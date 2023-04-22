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Взрывоопасный предмет нашли в Белгороде – эвакуированы 3 тысячи человек

Взрывоопасный предмет нашли в Белгороде – эвакуированы 3 тысячи человек - РИА Новости Крым, 22.04.2023

Взрывоопасный предмет нашли в Белгороде – эвакуированы 3 тысячи человек

В субботу саперы Минобороны России обнаружили в Белгороде взрывоопасный предмет. Из опасной зоны эвакуированы жители 17 многоквартирных домов. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T12:59

2023-04-22T12:59

2023-04-22T13:11

взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В субботу саперы Минобороны России обнаружили в Белгороде взрывоопасный предмет. Из опасной зоны эвакуированы жители 17 многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, опасная находка находится на улице Шаландина, 15.По данным губернатора, жителей вывозят в пункты временного размещения. Дома находятся под охраной полиции.20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв, от которого образовалась воронка диаметром около 20 метров. В Минобороны причину взрыва объяснили нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России. По уточненным данным, от взрыва пострадали три человека, из них один отказался от госпитализации, жизни двух других ничего не угрожает. Жителей расположенного рядом дома, в котором выбило стекла, эвакуировали.Утром в субботу Гладков сообщил, что раненые находятся в больнице под присмотром врачей, их жизни ничего не угрожает. По его данным, поврежденное дорожное полотно планируется восстановить к понедельнику. Он также указал, что в пострадавшем от взрывной волны доме сделают капитальный ремонт за счет областного бюджета после окончания работы саперов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят дорогу и поврежденный от взрыва дом в БелгородеВзрыв в Белгороде: число пострадавших увеличилось, людей эвакуировалиЧП в Белгороде – в Минобороны назвали причину взрыва

https://crimea.ria.ru/20230420/novye-podrobnosti-chp-v-belgorode---chto-proiskhodit-posle-vzryva-1128292793.html

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взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости, министерство обороны рф