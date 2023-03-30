https://crimea.ria.ru/20230330/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-30-marta-1127890332.html

Главные события и заявления дня: 30 марта

Главные события и заявления дня: 30 марта - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Главные события и заявления дня: 30 марта

Генерал-полковник назвал самое важное изменение в армии России за год СВО. Три украинские ДРГ разбиты на Купянском направлении. Российская силы ПВО впервые... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T22:09

2023-03-30T22:09

2023-03-30T22:09

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армения

контрнаступление всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Генерал-полковник назвал самое важное изменение в армии России за год СВО. Три украинские ДРГ разбиты на Купянском направлении. Российская силы ПВО впервые сбили в зоне СВО новую украинскую ракету "Гром-2". Контрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войск. Россияне за рубежом смогут получать пенсию и выплаты. Ежемесячная выплата Героям России будет назначаться автоматически. Удар по Троицкому в ЛНР: один погибший и 15 раненых. ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионаж. Власти Украины хотят заставить монахов Киевской лавры отречься от УПЦ. Зеленский назвал Украину территорией "самой большой религиозной свободы". Иск Киево-Печерской лавры принят к рассмотрению. Наместник Киево-Печерской лавры Павел предупредил Зеленского о Божьей каре.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи российских военныхРоссийские средства противовоздушной обороны впервые сбили в воздухе в зоне военной операции новую украинскую ракету "Гром-2". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Находящиеся на линии боевого соприкосновения военнослужащие Вооруженных сил РФ серьезно настроены по поводу анонсированного контрнаступления украинских войск, шапкозакидательства и пренебрежения к противнику у них нет. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов по итогам посещения зоны СВО и общения с российскими бойцами.Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов считает главным изменением в действиях российских войск за год специальной военной операции появление тактической инициативы у командиров низового звена на переднем краю боевых действий.Российские военнослужащие уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении.Кара небесная для ЗеленскогоУкраинские власти заинтересованы не в том, чтобы выселить монахов из Киево-Печерской лавры, а заставить насельников обители отречься от канонической церкви и перейти в раскольническую Православную церковь Украины.Украину, где преследуют священников, разрушают и захватывают храмы канонической Украинской православной церкви, президент страны Владимир Зеленский назвал "территорией самой большой религиозной "свободы". Соответствующее видеообращение он выложил в своем Telegram-канале.Первое заседание по иску служителей Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви состоится в Киеве 26 апреля.Господь не простит президенту Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.Выплаты: Героям России соотечественникамЕдиная денежная выплата Героям России теперь будет назначаться беззаявительно. Соответствующий закон одобрен Советом Федерации.Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в России банковские счета или за границей в рублях. Соответствующий порядок утвердило правительство России, указ размещен на интернет-портале правовой информации.Обстрел в ЛНР и американский шпионОдин человек погиб и 15 получили травмы в результате украинского обстрела поселка Троицкое в Луганской Народной Республике.Корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США.

https://crimea.ria.ru/20230330/kontrnastuplenie-vsu-kartapolov-otsenil-gotovnost-rossiyskikh-voysk-1127868815.html

https://crimea.ria.ru/20230330/tri-medvedya-i-voyna-kak-mariupolskiy-zoopark-vyzhil-pod-obstrelami-1127879503.html

https://crimea.ria.ru/20230330/zakharova-vyskazalas-o-vozmozhnom-prisoedinenii-armenii-k-mus-1127886126.html

армения

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, в мире, политика, общество, сво, выселение монахов из киево-печерской лавры, армения, контрнаступление всу