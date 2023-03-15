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Сибирская язва в Чувашии – заразились два человека
Сибирская язва в Чувашии – заразились два человека - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Сибирская язва в Чувашии – заразились два человека
Два человека госпитализированы с сибирской язвой в Чувашии. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев. РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T10:45
2023-03-15T10:45
2023-03-15T10:45
сибирская язва
здравоохранение в россии
общество
здоровье
безопасность
чувашская республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Два человека госпитализированы с сибирской язвой в Чувашии. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.Случаи зарегистрированы в Цивильском муниципальном округе. По информации Николаева, пациенты госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.Люди, которые контактировали с заболевшими, здоровы. Они находятся под постоянным медицинским наблюдением и получают профилактическое лечение.Глава Чувашии проинформировал, что профильные структуры проводят все необходимые процедуры для недопущения распространения инфекции.Сибирская язва – это особо опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных, а также человека, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно и остро у животных. Человек может заразиться, ухаживая за ними, при забое и разделке скота, соприкосновении с продуктами животноводства и даже при вдыхании зараженного спорами воздуха.Инкубационный период у человека занимает от нескольких часов до 14 дней, в среднем – 2-3 дня. Болезнь проявляется образованием язвы на коже. При правильном и своевременном лечении у большинства больных после 4-5 дней после начала болезни симптомы интоксикации начинают ослабевать и исчезают, но лишь через несколько недель начинаются процессы рубцевания и эпителизации язв.Читайте также на РИА Новости Крым:Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗДевять страшных вопросов о вирусах. Где и кто их может подхватить?Вспышка оспы обезьян объявлена пандемией
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сибирская язва, здравоохранение в россии, общество, здоровье, безопасность, чувашская республика
Сибирская язва в Чувашии – заразились два человека
Глава Чувашии Николаев: два случая сибирской язвы выявлены в республике
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Два человека госпитализированы с сибирской язвой в Чувашии. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.
Случаи зарегистрированы в Цивильском муниципальном округе. По информации Николаева, пациенты госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.
"Важно, что жизни граждан ничего не угрожает. Все они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом, получают все необходимое специфическое лечение. Состояние пациентов средней степени тяжести. Терапевтический прогноз благоприятный", - написал он в своем Telegram-канале.
Люди, которые контактировали с заболевшими, здоровы. Они находятся под постоянным медицинским наблюдением и получают профилактическое лечение.
Глава Чувашии проинформировал, что профильные структуры проводят все необходимые процедуры для недопущения распространения инфекции.
Сибирская язва – это особо опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных, а также человека, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно и остро у животных. Человек может заразиться, ухаживая за ними, при забое и разделке скота, соприкосновении с продуктами животноводства и даже при вдыхании зараженного спорами воздуха.
Инкубационный период у человека занимает от нескольких часов до 14 дней, в среднем – 2-3 дня. Болезнь проявляется образованием язвы на коже. При правильном и своевременном лечении у большинства больных после 4-5 дней после начала болезни симптомы интоксикации начинают ослабевать и исчезают, но лишь через несколько недель начинаются процессы рубцевания и эпителизации язв.
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