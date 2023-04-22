https://crimea.ria.ru/20230422/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-22-aprelya-1128313840.html

Главные события и заявления дня: 22 апреля

Главные события и заявления дня: 22 апреля - РИА Новости Крым, 22.04.2023

Главные события и заявления дня: 22 апреля

Режим ЧС введен в Белгороде, в Курской области – более 20 прилетов со стороны ВСУ, в Артемовске освобождены еще три городских квартала. В Мелитополе снова... РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T19:43

2023-04-22T19:43

2023-04-22T19:43

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россия

украина

артемовск

взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

херсонская область

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Белгороде, в Курской области – более 20 прилетов со стороны ВСУ, в Артемовске освобождены еще три городских квартала. В Мелитополе снова прозвучал взрыв, в Киевской области захвачен храм УПЦ, а на освобожденных территориях возьмут под охрану государства легендарную каховскую "Тачанку". О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Белгородской области объявлена ЧСПосле взрыва в Белгороде была объявлена чрезвычайная ситуация муниципального (по городу) и регионального (по всей области) масштаба. В субботу саперы обнаружили авиабомбу в непосредственной близости к жилым домам, из опасной зоны эвакуировали жителей 17 многоквартирных домов, для транспортировки людей было выделено 90 единиц транспорта.Население вывозили в пункты временного размещения, оснащенные всем необходимым: водой, продуктами питания, медикаментами. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, был произведен поквартирный обход местности, маломобильных граждан и женщин с младенцами эвакуировали в стационары и поликлиники.На данный момент бомбу удалось вывезти за пределы жилой зоны и обезвредить, люди постепенно возвращаются в свои дома. К понедельнику, пообещал Гладков, дорожное полотно будет восстановлено и движение полностью откроется. Пострадавший дом капитально отремонтируют за счет областного бюджета.Очередной обстрел Курской областиВСУ снова обстреляли Курскую область, сегодня утром в регионе зафиксировали около 20 прилетов. Под ударом оказался Рыльский район, сообщил губернатор Роман Старовойт.По его информации, жертв и разрушений домов не было, но были повреждены линии электропередачи. Без света остались жители деревни Обеста, а также сел Локоть и Новоивановка. Коммунальщики восстановили подачу электроэнергии, как только стало безопасно.В Артемовске удалось отбить еще три городских кварталаНа шаг ближе к победе подошли наши военные. Штурмовики при поддержке элитных десантных подразделений освободили три квартала на западе Артемовска. Об этом в субботу сообщалось в сводке Минобороны."Воздушно-десантные войска сковывали украинские подразделения на флангах и оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом", - сказано в сообщении оборонного ведомства.В Мелитополе подорвали депоО взрыве на территории железнодорожного депо Мелитополя сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он заявил о намерении обратиться в Следственный комитет РФ с просьбой приобщить эти материалы к уголовным делам по факту военных преступлений, совершенных украинскими войсками."Сегодня в 07:45 произошел подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта. Все это малая толика тех преступлений, которые ежедневно совершают киевские террористы в отношении мирных жителей Запорожской области", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.Очередной рейдерский захват храма УПЦНа этот раз атаковали не только здание церкви, но и частный дом священника. Раскольники из ПЦУ вместе с военными захватили православный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Требухов Киевской области. Об этом сообщил Союз православных журналистов.Отмечается, что активисты при поддержке людей в военной форме с опознавательными знаками ВСУ выломали церковные двери и начали штурм трапезной, где в этот момент находились прихожане. При этом, по информации верующих, полиция в происходящее так и не вмешалась."Легендарную тачанку" возьмет под охрану государствоВ Каховке внесут в Реестр объектов культурного наследия России памятник "Легендарная тачанка", установленный в честь 50-летия Октябрьской революции. Это позволит не только сохранить историческую память, но и поспособствует восстановлению объекта.Таким образом была увековечена память Первой конной армии Семена Буденного, который в 1920 г. в херсонских степях победил войска барона Врангеля и открыл для Красной Армии дорогу в Крым. Скульптура из металла является бесспорным достижением в области монументального искусства.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый удар по Белгородской области: разрушены жилые домаРоссия высылает немецких дипломатовРодственники украинских бойцов протестуют в Кривом Роге

https://crimea.ria.ru/20230422/v-belgorode-obyavlena-chs-regionalnogo-urovnya-1128310256.html

https://crimea.ria.ru/20230422/aviatsiya-rossii-razgromila-ukrainskiy-sklad-s-sotnyami-snaryadov-dlya-rszo-1128312279.html

https://crimea.ria.ru/20230422/v-kievskoy-oblasti-zakhvatili-khram-upts-i-dom-svyaschennika-1128309895.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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