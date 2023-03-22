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Армия России ударила по ангарам с техникой ВСУ возле Одессы
Армия России ударила по ангарам с техникой ВСУ возле Одессы - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Армия России ударила по ангарам с техникой ВСУ возле Одессы
Два ангара с вооружением и техникой ВСУ поражены российскими силами на аэродроме "Школьный" в районе Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T15:58
2023-03-22T15:58
2023-03-22T15:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Два ангара с вооружением и техникой ВСУ поражены российскими силами на аэродроме "Школьный" в районе Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, истребители Воздушно-космических сил России возле харьковского населенного пункта Малые Крынки сбили украинский вертолет Ми-8. А средства ПВО - еще 26 беспилотников на территории новых регионов страны."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка, Рубежное, Кременная в ЛНР, Пески и Новоандреевка в ДНР, а также возле Васильевки, Степового, Новопокровки Запорожской области, Голой Пристани и Крынков Херсонской области. Кроме того, сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - проинформировали в ведомстве.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 403 самолета, 224 вертолета, 3528 беспилотника, 414 зенитных ракетных комплексов, 8370 танков и другое боевое вооружение и техника.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 400 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне СВО - МинобороныРазведка боем и переброска сил для ВСУ сорвана на Купянском направленииУничтожены сотни боевиков и тяжелая техника: ход СВО на Украине за сутки
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), одесса, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Армия России ударила по ангарам с техникой ВСУ возле Одессы
Минобороны: два ангара с техникой ВСУ поражены на аэродроме "Школьный" возле Одессы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Два ангара с вооружением и техникой ВСУ поражены российскими силами на аэродроме "Школьный" в районе Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На территории аэродрома "Школьный" в районе города Одесса поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, истребители Воздушно-космических сил России возле харьковского населенного пункта Малые Крынки сбили украинский вертолет Ми-8. А средства ПВО - еще 26 беспилотников на территории новых регионов страны.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка, Рубежное, Кременная в ЛНР, Пески и Новоандреевка в ДНР, а также возле Васильевки, Степового, Новопокровки Запорожской области, Голой Пристани и Крынков Херсонской области. Кроме того, сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - проинформировали в ведомстве.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 403 самолета, 224 вертолета, 3528 беспилотника, 414 зенитных ракетных комплексов, 8370 танков и другое боевое вооружение и техника.
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