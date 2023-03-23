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Главные события и заявления дня: 23 марта

Главные события и заявления дня: 23 марта - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Главные события и заявления дня: 23 марта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг выступил с традиционным ежегодным отчетом о результатах работы правительства. Он рассказал о состоянии экономики... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T22:05

2023-03-23T22:05

2023-03-23T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг выступил с традиционным ежегодным отчетом о результатах работы правительства. Он рассказал о состоянии экономики РФ, повышении соцвыплат и помощи новым регионам. Путин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту. В новых субъектах РФ создадут Свободную экономическую зону. Правительство рассмотрит закон о запрете вейпов в России. Число случаев сибирской язвы выросло. В Мелитополе прогремел мощный взрыв. Захарова назвала украинцев расходным материалом, говоря об урановых снарядах. Почему ученые не могут предсказать землетрясения. Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Как работает российское правительствоПремьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг выступил с традиционным ежегодным отчетом о результатах работы правительства. Он рассказал о состоянии отечественной экономики и принимаемых кабмином решений для ее поддержки в условиях жестких западных санкций, уделил внимание мерам социальной поддержки россиян и помощи бизнесу, оценил продовольственную безопасность страны, ход импортозамещения в ведущих отраслях, подвел итоги реализации национальных проектов и обозначил механизмы поддержки новых регионов России.Правительство России 24 марта рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах РФ.Также глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин рассмотрит закон о запрете вейпов. Соответствующее заявление он сделал в Госдуме в ходе отчета правительства в ГД.Урановые бомбы и запрет на визыПрименение на территории новых регионов России снарядов с обедненным ураном будет являться военным преступлением ВСУ и НАТО.Применение на территории новых регионов России снарядов с обедненным ураном будет являться военным преступлением ВСУ и НАТО, в этом случае суровое возмездие натовским поджигателям войны неотвратимо. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Хроленко.Решение минобороны Великобритании поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном является очередным свидетельством того, что украинцы для НАТО являются "расходным материалом". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Правительство Чехии одобрило решение о продлении запрета на выдачу виз россиянам до 31 марта 2024 годаКогда большегрузы поедут по Крымскому мостуПрезидент России Владимир Путин одобрил запуск движения небольших грузовых машин и порожних грузовиков по Крымскому мосту. Об этом со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина сообщает РИА Новости."Мы для увеличения пропускной способности рассматриваем возможность пропуска небольших машин с досмотром, это "Газели", легкие грузовики, и возврат порожних машин, - рассказал он. - Я думаю, в ближайшее время мы это решение примем. Президенту я уже об этом докладывал, одобрение президента получил".Взрывы, сибирская язва и землетрясениеОдин человек получил ранения в результате обстрела Трубчевского района Брянской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Василий Богомаз.Мощный взрыв прогремел в городе Мелитополе Запорожской области, сработало самодельное взрывное устройство.Количество заразившихся сибирской язвой в Чувашии выросло до трех, возбуждено уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил.О том, почему сейсмологи не смогли предсказать разрушительное землетрясение в Турции, и чем обусловлено такое большое количество жертв - в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН (ИТПЗ) Александр Горшков.

https://crimea.ria.ru/20230323/sotsvyplaty-natsproekty-i-novye-regiony-glavnoe-iz-otcheta-mishustina-1127726854.html

https://crimea.ria.ru/20230323/zheleznodorozhnuyu-chast-krymskogo-mosta-planiruyut-zapustit-k-letu-1127738300.html

https://crimea.ria.ru/20230323/mediki-prognoziruyut-vspyshku-tuberkuleza-iz-za-kovida-1127729369.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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