https://crimea.ria.ru/20230321/bolee-400-ukrainskikh-boevikov-unichtozheny-za-sutki-v-zone-svo---minoborony-1127673968.html

Более 400 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне СВО - Минобороны

Более 400 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне СВО - Минобороны - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Более 400 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне СВО - Минобороны

Российские военные в зоне спецоперации за сутки уничтожили более 400 украинских боевиков и около 30 единиц техники противника. Об этом сообщает в среду... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T14:32

2023-03-21T14:32

2023-03-21T14:35

министерство обороны рф

сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Российские военные в зоне спецоперации за сутки уничтожили более 400 украинских боевиков и около 30 единиц техники противника. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Купянское, Красно-Лиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. В результате противник потерял до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и гаубицу Д-20."На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР. За сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30", – рассказали в ведомстве.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-20.Южно-Донецкий, Запорожский, Херсонский фронтыНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и Новомихайловки ДНР и Преображенки Запорожской области. Потери противника составили более 30 военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-30.На Херсонском направлении уничтожено более 40 боевиков ВСУ, три автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", а также артиллерийская система М777 производства США.В целом российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. Кроме того, уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил АзаровРазведка боем и переброска сил для ВСУ сорвана на Купянском направленииУничтожены сотни боевиков и тяжелая техника: ход СВО на Украине за сутки

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, армия и флот, вооруженные силы россии