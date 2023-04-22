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В Белгороде объявлена ЧС регионального уровня - РИА Новости Крым, 22.04.2023
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В Белгороде объявлена ЧС регионального уровня
В Белгороде объявлена ЧС регионального уровня - РИА Новости Крым, 22.04.2023
В Белгороде объявлена ЧС регионального уровня
В Белгороде объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в связи с обнаружением авиационной бомбы вблизи жилых домов. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T15:10
2023-04-22T15:36
взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Белгороде объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в связи с обнаружением авиационной бомбы вблизи жилых домов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.При этом на данный момент специалисты вывезли снаряд из жилой зоны, отметил он.По данным мэра города Валентина Демидова, на данный момент организована охрана периметра силами УМВД, муниципальной стражи, теробороны.Ранее он сообщал, что саперы Минобороны России нашли взрывоопасный предмет в непосредственной близости от жилых домов. Было принято решение эвакуировать жильцов из 17 многоэтажек в радиусе 200 метров от опасной находки. Взрывотехники обезвредят авиабомбу на полигоне. Утром в субботу Гладков сообщил, что раненые находятся в больнице под присмотром врачей, их жизни ничего не угрожает. По его данным, поврежденное дорожное полотно планируется восстановить к понедельнику. Он также указал, что в пострадавшем от взрывной волны доме сделают капитальный ремонт за счет областного бюджета после окончания работы саперов.20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв, от которого образовалась воронка диаметром около 20 метров. В Минобороны причину взрыва объяснили нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России. По уточненным данным, от взрыва пострадали три человека, из них один отказался от госпитализации, жизни двух других ничего не угрожает. Жителей расположенного рядом дома, в котором выбило стекла, эвакуировали.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывоопасный предмет нашли в Белгороде – эвакуированы 3 тысячи человекКогда восстановят дорогу и поврежденный от взрыва дом в БелгородеЧП в Белгороде – в Минобороны назвали причину взрыва
https://crimea.ria.ru/20230421/vzryv-v-belgorode-chislo-postradavshikh-uvelichilos-lyudey-evakuirovali-1128295662.html
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взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия
В Белгороде объявлена ЧС регионального уровня

Гладков: в Белгороде объявлена ЧС регионального уровня, авиабомбу увезли из жилой зоны

15:10 22.04.2023 (обновлено: 15:36 22.04.2023)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента и машины полиции
Сигнальная лента и машины полиции - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Белгороде объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в связи с обнаружением авиационной бомбы вблизи жилых домов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сейчас объявлена чрезвычайная ситуация муниципального уровня, мы объявили ЧС регионального уровня, подготовили обращение о чрезвычайной ситуации федерального уровня", - сказал губернатор в видеообращении, опубликованном в его Telegram.

При этом на данный момент специалисты вывезли снаряд из жилой зоны, отметил он.
"Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры", - написал Гладков.
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По данным мэра города Валентина Демидова, на данный момент организована охрана периметра силами УМВД, муниципальной стражи, теробороны.
Ранее он сообщал, что саперы Минобороны России нашли взрывоопасный предмет в непосредственной близости от жилых домов. Было принято решение эвакуировать жильцов из 17 многоэтажек в радиусе 200 метров от опасной находки. Взрывотехники обезвредят авиабомбу на полигоне.
Утром в субботу Гладков сообщил, что раненые находятся в больнице под присмотром врачей, их жизни ничего не угрожает. По его данным, поврежденное дорожное полотно планируется восстановить к понедельнику. Он также указал, что в пострадавшем от взрывной волны доме сделают капитальный ремонт за счет областного бюджета после окончания работы саперов.
20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв, от которого образовалась воронка диаметром около 20 метров. В Минобороны причину взрыва объяснили нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России. По уточненным данным, от взрыва пострадали три человека, из них один отказался от госпитализации, жизни двух других ничего не угрожает. Жителей расположенного рядом дома, в котором выбило стекла, эвакуировали.
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Взрыв в Белгороде 20 апреля 2023 годаБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковНовостиПроисшествия
 
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