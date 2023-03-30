Главные события и заявления дня: 30 марта
Главные новости четверга, 30 марта
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России на Запорожском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Генерал-полковник назвал самое важное изменение в армии России за год СВО. Три украинские ДРГ разбиты на Купянском направлении. Российская силы ПВО впервые сбили в зоне СВО новую украинскую ракету "Гром-2". Контрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войск. Россияне за рубежом смогут получать пенсию и выплаты. Ежемесячная выплата Героям России будет назначаться автоматически. Удар по Троицкому в ЛНР: один погибший и 15 раненых. ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионаж. Власти Украины хотят заставить монахов Киевской лавры отречься от УПЦ. Зеленский назвал Украину территорией "самой большой религиозной свободы". Иск Киево-Печерской лавры принят к рассмотрению. Наместник Киево-Печерской лавры Павел предупредил Зеленского о Божьей каре.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи российских военных
Российские средства противовоздушной обороны впервые сбили в воздухе в зоне военной операции новую украинскую ракету "Гром-2". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"В течение суток перехвачены одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены два украинских беспилотника в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Находящиеся на линии боевого соприкосновения военнослужащие Вооруженных сил РФ серьезно настроены по поводу анонсированного контрнаступления украинских войск, шапкозакидательства и пренебрежения к противнику у них нет. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов по итогам посещения зоны СВО и общения с российскими бойцами.
Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов считает главным изменением в действиях российских войск за год специальной военной операции появление тактической инициативы у командиров низового звена на переднем краю боевых действий.
Российские военнослужащие уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении.
Кара небесная для Зеленского
Украинские власти заинтересованы не в том, чтобы выселить монахов из Киево-Печерской лавры, а заставить насельников обители отречься от канонической церкви и перейти в раскольническую Православную церковь Украины.
Украину, где преследуют священников, разрушают и захватывают храмы канонической Украинской православной церкви, президент страны Владимир Зеленский назвал "территорией самой большой религиозной "свободы". Соответствующее видеообращение он выложил в своем Telegram-канале.
Первое заседание по иску служителей Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви состоится в Киеве 26 апреля.
Господь не простит президенту Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.
Выплаты: Героям России соотечественникам
Единая денежная выплата Героям России теперь будет назначаться беззаявительно. Соответствующий закон одобрен Советом Федерации.
Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в России банковские счета или за границей в рублях. Соответствующий порядок утвердило правительство России, указ размещен на интернет-портале правовой информации.
Обстрел в ЛНР и американский шпион
Один человек погиб и 15 получили травмы в результате украинского обстрела поселка Троицкое в Луганской Народной Республике.
Корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США.