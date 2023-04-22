Когда восстановят дорогу и поврежденный от взрыва дом в Белгороде
Последствия ЧП в Белгороде: губернатор рассказал о состоянии пострадавших и восстановлении
09:58 22.04.2023 (обновлено: 10:01 22.04.2023)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаРазрушенная взрывом квартира в Белгороде. 20 апреля 2023
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о состоянии раненых в результате взрыва в Белгороде и рассказал, когда будут завершены работы по восстановлению городской инфраструктуры.
По его словам, пострадавшие находятся в больницах под постоянным наблюдением, их жизни ничего не угрожает.
"Два человека, которые пострадали, находятся в больницах под наблюдением врачей, жизни ничего не угрожает. Надеюсь, что быстро вернутся к своим близким", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор также указал, что специалисты восстанавливают поврежденное дорожное полотно. Все работы планируется завершить к понедельнику. На данный момент движение транспорта на этом участке организовано по временной схеме.
При этом саперы ведут поиск взрывоопасных предметов у поврежденного жилого дома, жители многоэтажки на данный момент расселены.
"Как только они (работы саперов - ред.) будут завершены, строители приступят к восстановительным работам. Принял решение – из областного бюджета выделим деньги на капитальный ремонт этого дома. Я надеюсь, что во вторник строители приступят уже к этим работам. И, конечно, основной упор – на восстановление пяти квартир, которые больше всего пострадали", - пообещал губернатор.
20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв, от которого образовалась воронка диаметром около 20 метров. В Минобороны причину взрыва объяснили нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России. По уточненным данным, от взрыва пострадали три человека, из них один отказался от госпитализации, жизни двух других ничего не угрожает. Жителей расположенного рядом дома, в котором выбило стекла, эвакуировали.
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