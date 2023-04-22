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Когда восстановят дорогу и поврежденный от взрыва дом в Белгороде - РИА Новости Крым, 22.04.2023
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Когда восстановят дорогу и поврежденный от взрыва дом в Белгороде
Когда восстановят дорогу и поврежденный от взрыва дом в Белгороде - РИА Новости Крым, 22.04.2023
Когда восстановят дорогу и поврежденный от взрыва дом в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о состоянии раненых в результате взрыва в Белгороде и рассказал, когда будут завершены работы по... РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T09:58
2023-04-22T10:01
взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года
белгород
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
общество
новости
здравоохранение в россии
россия
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о состоянии раненых в результате взрыва в Белгороде и рассказал, когда будут завершены работы по восстановлению городской инфраструктуры.По его словам, пострадавшие находятся в больницах под постоянным наблюдением, их жизни ничего не угрожает. Губернатор также указал, что специалисты восстанавливают поврежденное дорожное полотно. Все работы планируется завершить к понедельнику. На данный момент движение транспорта на этом участке организовано по временной схеме.При этом саперы ведут поиск взрывоопасных предметов у поврежденного жилого дома, жители многоэтажки на данный момент расселены. 20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв, от которого образовалась воронка диаметром около 20 метров. В Минобороны причину взрыва объяснили нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России. По уточненным данным, от взрыва пострадали три человека, из них один отказался от госпитализации, жизни двух других ничего не угрожает. Жителей расположенного рядом дома, в котором выбило стекла, эвакуировали.Читайте также на РИА Новости Крым:Автомобиль закинуло на крышу магазина: подробности о взрыве в БелгородеЧП в Белгороде – в Минобороны назвали причину взрываВзрыв в Белгороде: число пострадавших увеличилось, людей эвакуировали
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взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года, белгород, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, общество, новости, здравоохранение в россии, россия, взрыв
Когда восстановят дорогу и поврежденный от взрыва дом в Белгороде

Последствия ЧП в Белгороде: губернатор рассказал о состоянии пострадавших и восстановлении

09:58 22.04.2023 (обновлено: 10:01 22.04.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаРазрушенная взрывом квартира в Белгороде. 20 апреля 2023
Разрушенная взрывом квартира в Белгороде. 20 апреля 2023
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о состоянии раненых в результате взрыва в Белгороде и рассказал, когда будут завершены работы по восстановлению городской инфраструктуры.
По его словам, пострадавшие находятся в больницах под постоянным наблюдением, их жизни ничего не угрожает.
"Два человека, которые пострадали, находятся в больницах под наблюдением врачей, жизни ничего не угрожает. Надеюсь, что быстро вернутся к своим близким", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор также указал, что специалисты восстанавливают поврежденное дорожное полотно. Все работы планируется завершить к понедельнику. На данный момент движение транспорта на этом участке организовано по временной схеме.
Мэр Белгорода Валентин Демидов на месте происшествия
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При этом саперы ведут поиск взрывоопасных предметов у поврежденного жилого дома, жители многоэтажки на данный момент расселены.

"Как только они (работы саперов - ред.) будут завершены, строители приступят к восстановительным работам. Принял решение – из областного бюджета выделим деньги на капитальный ремонт этого дома. Я надеюсь, что во вторник строители приступят уже к этим работам. И, конечно, основной упор – на восстановление пяти квартир, которые больше всего пострадали", - пообещал губернатор.

20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв, от которого образовалась воронка диаметром около 20 метров. В Минобороны причину взрыва объяснили нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России. По уточненным данным, от взрыва пострадали три человека, из них один отказался от госпитализации, жизни двух других ничего не угрожает. Жителей расположенного рядом дома, в котором выбило стекла, эвакуировали.
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Взрыв в Белгороде 20 апреля 2023 годаБелгородБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковОбществоНовостиЗдравоохранение в РоссииРоссияВзрыв
 
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