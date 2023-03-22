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Армия России ударила по ангарам с техникой ВСУ возле Одессы

Армия России ударила по ангарам с техникой ВСУ возле Одессы - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Армия России ударила по ангарам с техникой ВСУ возле Одессы

Два ангара с вооружением и техникой ВСУ поражены российскими силами на аэродроме "Школьный" в районе Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T15:58

2023-03-22T15:58

2023-03-22T15:58

сво

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армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Два ангара с вооружением и техникой ВСУ поражены российскими силами на аэродроме "Школьный" в районе Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, истребители Воздушно-космических сил России возле харьковского населенного пункта Малые Крынки сбили украинский вертолет Ми-8. А средства ПВО - еще 26 беспилотников на территории новых регионов страны."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка, Рубежное, Кременная в ЛНР, Пески и Новоандреевка в ДНР, а также возле Васильевки, Степового, Новопокровки Запорожской области, Голой Пристани и Крынков Херсонской области. Кроме того, сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - проинформировали в ведомстве.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 403 самолета, 224 вертолета, 3528 беспилотника, 414 зенитных ракетных комплексов, 8370 танков и другое боевое вооружение и техника.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 400 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне СВО - МинобороныРазведка боем и переброска сил для ВСУ сорвана на Купянском направленииУничтожены сотни боевиков и тяжелая техника: ход СВО на Украине за сутки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), одесса, армия и флот, вооруженные силы россии, новости