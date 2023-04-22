https://crimea.ria.ru/20230422/kogda-vosstanovyat-dorogu-i-povrezhdennyy-ot-vzryva-dom-v-belgorode-1128307209.html

Когда восстановят дорогу и поврежденный от взрыва дом в Белгороде

Когда восстановят дорогу и поврежденный от взрыва дом в Белгороде - РИА Новости Крым, 22.04.2023

Когда восстановят дорогу и поврежденный от взрыва дом в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о состоянии раненых в результате взрыва в Белгороде и рассказал, когда будут завершены работы по... РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T09:58

2023-04-22T09:58

2023-04-22T10:01

взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года

белгород

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о состоянии раненых в результате взрыва в Белгороде и рассказал, когда будут завершены работы по восстановлению городской инфраструктуры.По его словам, пострадавшие находятся в больницах под постоянным наблюдением, их жизни ничего не угрожает. Губернатор также указал, что специалисты восстанавливают поврежденное дорожное полотно. Все работы планируется завершить к понедельнику. На данный момент движение транспорта на этом участке организовано по временной схеме.При этом саперы ведут поиск взрывоопасных предметов у поврежденного жилого дома, жители многоэтажки на данный момент расселены. 20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв, от которого образовалась воронка диаметром около 20 метров. В Минобороны причину взрыва объяснили нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России. По уточненным данным, от взрыва пострадали три человека, из них один отказался от госпитализации, жизни двух других ничего не угрожает. Жителей расположенного рядом дома, в котором выбило стекла, эвакуировали.Читайте также на РИА Новости Крым:Автомобиль закинуло на крышу магазина: подробности о взрыве в БелгородеЧП в Белгороде – в Минобороны назвали причину взрываВзрыв в Белгороде: число пострадавших увеличилось, людей эвакуировали

https://crimea.ria.ru/20230421/chp-v-belgorode-v-rezultate-vzryva-est-postradavshie---novye-dannye-1128294000.html

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взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года, белгород, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, общество, новости, здравоохранение в россии, россия, взрыв