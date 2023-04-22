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Россия высылает немецких дипломатов - РИА Новости Крым, 22.04.2023
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Россия высылает немецких дипломатов
Россия высылает немецких дипломатов - РИА Новости Крым, 22.04.2023
Россия высылает немецких дипломатов
Россия высылает немецких дипломатов из страны. Такое решение является "зеркальным" ответом на действия Берлина, сообщает российский МИД. РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T14:52
2023-04-22T14:52
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
германия
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Россия высылает немецких дипломатов из страны. Такое решение является "зеркальным" ответом на действия Берлина, сообщает российский МИД.По данным внешнеполитического ведомства, власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии."Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", - сказано в сообщении.Россия также приняла решение ограничить максимальное число сотрудников немецких дипломатических представительств."В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Геза фон Гайр", - заключили в МИДе.
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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, германия, внешняя политика, новости
Россия высылает немецких дипломатов

МИД: Россия высылает немецких дипломатов в ответ на решение Берлина

14:52 22.04.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Россия высылает немецких дипломатов из страны. Такое решение является "зеркальным" ответом на действия Берлина, сообщает российский МИД.
По данным внешнеполитического ведомства, власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии.
"Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", - сказано в сообщении.
Россия также приняла решение ограничить максимальное число сотрудников немецких дипломатических представительств.
"В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Геза фон Гайр", - заключили в МИДе.
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияГерманияВнешняя политикаНовости
 
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