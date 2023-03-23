https://crimea.ria.ru/20230323/chislo-sluchaev-sibirskoy-yazvy-vyroslo--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1127718683.html

Число случаев сибирской язвы выросло – возбуждено уголовное дело

Число случаев сибирской язвы выросло – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Число случаев сибирской язвы выросло – возбуждено уголовное дело

Количество заразившихся сибирской язвой в Чувашии выросло до трех, возбуждено уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T10:51

2023-03-23T10:51

2023-03-23T10:54

сибирская язва

здравоохранение в россии

чувашская республика

чувашия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Количество заразившихся сибирской язвой в Чувашии выросло до трех, возбуждено уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Чувашской Республике.По данным следствия, житель чувашской деревни Старое Акташево в личном подсобном хозяйстве забил на мясо быка, зараженного сибирской язвой."В нарушение действующего ветеринарного законодательства подозреваемый в личном хозяйстве не осуществлял ветмероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профосмотра ветеринару, в том числе с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. В результате заражение сибирской язвой получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга и еще один житель деревни", - проинформировали в Следкоме.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.Заражение сибирской язвой15 марта глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в регионе два человека госпитализированы с сибирской язвой. Случаи зарегистрированы в Цивильском муниципальном округе. По информации Николаева, пациенты госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Их жизням ничего не угрожает.Люди, которые контактировали с заболевшими, здоровы. Они находятся под постоянным медицинским наблюдением и получают профилактическое лечение, добавил Николаев.Как передается сибирская язваПосле выявления третьего случая заражения в Роспотребнадзор проинформировали, что сибирская язва не передается от человека человеку. Заражение возможно при прямом контакте с больным животным, когда микроб попадает в микротравмы кожных покровов человека, а также при употреблении мясной продукции с недостаточной термической обработкой.Сибирская язва – это особо опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных, а также человека, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно и остро у животных. Человек может заразиться, ухаживая за ними, при забое и разделке скота, соприкосновении с продуктами животноводства и даже при вдыхании зараженного спорами воздуха.Инкубационный период у человека занимает от нескольких часов до 14 дней, в среднем – 2-3 дня. Болезнь проявляется образованием язвы на коже. При правильном и своевременном лечении у большинства больных после 4-5 дней после начала болезни симптомы интоксикации начинают ослабевать и исчезают, но лишь через несколько недель начинаются процессы рубцевания и эпителизации язв.Читайте также на РИА Новости Крым:Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗВ Турции зафиксирован первый случай ящура – кто в зоне рискаВспышка оспы обезьян объявлена пандемией

чувашская республика

чувашия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сибирская язва, здравоохранение в россии, чувашская республика, чувашия, ск рф (следственный комитет российской федерации), безопасность, новости