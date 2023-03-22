https://crimea.ria.ru/20230322/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-22-marta-1127710550.html

Главные события и заявления дня: 22 марта

Главные события и заявления дня: 22 марта - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Главные события и заявления дня: 22 марта

В России назвали планы Великобритании по поставкам Украине боеприпасов с обедненным ураном провокацией, которая нацелена на вывод конфликта на Украине на новый... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T22:20

2023-03-22T22:20

2023-03-22T22:20

главное за день

украина

россия

великобритания

снаряды с обедненным ураном

поставки западного оружия украине

мария захарова

сергей лавров

вячеслав володин

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В России назвали планы Великобритании по поставкам Украине боеприпасов с обедненным ураном провокацией, которая нацелена на вывод конфликта на Украине на новый этап противостояния. В Минобороны сообщили в продвижении российских войск и потерях ВСУ в ходе спецоперации. Шойгу вручил ордена Мужества летчикам Су-27, перехвативших американский дрон MQ-9. В Минобороны России оценили ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Боеприпасы с обедненным ураном для Киева: реакция РоссииОзвученные Лондоном намерения поставить Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном в России назвали провокацией, которая ведет к эскалации конфликта. В частности глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет вынуждена учитывать в своих действиях решение Великобритании. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала планы Великобритании провокацией, которая нацелена на вывод конфликта на Украине на новый этап противостояния. Она подчеркнула, что поставки оружия нанесут вред не только нынешним, но и будущим поколениям.Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что такое решение Британии "ведет к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства". В посольство РФ в Великобритании называли такой шаг очередным доказательством, что "коллективный Запад на украинской территории ведет войну с Россией". А депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет предложил выслать из РФ британских дипломатов.Все о передаче Украине ракет с обедненным ураном читайте тут>>>Шойгу оценил ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионеСША существенно наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и укрепляют связи со своими союзниками для сдерживания России и Китая, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Соединенные Штаты наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляют политические и военные связи со своими союзниками, продолжая создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе", – сказал он.Минобороны о ходе СВО на УкраинеЗа сутки потери вооруженных формирований Украина превысили 400 человек личного состава на Донецком и Красно-Лиманском направлениях, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, на аэродроме "Школьный" в районе Одессы уничтожены два ангара с техникой ВСУ. Возле харьковского населенного пункта Малые Крынки сбит украинский вертолет Ми-8. Средствами ПВО уничтожены 26 беспилотников на территории новых регионов страны.Ордена Мужества для пилотов, сбивших американский дронМинистр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, которые перехватили американский дрон MQ-9 в Черном море и предотвратили нарушение границ воздушного пространства. Когда достроят дорогу из Краснодара в КрымСтроительство новой дороги в Крым из Краснодарского края закончат в 2024 году, она готова уже наполовину, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Дорога будет четырехполосной и с разрешенной скоростью 90 км/ч. В результате добраться от Краснодара до Крымского моста можно будет за два часа.

https://crimea.ria.ru/20230322/oruzhie-s-uranom-dlya-ukrainy-v-krymu-raskryli-tsel-zapada-1127704199.html

https://crimea.ria.ru/20230322/trudovye-prava-zhiteley-novykh-regionov-zaschityat-po-standartam-rf-1127704776.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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