных граждан и женщин с младенцами эвакуировали в стационары и поликлиники.
На данный момент бомбу удалось вывезти
за пределы жилой зоны и обезвредить
, люди постепенно возвращаются в свои дома. К понедельнику, пообещал Гладков, дорожное полотно будет восстановлено
и движение полностью откроется. Пострадавший дом капитально отремонтируют за счет областного бюджета.
Очередной обстрел Курской области
ВСУ снова обстреляли Курскую область
, сегодня утром в регионе зафиксировали около 20 прилетов. Под ударом оказался Рыльский район, сообщил губернатор Роман Старовойт.
По его информации, жертв и разрушений домов не было, но были повреждены линии электропередачи. Без света остались жители деревни Обеста, а также сел Локоть и Новоивановка. Коммунальщики восстановили подачу электроэнергии, как только стало безопасно.
В Артемовске удалось отбить еще три городских квартала
На шаг ближе к победе подошли наши военные. Штурмовики при поддержке элитных десантных подразделений освободили три квартала
на западе Артемовска. Об этом в субботу сообщалось в сводке Минобороны.
"Воздушно-десантные войска сковывали украинские подразделения на флангах и оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
В Мелитополе подорвали депо
О взрыве на территории железнодорожного депо Мелитополя сообщил врио губернатора
Запорожской области Евгений Балицкий. Он заявил о намерении обратиться в Следственный комитет РФ с просьбой приобщить эти материалы к уголовным делам по факту военных преступлений, совершенных украинскими войсками.
"Сегодня в 07:45 произошел подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта. Все это малая толика тех преступлений, которые ежедневно совершают киевские террористы в отношении мирных жителей Запорожской области", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Очередной рейдерский захват храма УПЦ
На этот раз атаковали не только здание церкви, но и частный дом священника. Раскольники из ПЦУ вместе с военными захватили
православный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Требухов Киевской области. Об этом сообщил Союз православных журналистов.
Отмечается, что активисты при поддержке людей в военной форме с опознавательными знаками ВСУ выломали церковные двери и начали штурм трапезной, где в этот момент находились прихожане. При этом, по информации верующих, полиция в происходящее так и не вмешалась.
"Легендарную тачанку" возьмет под охрану государство
В Каховке внесут в Реестр объектов культурного наследия России
памятник "Легендарная тачанка", установленный в честь 50-летия Октябрьской революции. Это позволит не только сохранить историческую память, но и поспособствует восстановлению объекта.
Таким образом была увековечена память Первой конной армии Семена Буденного, который в 1920 г. в херсонских степях победил войска барона Врангеля и открыл для Красной Армии дорогу в Крым. Скульптура из металла является бесспорным достижением в области монументального искусства.
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