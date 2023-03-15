https://crimea.ria.ru/20230315/sibirskaya-yazva-v-chuvashii--zarazilis-dva-cheloveka-1127548725.html

Сибирская язва в Чувашии – заразились два человека

Сибирская язва в Чувашии – заразились два человека - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Сибирская язва в Чувашии – заразились два человека

Два человека госпитализированы с сибирской язвой в Чувашии. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев. РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T10:45

2023-03-15T10:45

2023-03-15T10:45

сибирская язва

здравоохранение в россии

общество

здоровье

безопасность

чувашская республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Два человека госпитализированы с сибирской язвой в Чувашии. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.Случаи зарегистрированы в Цивильском муниципальном округе. По информации Николаева, пациенты госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.Люди, которые контактировали с заболевшими, здоровы. Они находятся под постоянным медицинским наблюдением и получают профилактическое лечение.Глава Чувашии проинформировал, что профильные структуры проводят все необходимые процедуры для недопущения распространения инфекции.Сибирская язва – это особо опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных, а также человека, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно и остро у животных. Человек может заразиться, ухаживая за ними, при забое и разделке скота, соприкосновении с продуктами животноводства и даже при вдыхании зараженного спорами воздуха.Инкубационный период у человека занимает от нескольких часов до 14 дней, в среднем – 2-3 дня. Болезнь проявляется образованием язвы на коже. При правильном и своевременном лечении у большинства больных после 4-5 дней после начала болезни симптомы интоксикации начинают ослабевать и исчезают, но лишь через несколько недель начинаются процессы рубцевания и эпителизации язв.Читайте также на РИА Новости Крым:Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗДевять страшных вопросов о вирусах. Где и кто их может подхватить?Вспышка оспы обезьян объявлена пандемией

https://crimea.ria.ru/20230309/v-turtsii-zafiksirovan-pervyy-sluchay-yaschura--kto-v-zone-riska-1127439070.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сибирская язва, здравоохранение в россии, общество, здоровье, безопасность, чувашская республика