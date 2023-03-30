Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 30 марта - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230330/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-30-marta-1127890332.html
Главные события и заявления дня: 30 марта
Главные события и заявления дня: 30 марта - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Главные события и заявления дня: 30 марта
Генерал-полковник назвал самое важное изменение в армии России за год СВО. Три украинские ДРГ разбиты на Купянском направлении. Российская силы ПВО впервые... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T22:09
2023-03-30T22:09
главное за день
новости
в мире
политика
общество
сво
выселение монахов из киево-печерской лавры
армения
контрнаступление всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/04/1125675660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37fc6ddd105571375aa5b9878cf67ffe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Генерал-полковник назвал самое важное изменение в армии России за год СВО. Три украинские ДРГ разбиты на Купянском направлении. Российская силы ПВО впервые сбили в зоне СВО новую украинскую ракету "Гром-2". Контрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войск. Россияне за рубежом смогут получать пенсию и выплаты. Ежемесячная выплата Героям России будет назначаться автоматически. Удар по Троицкому в ЛНР: один погибший и 15 раненых. ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионаж. Власти Украины хотят заставить монахов Киевской лавры отречься от УПЦ. Зеленский назвал Украину территорией "самой большой религиозной свободы". Иск Киево-Печерской лавры принят к рассмотрению. Наместник Киево-Печерской лавры Павел предупредил Зеленского о Божьей каре.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи российских военныхРоссийские средства противовоздушной обороны впервые сбили в воздухе в зоне военной операции новую украинскую ракету "Гром-2". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Находящиеся на линии боевого соприкосновения военнослужащие Вооруженных сил РФ серьезно настроены по поводу анонсированного контрнаступления украинских войск, шапкозакидательства и пренебрежения к противнику у них нет. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов по итогам посещения зоны СВО и общения с российскими бойцами.Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов считает главным изменением в действиях российских войск за год специальной военной операции появление тактической инициативы у командиров низового звена на переднем краю боевых действий.Российские военнослужащие уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении.Кара небесная для ЗеленскогоУкраинские власти заинтересованы не в том, чтобы выселить монахов из Киево-Печерской лавры, а заставить насельников обители отречься от канонической церкви и перейти в раскольническую Православную церковь Украины.Украину, где преследуют священников, разрушают и захватывают храмы канонической Украинской православной церкви, президент страны Владимир Зеленский назвал "территорией самой большой религиозной "свободы". Соответствующее видеообращение он выложил в своем Telegram-канале.Первое заседание по иску служителей Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви состоится в Киеве 26 апреля.Господь не простит президенту Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.Выплаты: Героям России соотечественникамЕдиная денежная выплата Героям России теперь будет назначаться беззаявительно. Соответствующий закон одобрен Советом Федерации.Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в России банковские счета или за границей в рублях. Соответствующий порядок утвердило правительство России, указ размещен на интернет-портале правовой информации.Обстрел в ЛНР и американский шпионОдин человек погиб и 15 получили травмы в результате украинского обстрела поселка Троицкое в Луганской Народной Республике.Корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США.
https://crimea.ria.ru/20230330/kontrnastuplenie-vsu-kartapolov-otsenil-gotovnost-rossiyskikh-voysk-1127868815.html
https://crimea.ria.ru/20230330/tri-medvedya-i-voyna-kak-mariupolskiy-zoopark-vyzhil-pod-obstrelami-1127879503.html
https://crimea.ria.ru/20230330/zakharova-vyskazalas-o-vozmozhnom-prisoedinenii-armenii-k-mus-1127886126.html
армения
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/04/1125675660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1269c6a2f40c67a526d4a585726b1fe0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, в мире, политика, общество, сво, выселение монахов из киево-печерской лавры, армения, контрнаступление всу
Главные события и заявления дня: 30 марта

