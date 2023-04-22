В Белгороде объявлена ЧС регионального уровня
Гладков: в Белгороде объявлена ЧС регионального уровня, авиабомбу увезли из жилой зоны
15:10 22.04.2023 (обновлено: 15:36 22.04.2023)
© РИА Новости КрымСигнальная лента и машины полиции
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Белгороде объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в связи с обнаружением авиационной бомбы вблизи жилых домов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Сейчас объявлена чрезвычайная ситуация муниципального уровня, мы объявили ЧС регионального уровня, подготовили обращение о чрезвычайной ситуации федерального уровня", - сказал губернатор в видеообращении, опубликованном в его Telegram.
При этом на данный момент специалисты вывезли снаряд из жилой зоны, отметил он.
"Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры", - написал Гладков.
По данным мэра города Валентина Демидова, на данный момент организована охрана периметра силами УМВД, муниципальной стражи, теробороны.
Ранее он сообщал, что саперы Минобороны России нашли взрывоопасный предмет в непосредственной близости от жилых домов. Было принято решение эвакуировать жильцов из 17 многоэтажек в радиусе 200 метров от опасной находки. Взрывотехники обезвредят авиабомбу на полигоне.
Утром в субботу Гладков сообщил, что раненые находятся в больнице под присмотром врачей, их жизни ничего не угрожает. По его данным, поврежденное дорожное полотно планируется восстановить к понедельнику. Он также указал, что в пострадавшем от взрывной волны доме сделают капитальный ремонт за счет областного бюджета после окончания работы саперов.
20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв, от которого образовалась воронка диаметром около 20 метров. В Минобороны причину взрыва объяснили нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России. По уточненным данным, от взрыва пострадали три человека, из них один отказался от госпитализации, жизни двух других ничего не угрожает. Жителей расположенного рядом дома, в котором выбило стекла, эвакуировали.
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