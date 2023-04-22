Взрывоопасный предмет нашли в Белгороде – эвакуированы 3 тысячи человек
Гладков: саперы нашли взрывоопасный предмет в Белгороде, эвакуированы более 3 тыс. человек
12:59 22.04.2023 (обновлено: 13:11 22.04.2023)
Причина взрыва в Белгороде названа
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В субботу саперы Минобороны России обнаружили в Белгороде взрывоопасный предмет. Из опасной зоны эвакуированы жители 17 многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его данным, опасная находка находится на улице Шаландина, 15.
"Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек. Всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана", - написал он.
По данным губернатора, жителей вывозят в пункты временного размещения. Дома находятся под охраной полиции.
"К 13:00 в районе дома 5а на Шаландина и в районе дома 30 на малой Губкина организованы два пункта сбора. К ним будут подаваться автобусы. Выделено 90 единиц транспорта", - отметил Гладков и добавил, что в пунктах размещения организованы все условия для пребывания людей: есть вода и организовано горячее питание.
20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв, от которого образовалась воронка диаметром около 20 метров. В Минобороны причину взрыва объяснили нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России. По уточненным данным, от взрыва пострадали три человека, из них один отказался от госпитализации, жизни двух других ничего не угрожает. Жителей расположенного рядом дома, в котором выбило стекла, эвакуировали.
Утром в субботу Гладков сообщил, что раненые находятся в больнице под присмотром врачей, их жизни ничего не угрожает. По его данным, поврежденное дорожное полотно планируется восстановить к понедельнику. Он также указал, что в пострадавшем от взрывной волны доме сделают капитальный ремонт за счет областного бюджета после окончания работы саперов.
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