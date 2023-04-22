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В Белгороде уничтожили авиабомбу – видео - РИА Новости Крым, 22.04.2023
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В Белгороде уничтожили авиабомбу – видео
В Белгороде уничтожили авиабомбу – видео - РИА Новости Крым, 22.04.2023
В Белгороде уничтожили авиабомбу – видео
Специалисты уничтожили найденную вблизи жилого фонда в Белгороде авиационную бомбу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T19:05
2023-04-22T19:21
взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
новости
россия
безопасность
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Специалисты уничтожили найденную вблизи жилого фонда в Белгороде авиационную бомбу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он разместил в своем Telegram-канале видео работ по утилизации опасной находки.20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв, от которого образовалась воронка диаметром около 20 метров. В Минобороны причину взрыва объяснили нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России. По уточненным данным, от взрыва пострадали три человека, из них один отказался от госпитализации, жизни двух других ничего не угрожает. Жителей расположенного рядом дома, в котором выбило стекла, эвакуировали.В субботу утром саперы Минобороны России обнаружили авиационный снаряд вблизи многоэтажек. Из опасной зоны были эвакуированы более трех тысяч горожан, для них организовали пункты временного размещения с питанием. Дома охраняли правоохранители. Ближе к 15 часам снаряд вывезли из жилой зоны на полигон и жильцы смогли возвращаться в свои квартиры. В городе введен режим ЧС.Раненые на данный момент находятся в больнице под присмотром врачей, их жизни ничего не угрожает. Поврежденное дорожное полотно планируется восстановить к понедельнику. Он также указал, что в пострадавшем от взрывной волны доме сделают капитальный ремонт за счет областного бюджета после окончания работы саперов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде объявлена ЧС регионального уровня Взрывоопасный предмет нашли в Белгороде – эвакуированы 3 тысячи человекКогда восстановят дорогу и поврежденный от взрыва дом в Белгороде
https://crimea.ria.ru/20230422/novyy-udar-po-belgorodskoy-oblasti-razrusheny-zhilye-doma-1128312758.html
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взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, новости, россия, безопасность, министерство обороны рф
В Белгороде уничтожили авиабомбу – видео

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об уничтожении авиабомбы

19:05 22.04.2023 (обновлено: 19:21 22.04.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгородской области уничтожили найденную авиабомбу
В Белгородской области уничтожили найденную авиабомбу
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Специалисты уничтожили найденную вблизи жилого фонда в Белгороде авиационную бомбу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он разместил в своем Telegram-канале видео работ по утилизации опасной находки.
20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв, от которого образовалась воронка диаметром около 20 метров. В Минобороны причину взрыва объяснили нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России. По уточненным данным, от взрыва пострадали три человека, из них один отказался от госпитализации, жизни двух других ничего не угрожает. Жителей расположенного рядом дома, в котором выбило стекла, эвакуировали.
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В субботу утром саперы Минобороны России обнаружили авиационный снаряд вблизи многоэтажек. Из опасной зоны были эвакуированы более трех тысяч горожан, для них организовали пункты временного размещения с питанием. Дома охраняли правоохранители. Ближе к 15 часам снаряд вывезли из жилой зоны на полигон и жильцы смогли возвращаться в свои квартиры. В городе введен режим ЧС.
Раненые на данный момент находятся в больнице под присмотром врачей, их жизни ничего не угрожает. Поврежденное дорожное полотно планируется восстановить к понедельнику. Он также указал, что в пострадавшем от взрывной волны доме сделают капитальный ремонт за счет областного бюджета после окончания работы саперов.
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Взрыв в Белгороде 20 апреля 2023 годаБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковНовостиРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ
 
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