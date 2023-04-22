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Взрывоопасный предмет нашли в Белгороде – эвакуированы 3 тысячи человек - РИА Новости Крым, 22.04.2023
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Взрывоопасный предмет нашли в Белгороде – эвакуированы 3 тысячи человек
Взрывоопасный предмет нашли в Белгороде – эвакуированы 3 тысячи человек - РИА Новости Крым, 22.04.2023
Взрывоопасный предмет нашли в Белгороде – эвакуированы 3 тысячи человек
В субботу саперы Минобороны России обнаружили в Белгороде взрывоопасный предмет. Из опасной зоны эвакуированы жители 17 многоквартирных домов. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T12:59
2023-04-22T13:11
взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В субботу саперы Минобороны России обнаружили в Белгороде взрывоопасный предмет. Из опасной зоны эвакуированы жители 17 многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, опасная находка находится на улице Шаландина, 15.По данным губернатора, жителей вывозят в пункты временного размещения. Дома находятся под охраной полиции.20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв, от которого образовалась воронка диаметром около 20 метров. В Минобороны причину взрыва объяснили нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России. По уточненным данным, от взрыва пострадали три человека, из них один отказался от госпитализации, жизни двух других ничего не угрожает. Жителей расположенного рядом дома, в котором выбило стекла, эвакуировали.Утром в субботу Гладков сообщил, что раненые находятся в больнице под присмотром врачей, их жизни ничего не угрожает. По его данным, поврежденное дорожное полотно планируется восстановить к понедельнику. Он также указал, что в пострадавшем от взрывной волны доме сделают капитальный ремонт за счет областного бюджета после окончания работы саперов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят дорогу и поврежденный от взрыва дом в БелгородеВзрыв в Белгороде: число пострадавших увеличилось, людей эвакуировалиЧП в Белгороде – в Минобороны назвали причину взрыва
https://crimea.ria.ru/20230420/novye-podrobnosti-chp-v-belgorode---chto-proiskhodit-posle-vzryva-1128292793.html
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взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости, министерство обороны рф
Взрывоопасный предмет нашли в Белгороде – эвакуированы 3 тысячи человек

Гладков: саперы нашли взрывоопасный предмет в Белгороде, эвакуированы более 3 тыс. человек

12:59 22.04.2023 (обновлено: 13:11 22.04.2023)
 
Причина взрыва в Белгороде названа
Причина взрыва в Белгороде названа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В субботу саперы Минобороны России обнаружили в Белгороде взрывоопасный предмет. Из опасной зоны эвакуированы жители 17 многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его данным, опасная находка находится на улице Шаландина, 15.

"Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек. Всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана", - написал он.

По данным губернатора, жителей вывозят в пункты временного размещения. Дома находятся под охраной полиции.
"К 13:00 в районе дома 5а на Шаландина и в районе дома 30 на малой Губкина организованы два пункта сбора. К ним будут подаваться автобусы. Выделено 90 единиц транспорта", - отметил Гладков и добавил, что в пунктах размещения организованы все условия для пребывания людей: есть вода и организовано горячее питание.
В Белгороде взрывом автомобиль закинуло на крышу магазина - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
20 апреля, 23:38
Автомобиль закинуло на крышу магазина: подробности о взрыве в Белгороде
20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв, от которого образовалась воронка диаметром около 20 метров. В Минобороны причину взрыва объяснили нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России. По уточненным данным, от взрыва пострадали три человека, из них один отказался от госпитализации, жизни двух других ничего не угрожает. Жителей расположенного рядом дома, в котором выбило стекла, эвакуировали.
Утром в субботу Гладков сообщил, что раненые находятся в больнице под присмотром врачей, их жизни ничего не угрожает. По его данным, поврежденное дорожное полотно планируется восстановить к понедельнику. Он также указал, что в пострадавшем от взрывной волны доме сделают капитальный ремонт за счет областного бюджета после окончания работы саперов.
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Взрыв в Белгороде 20 апреля 2023 годаБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияНовостиМинистерство обороны РФ
 
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