Главные новости четверга, 30 марта

22:09 30.03.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России на Запорожском направлении
Работа противовоздушной обороны России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Генерал-полковник назвал самое важное изменение в армии России за год СВО. Три украинские ДРГ разбиты на Купянском направлении. Российская силы ПВО впервые сбили в зоне СВО новую украинскую ракету "Гром-2". Контрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войск. Россияне за рубежом смогут получать пенсию и выплаты. Ежемесячная выплата Героям России будет назначаться автоматически. Удар по Троицкому в ЛНР: один погибший и 15 раненых. ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионаж. Власти Украины хотят заставить монахов Киевской лавры отречься от УПЦ. Зеленский назвал Украину территорией "самой большой религиозной свободы". Иск Киево-Печерской лавры принят к рассмотрению. Наместник Киево-Печерской лавры Павел предупредил Зеленского о Божьей каре.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи российских военных

Российские средства противовоздушной обороны впервые сбили в воздухе в зоне военной операции новую украинскую ракету "Гром-2". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"В течение суток перехвачены одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены два украинских беспилотника в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Находящиеся на линии боевого соприкосновения военнослужащие Вооруженных сил РФ серьезно настроены по поводу анонсированного контрнаступления украинских войск, шапкозакидательства и пренебрежения к противнику у них нет. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов по итогам посещения зоны СВО и общения с российскими бойцами.
Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов считает главным изменением в действиях российских войск за год специальной военной операции появление тактической инициативы у командиров низового звена на переднем краю боевых действий.
Российские военнослужащие уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении.
Бойцы на передовой Угледарского направления - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Вчера, 15:08
Контрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войск

Кара небесная для Зеленского

Украинские власти заинтересованы не в том, чтобы выселить монахов из Киево-Печерской лавры, а заставить насельников обители отречься от канонической церкви и перейти в раскольническую Православную церковь Украины.
Украину, где преследуют священников, разрушают и захватывают храмы канонической Украинской православной церкви, президент страны Владимир Зеленский назвал "территорией самой большой религиозной "свободы". Соответствующее видеообращение он выложил в своем Telegram-канале.
Первое заседание по иску служителей Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви состоится в Киеве 26 апреля.
Господь не простит президенту Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.
Тигры в мариупольском зоопарке Три медведя
Вчера, 19:16Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами

Выплаты: Героям России соотечественникам

Единая денежная выплата Героям России теперь будет назначаться беззаявительно. Соответствующий закон одобрен Советом Федерации.
Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в России банковские счета или за границей в рублях. Соответствующий порядок утвердило правительство России, указ размещен на интернет-портале правовой информации.

Обстрел в ЛНР и американский шпион

Один человек погиб и 15 получили травмы в результате украинского обстрела поселка Троицкое в Луганской Народной Республике.
Корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США.
Государственный флаг Армении - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Вчера, 19:45
Захарова высказалась о возможном присоединении Армении к МУС
 
Главное за деньНовостиВ миреПолитикаОбществоСВОВыселение монахов из Киево-Печерской лаврыАрменияКонтрнаступление ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Мокрый снег и ветер: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 31 марта
22:09Главные события и заявления дня: 30 марта
21:56Главные новости Крыма: 30 марта
21:15Футбол без легионеров: в Крыму оценили возможность играть в чемпионате РФ
20:46Власти Крыма добавили 150 миллионов на оздоровление детей 0:54
20:44СЖР присвоил Киселеву звание "Золотое перо российской журналистики"
20:32В Севастополе открыли памятную доску герою СВО матросу Леониду Абдокову
20:27Киев счел недействительной передачу Киево-Печерской лавры УПЦ
20:05В Ростовской области непогода оставила без света 35 тысяч человек
19:51Призовут 147 тысяч: Путин подписал указ о весеннем призыве
19:45Захарова высказалась о возможном присоединении Армении к МУС
19:16"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами
19:04Детям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетях 1:01
18:53Участники медиасмены Артека в гостях у РИА Новости Крым - фоторепортаж
18:43Между богом и властью: что будет с Киево-Печерской лаврой – политолог
18:32СЗ Лучистое и Прибрежное присоединились к Группе компаний "ИнтерСтрой"
18:15В Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дороги
17:34Удар по Троицкому в ЛНР: один погибший и 15 раненых
17:21Захарова оценила перспективы петиции к Зеленскому о снарядах с ураном
Лента новостейМолния