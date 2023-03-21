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Более 400 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне СВО - Минобороны
Более 400 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне СВО - Минобороны - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Более 400 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне СВО - Минобороны
Российские военные в зоне спецоперации за сутки уничтожили более 400 украинских боевиков и около 30 единиц техники противника. Об этом сообщает в среду... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T14:32
2023-03-21T14:32
2023-03-21T14:35
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
украина
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Российские военные в зоне спецоперации за сутки уничтожили более 400 украинских боевиков и около 30 единиц техники противника. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Купянское, Красно-Лиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. В результате противник потерял до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и гаубицу Д-20."На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР. За сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30", – рассказали в ведомстве.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-20.Южно-Донецкий, Запорожский, Херсонский фронтыНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и Новомихайловки ДНР и Преображенки Запорожской области. Потери противника составили более 30 военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-30.На Херсонском направлении уничтожено более 40 боевиков ВСУ, три автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", а также артиллерийская система М777 производства США.В целом российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. Кроме того, уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил АзаровРазведка боем и переброска сил для ВСУ сорвана на Купянском направленииУничтожены сотни боевиков и тяжелая техника: ход СВО на Украине за сутки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, армия и флот, вооруженные силы россии
Более 400 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне СВО - Минобороны
Минобороны: армия России за сутки уничтожила в зоне спецоперации более 400 солдат ВСУ
14:32 21.03.2023 (обновлено: 14:35 21.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Российские военные в зоне спецоперации за сутки уничтожили более 400 украинских боевиков и около 30 единиц техники противника. Об этом сообщает в среду Минобороны России.
Купянское, Красно-Лиманское, Донецкое направления
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. В результате противник потерял до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и гаубицу Д-20.
"На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР. За сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30", – рассказали в ведомстве.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-20.
Южно-Донецкий, Запорожский, Херсонский фронты
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и Новомихайловки ДНР и Преображенки Запорожской области. Потери противника составили более 30 военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-30.
На Херсонском направлении уничтожено более 40 боевиков ВСУ, три автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", а также артиллерийская система М777 производства США.
В целом российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. Кроме того, уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
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