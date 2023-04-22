https://crimea.ria.ru/20230422/v-belgorode-obyavlena-chs-regionalnogo-urovnya-1128310256.html

В Белгороде объявлена ЧС регионального уровня

В Белгороде объявлена ЧС регионального уровня - РИА Новости Крым, 22.04.2023

В Белгороде объявлена ЧС регионального уровня

В Белгороде объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в связи с обнаружением авиационной бомбы вблизи жилых домов. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T15:10

2023-04-22T15:10

2023-04-22T15:36

взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Белгороде объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в связи с обнаружением авиационной бомбы вблизи жилых домов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.При этом на данный момент специалисты вывезли снаряд из жилой зоны, отметил он.По данным мэра города Валентина Демидова, на данный момент организована охрана периметра силами УМВД, муниципальной стражи, теробороны.Ранее он сообщал, что саперы Минобороны России нашли взрывоопасный предмет в непосредственной близости от жилых домов. Было принято решение эвакуировать жильцов из 17 многоэтажек в радиусе 200 метров от опасной находки. Взрывотехники обезвредят авиабомбу на полигоне. Утром в субботу Гладков сообщил, что раненые находятся в больнице под присмотром врачей, их жизни ничего не угрожает. По его данным, поврежденное дорожное полотно планируется восстановить к понедельнику. Он также указал, что в пострадавшем от взрывной волны доме сделают капитальный ремонт за счет областного бюджета после окончания работы саперов.20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв, от которого образовалась воронка диаметром около 20 метров. В Минобороны причину взрыва объяснили нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России. По уточненным данным, от взрыва пострадали три человека, из них один отказался от госпитализации, жизни двух других ничего не угрожает. Жителей расположенного рядом дома, в котором выбило стекла, эвакуировали.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывоопасный предмет нашли в Белгороде – эвакуированы 3 тысячи человекКогда восстановят дорогу и поврежденный от взрыва дом в БелгородеЧП в Белгороде – в Минобороны назвали причину взрыва

https://crimea.ria.ru/20230421/vzryv-v-belgorode-chislo-postradavshikh-uvelichilos-lyudey-evakuirovali-1128295662.html

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взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия